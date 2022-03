Questi segni devono stare attenti: il loro cuore viene sempre spezzato

Tutti (ma proprio tutti tutti) abbiamo avuto il cuore spezzato almeno una volta nella vita. I segni zodiacali con il cuore sempre spezzato, però, lo hanno avuto sicuramente una volta in più di noi! Scopriamo insieme chi sono.

Forse non hai bisogno della classifica di oggi dell’oroscopo per sapere se fai parte o no di quella parte di segni zodiacali che hanno sempre e comunque storie difficili in amore.

Capita a tutti, veramente, di piangere tutta la notte per un’altra persona o per la fine di una relazione, di fare pazzie o di non riuscire ad immaginare un futuro senza amore.

La classifica di oggi dell’oroscopo, però, vuole scoprire quali sono quei segni zodiacali che hanno sempre avuto “la peggio” in amore e che soffrono praticamente di più.

Pensi di essere tra loro?

I segni zodiacali dal cuore sempre spezzato: scopri se sei nella classifica di oggi dell’oroscopo

Quante volte ti è successo di piangere a dirotto per amore?

Stabilito che l’amore dovrebbe farti sorridere e mai piangere, possiamo dire tutti di aver avuto delle esperienze non proprio estatiche quando si tratta di sentimenti.

Va bene ed è normale: dopotutto sbagliando e soffrendo, purtroppo, si impara anche tanto!

Oggi, però, abbiamo deciso di scoprire quali sono tutti quei segni zodiacali che hanno sempre il cuore spezzato.

Il motivo è semplice: se ti trovi in questa classifica dell’oroscopo saprai che è proprio giunta l’ora di fare attenzione con il tuo cuore!

Se invece non ci sei, puoi tirare un sospiro di sollievo ma, almeno, saprai che dovrai trattare le persone che ami e che trovi in classifica in maniera migliore. Non vorrai essere responsabile di un cuore spezzato, vero?

Ovviamente puoi trovare qui la classifica dei segni zodiacali che, invece, ti spezzeranno sempre il cuore e quasi per gioco. Nessuno di loro, però, si troverà anche nella classifica di oggi!

Avere sempre il cuore spezzato in amore non è come essere uno dei segni zodiacali più sfortunati in amore: quella è solo una questione di sorte benigna o maligna!

Allora, sei pronto per le prime cinque posizioni?

Toro: quinto posto

Mettiamo i Toro nell’ultima posizione della classifica di oggi perché sono persone che farebbero di tutto pur di non ammettere di avere il cuore spezzato.

Sappiamo che anche adesso i Toro che leggono si stanno dicendo: ehi ma non è possibile, io non ho mai avuto il cuore spezzato in vita mia!

I Toro, invece, sono persone che soffrono molto in amore ma che fingono (per un malcelato orgoglio) di non avere proprio sentimenti.

In questa maniera, quindi, cercano di passare per persone fredde (cosa che non sono affatto) attirandosi ulteriori delusioni. Cari Toro ma non sarebbe meglio dire le cose come stanno?

Cancro: quarto posto

Solo un quarto posto per i nati sotto il segno del Cancro, che sono persone abbastanza succubi dell’amore e dei sentimenti.

Che succede, quindi, com’è possibile che i Cancro siano così in basso nella classifica dei segni zodiacali dal cuore sempre spezzato?

Ma è semplice! I Cancro sono persone assolutamente in grado di fronteggiare le delusioni amorose perché non hanno paura di entrare in contatto con i propri sentimenti.

Così facendo, prima o poi, si impara. Anche se il loro cuore viene spesso spezzato perché, generalmente, i Cancro amano troppo, prima o poi i nati sotto questo segno imparano a dare il loro amore solo alle persone che valgono veramente la pena. In questa maniera, i Cancro si sbagliano sicuramente di meno!

Aquario: terzo posto

Cari Aquario, ci dispiace che dobbiate scoprire in questa maniera di essere un segno zodiacale estremamente emotivo e vittima dei propri sentimenti.

Purtroppo, però, è così! Siete persone assolutamente sempre a rischio di farvi trovare con il cuore spezzato: forse è perché siete troppo buoni!

Agli Aquario, infatti, basta veramente poco per sciogliersi d’amore… nelle giuste condizioni e con le giuste persone, ovviamente!

Questo vuol dire, però, che i loro cuori si possono spezzare con estrema facilità proprio perché non sono abituati ad avere a che fare con tanti sentimenti!

Leone: secondo posto

Se pensate che sia una vera sorpresa trovare i Leone al secondo posto della classifica dei segni zodiacali dal cuore sempre spezzato… si vede che non conoscete neanche un Leone!

I Leone sono, infatti, persone decisamente “sofferenti” quando si parla d’amore e di relazioni… non possono veramente farne a meno!

Partiamo dalle basi: i Leone sono persone estremamente egocentriche, convinte di essere sempre al centro dell’attenzione. Quando gli capita di avere la prova che non sempre è così il loro cuore inizia già ad incrinarsi e in una relazione, lo sappiamo bene, non si può pretendere di essere l’unica priorità dell’altro!

Inoltre i Leone hanno un grande problema con l’emotività: non sono in grado di affrontare i propri sentimenti… figuriamoci quelli degli altri!

Purtroppo questa è una vera e propria ricetta per il disastro: ai Leone capita spessissimo di avere il cuore spezzato perché sono i primi a mettersi nella condizione di farselo infrangere!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni zodiacali dal cuore sempre spezzato

Cari Pesci, sapevate benissimo che vi sarebbe toccata una posizione alta nella classifica dell’oroscopo di oggi, non è vero?

Chiunque conosca un Pesci sa benissimo che, per loro, l’amore è qualcosa di veramente importante. Non stanno quasi mai da soli o senza una relazione!

I Pesci sono persone decisamente innamorate dell’amore e, proprio per questo motivo, finiscono spesso per soffrirne a profusione.

L’amore, infatti, è a volte più importante della relazione in sé o della persona che hanno davanti: i Pesci si buttano a capofitto nelle relazioni e lasciano che tutto si complichi all’inverosimile!

Cari Pesci, per voi amare è quanto più di bello, importante e meraviglioso ci sia. Finire spesso con il cuore spezzato per voi non è un problema ma, a volte, sarebbe meglio anche valutare come stanno gli altri!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.