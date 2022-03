Tre posizioni che rendono i rapporti orali divertenti per tutti e due

Come? Esistono delle posizioni divertenti per i rapporti orali… per entrambi? Scopriamo immediatamente insieme quali sono: eccole qui!

Quante volte ti è capitato di pensare che, durante i rapporti orali, l’unico a divertirsi è proprio chi li riceve?

Escludendo le proposte di 69 vari (che sappiamo tutti essere completamente scomode e veramente poco performanti), non ti è mai capitato di riuscire a divertirti mentre praticavi un rapporto orale.

Sia che lo ricevessi sia che lo stessi praticando tu in prima persone!

Esistono, però, delle posizioni che potrebbero aiutarti a migliorare questa situazione e, forse, anche a divertirti mentre ti dai da fare.

Che ne dici: le scopriamo insieme?

Posizioni divertenti durante i rapporti orali: eccone tre da provare insieme sotto le lenzuola

Lo abbiamo sempre detto e mai ci stancheremo di ripeterlo: i rapporti intimi non sono assolutamente solo una questione di penetrazione!

La prima cosa a cui ci viene da pensare quando parliamo di sessualità, infatti, è proprio il rapporto penetrativo, generalmente poco stimolante soprattutto per le donne eterosessuali.

Al secondo posto, però, quando si parla di sesso, ecco che sbucano i rapporti orali.

Certo, ricevere o praticare del sesso orale può essere molto divertente ma, a volte, può diventare anche una specie di “pausa“.

Quando tu ti dai da fare non ti concentri su altro (e quindi neanche su te stessa) e quando lui si dà da fare di certo non ha modo di darsi piacere.

Rendere l’altro felice, però, è abbastanza eccitante perché tu non abbia mai sentito il bisogno di provare delle posizioni “divertenti” durante i rapporti orali, non è vero?

Bene, siamo qui per stupirti: ecco tre posizioni che possono rendere divertenti i rapporti orali per tutti e due.

(E no, non stiamo per proporti il 69, quella posizione che il tuo partner pensa sia fantastica ed è, in realtà, solo scomoda e non ti permette né di godere né di dare il meglio di te!).

Che ne dici, ti va di provarle?

Il “siediti sulla mia faccia”

Che tu sia maschio o femmina, sappi che questa posizione è perfetta per entrambi e per tutti i tipi di coppia.

Chi riceve il rapporto orale, dunque, si “siede” sulla faccia del partner, ovviamente senza soffocarlo: non è un divano da provare all’IKEA!

Il bello di questa posizione è che, mentre il tuo partner è accovacciato con la tua faccia tra le ginocchia e si sta godendo un rapporto orale super (visto che può anche decidere meglio pressione e direzione), tu puoi darti da fare con le tue mani: sono libere!

Usa un sex toy (qui ti abbiamo spiegato perché vale la pena usarli) oppure, semplicemente, lasciati andare alla masturbazione!

Il cuscino: ecco un aiuto per le posizioni divertenti per i rapporti orali

Alcune persone preferiscono il dry-humping (qui la spiegazione di che cosa sia) al rapporto completo.

Se anche tu sei dalla loro parte, allora puoi usare un cuscino e no, non nelle cinque maniere in cui ti abbiamo già spiegato qui!

Mentre ti dai da fare sul tuo partner, praticando il rapporto orale, puoi mettere un cuscino tra le tue gambe e, semplicemente… darti da fare!

Strusciarti contro un cuscino (ma puoi mettere quello che vuoi, compreso un sex toy che vibri senza penetrarti) può anche farti venire, il tutto mentre ti diverti a far impazzire il tuo partner!

Yin e Yang… però sul fianco

Tutti conosciamo la figura dello Yin e Yang, che ci spiega come nel bene ci sia un poco di male e come nel male ci sia un poco di bene.

Il cerchio diviso perfettamente a metà tra bianco e nero, con due punti di colore alternati tra le due parti, è quello da cui prenderemo ispirazione per questa posizione!

Tu ed il tuo partner non praticherete un 69 ma vi metterete sdraiati entrambi su un fianco, dando alla testa dell’altro i vostri piedi.

A questo punto non dovete far altro che… iniziare a darvi da fare! Potendo stare sul fianco sarete sicuramente più comodi e meno impossibilitati a muovervi.

Avere un intero braccio libero che potete usare per toccare voi stessi o per toccare il vostro partner! In più, in questa posizione, non potete “soffocare” involontariamente l’altro quando siete troppo presi dalle sensazioni forti che vi provoca.