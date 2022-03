Tappati le orecchie con loro: questi segni possono convincerti di tutto

Inutile fare finta che non esistano: i segni zodiacali persuasivi possono convincerti a fare qualsiasi cosa grazie solo alle loro parole!

Hai mai conosciuto qualcuno in grado di farti cambiare idea su altre persone o su determinate situazioni grazie solo alle sue parole?

No, non parliamo ovviamente degli avvocati (anche se chi fa questo mestiere vorrà riconoscere l’enorme potere che ha la sua parlantina) ma di tutte quelle persone che possono essere definite come “persuasive“.

Appena aprono bocca, infatti, riescono a farti cambiare idea praticamente su tutto e possono convincerti di qualsiasi cosa: sembra quasi una magia.

Scopriamo subito chi sono le persone così: è meglio fare attenzione con loro!

I segni zodiacali più persuasivi dell’oroscopo: con loro devi fare veramente molta attenzione

Ehi, non è certamente il caso di offendervi se vi ritroverete nella classifica dei segni zodiacali più persuasivi di tutto l’oroscopo!

Ci sono persone, infatti, che sono in grado di far fare agli altri quello che vogliono. No, non usano la frusta o i ricatti: gli basta semplicemente mettersi a parlare!

Le persone nate sotto determinati segni zodiacali sono veramente bravissime ad “abbindolare” gli altri.

Parlano e parlano, prima in una maniera, poi raccontandoti una cosa, poi cambiando improvvisamente modo di fare e parole usate.

Alla fine tu non solo non ci capisci più niente ma sei ormai convinto di quello che volevano loro: è praticamente una magia!

Non credi sia meglio scoprire prima chi siano questi segni zodiacali più persuasivi, in modo da essere attento quando ti trovi con loro?

Ecco la classifica dell’oroscopo di oggi perfetta per sapere se quella persona che hai appena iniziato a frequentare è in grado di manipolarti alla perfezione con le parole.

Speriamo di non trovarla tra le prime cinque posizioni di oggi!

Toro: quinto posto

I nati sotto il segno del Toro sono persone che parlano… veramente tanto! No, cari Toro, non vi offendete: non siete di certo i soli a parlare a macchinetta, nell’oroscopo e nella vita di tutti i giorni!

Quello che intendiamo è che i Toro sono persone talmente ciarliere che finiscono spesso di convincersi di una cosa e anche del suo contrario nello spazio di una conversazione.

Figuriamoci se i Toro non riescono a persuadere voi di quello che credono: sono talmente bravi a cambiare opinione e punto di vista grazie solo alle loro parole che è praticamente impossibile stargli dietro. I Toro, quindi, finiscono spesso per avere ragione… si capiscono da soli e gli altri si fidano ciecamente di loro!

Gemelli: quarto posto

Cari Gemelli, vi mettiamo solo al quarto posto della classifica di oggi dei segni zodiacali più persuasivi di tutto l’oroscopo per un motivo.

Voi siete bravissimi a immaginare e a parlare di qualcosa visualizzandolo come se fosse la realtà e rendendolo concreto anche per gli altri.

Vi manca solo, spesso, la voglia di continuare a crederci poi!

I Gemelli sono persone che cambiano spesso idea e che sono decisamente molto più libere di tutti gli altri. Per questo motivo, quindi, quando devono persuadere gli altri di qualcosa finiscono spesso per darsi la zappa sui piedi: quello che valeva un giorno è già cambiato il giorno successivo! Cari Gemelli, il vostro talento nel persuadere spesso si spreca davanti ai fatti: potete, però, convincere le persone che vi amano molto veramente di qualsiasi cosa!

Ariete: terzo posto

Se avete bisogno di convincere qualcuno di qualcosa, mandatelo pure da quel vostro amico nato sotto il segno dell’Ariete.

Gli Ariete sono, infatti, persone assolutamente capaci di far vedere agli altri punti di vista completamente nuovi anche se questi punti di vista sembrano assolutamente… fuori di testa!

Gli Ariete sono persone che potremmo definire in grado di vendere il ghiaccio agli Eschimesi. Un Ariete parla tantissimo, in maniera estremamente persuasiva perché, spesso, vi convince di essere il vostro amico più caro.

Quasi nessuno conosce bene il cuore di un Ariete: fate attenzione estrema quando condivide con voi qualche informazione o considerazione. Otto volte su dieci l’Ariete in questione potrebbe star cercando di creare una narrativa per portarvi dalla sua parte!

Scorpione: secondo posto

Verrebbe da credere che gli Scorpione siano i segni più persuasivi di tutto lo zodiaco, non è vero?

E invece sono solo al secondo posto della classifica di oggi: che strano!

Il motivo per cui ci aspetteremmo che gli Scorpione siano i più persuasivi di tutto l’oroscopo è che questo è un segno veramente molto (ma molto) volitivo.

Gli Scorpione, infatti, sono famosi per imporre il loro modo di vedere, di pensare e di concepire le cose sugli altri in maniera praticamente assoluta.

Non è un caso che gli Scorpione siano persone assolutamente capaci di “governare” in ogni ambito nel quale si trovano!

Facendo leva sulla propria intelligenza, su un pizzico di “crudeltà” e di manipolazione, gli Scorpione sanno essere particolarmente persuasivi.

In un rapporto tra due persone questo mette gli altri quasi sempre in una posizione di svantaggio: attenzione ai vostri Scorpione!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più persuasivi dell’oroscopo

Cari nati sotto il segno del Cancro, non fate quella faccia stupita. Sapete benissimo di essere persone particolarmente persuasive oltre che molto manipolatorie… quando volete!

Il motivo per cui siete al primo posto della classifica dei segni più persuasivi dell’oroscopo è che siete veramente in grado di convincere chiunque… di qualsiasi cosa!

Questo potere è decisamente molto grande tanto che spesso, soprattutto in passato, vi ha dato alla testa.

Una volta che il Cancro è cresciuto, infatti, si rende conto quasi subito del fatto che manipolare gli altri grazie alla propria parlantina è veramente una slealtà!

I Cancro sono persone che si approfittano spesso e volentieri del fatto di essere in grado di “parlare” in una maniera che mette gli altri in difficoltà. (Chissà se sono anche nella classifica dei segni zodiacali più pettegoli di tutto l’oroscopo?).

Possono convincervi di qualsiasi cosa, sui Cancro o su di voi stessi e su altre persone, vendervi qualsiasi tipologia di prodotto o di storia e non si fanno remore a dire bugie (soprattutto quando gli siete antipatici). Cari Cancro, fate attenzione: per quanto ci siano segni zodiacali che adorano i drammi (anche se non lo ammetterebbero mai) agli altri non piace essere “menati per il naso”!