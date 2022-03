Test: Dimmi cosa vedi e ti svelerò come ti abbindola il tuo partner

Sei troppo buono e hai l’impressione che il partner se ne approfitti? Fai il nostro test e scopri il tuo punto debole e come non farti abbindolare.

Purtroppo è abbastanza comune che una persona si approfitti di un’altra solo perchè questa è buona. La cosa non esula le relazioni d’amore. Il partner infatti conoscendo i nostri punti deboli potrebbe riuscire ad ottenere da noi sempre ciò che vuole.

Non è un gesto meschino è più di furbizia. Scopri con questo test quale è la tua buona qualità, quella che viene usata dal partner per raggirarti e fargli raggiungere i propri obiettivi.

Test: scopri come fa il tuo partner ad abbindolarti

Ognuno di noi ha qualità proprie. Grazie a questo test potrai scoprire quali tue qualità vengono maggiormente sfruttate dagli altri. Fare il test è semplicissimo, devi solo osservare l’immagine e dire cosa hai visto prima.

Il volto di un uomo

Se la prima cosa che hai visto è il volto di un uomo anziano significa che sei una persona estremamente generosa. Disponibile e molto attenta ai bisogni degli altri, sei sempre disposta a sacrificarti per tutti. Il tuo partner lo sa bene e quindi ti f molte richieste, oltre a chiederti di prendergli questo o quello, ti chiede di fargli molte commissioni fino a farti sentire sopraffatta e frustrata. Non c’è niente di male a negargli un servigio di tanto in tanto, Dovresti fare qualcosa anche per te stessa invece di pensare sempre agli altri.

Le scimmie e il paesaggio

Se dell’immagine hai notato subito le scimmie, il mare e la distesa verde e soleggiata significa che sei una persona estremamente gentile. In realtà la tua gentilezza è sconfinata. Non faresti male mai neanche ad una mosca e stai sempre molto attenta all’uso improprio delle parole perchè non vuoi ferire nessuno. Entri in empatia con tutti coloro che hanno problemi e sono bisognosi di aiuto e fornisci il tuo supporto soprattutto morale perchè sei bravissima a consolare gli altri. Il tuo partner spesso ti stressa con tutti i suoi problemi o ti chiede di fare da tramite quando deve affrontare qualcuno col quale ha avuto da ridire, soprattutto se si tratta di un familiare. Sarebbe bello se ogni tanto chiedesse anche a te come stai e se hai bisogno di qualcosa.