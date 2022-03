Questi segni hanno sempre il muso lungo e con loro non si può parlare

Conosci per caso uno dei segni zodiacali sempre imbronciati? Se la risposta è no, potresti esserci tu nella classifica di oggi dell’oroscopo!

Ti piace tenere il muso?

Questa sembra una domanda retorica perché a nessuno, mai, verrebbe in mente di rispondere che sì, è contento di avere sempre un muso lungo ed il broncio sul viso… vero?

Oggi abbiamo deciso di preparare una classifica dell’oroscopo che comprenda tutti quei segni zodiacali che, invece, sono dei veri e propri Brontolo.

Che ne dici: pensi che troverai qualcuno che conosci in classifica oppure ci sarà il tuo segno zodiacale tra le prime posizioni?

I segni zodiacali sempre imbronciati: scopri se sei nella classifica di oggi dell’oroscopo

Braccia incrociate, sguardo truce, broncio sul viso ed una nuvoletta nera che li accompagna dovunque vadano.

Di certo l’identikit dei segni zodiacali sempre imbronciati non è dei migliori, vero?

Dai, lo sai anche tu che, nella vita, ti è capitato di conoscere qualcuno sempre (ma proprio sempre sempre) imbronciato.

Oggi, quindi, abbiamo deciso di stilare una classifica dell’oroscopo che ci aiuti a capire quali sono i segni zodiacali sempre imbronciati (e forse anche perché).

In questa maniera, sapendo che il tuo collega di quel segno è uno dei segni zodiacali sempre imbronciati, eviterai di fargli una festa a sorpresa o, semplicemente, di rivolgergli la parola prima che abbia preso il caffè.

Allora, sei pronto a scoprire quali sono le prime cinque posizioni della classifica di oggi?

Aquario: quinto posto

Eh sì, che i nati sotto il segno dell’Aquario siano nella classifica di oggi, quella dei segni zodiacali sempre imbronciati, può essere forse una sorpresa.

Com’è possibile che gli Aquario siano sempre imbronciati: non sono persone assolutamente gentili e pronte a darsi da fare per gli altri?

La risposta a questa domanda è sì ma, forse, proprio per questo gli Aquario non smettono mai, incessantemente, di brontolare.

Maestri nel passivo-aggressivo, gli Aquario di certo non hanno proprio modo di trattenersi: il loro broncio è sempre presente, quando meno ve lo aspettate!

Scorpione: quarto posto

Gli Scorpione, invece, si trovano decisamente a loro agio nella classifica di oggi dell’oroscopo. Soprattutto quando parliamo di lavoro e realizzazione personale, potete star certi che lo Scorpione manterrà, sempre e comunque, un broncio niente male.

Questo, ovviamente, quando le cose vanno male: vi auguriamo, quindi, di conoscere gli Scorpione sempre e solo in un buon momento per loro!

Quando sono preoccupati o scontenti di qualcosa (da un raffreddore ad un’occasione persa), gli Scorpione sono capaci di andare in giro per mesi con il broncio sul volto.

Cose successe mesi o anche anni prima influenzano comunque il loro modo di fare: fanno quasi paura!

Ariete: terzo posto

Gli Ariete sono persone capaci di tenere il broncio sempre e comunque per un motivo che può sembrare veramente futile. (E forse, un poco, lo è).

Agli Ariete, infatti, diventa particolarmente difficile gestire situazioni nelle quali non hanno il completo interesse ed attenzione da parte dei loro amici, conoscenti e partner.

Se conoscete un Ariete sapete che questa è la realtà: magari uscite con loro perché lo hanno proposto fino allo sfinimento ma appena fuori se diventate più “protagonisti” degli Ariete la serata finirà di certo male.

I nati sotto questo segno sono persone capaci di mettere il broncio e di portarlo per mesi se gli rubate la scena. Non riescono a vedervi come un compagno ma sempre e solo come una minaccia. Attenzione, poi, quando si portano il broncio anche a casa: chissà cosa potranno dire di voi!

Leone: secondo posto

Cari Leone, sappiamo benissimo che secondo voi non mettete il broncio mai e che, anzi, siete persone assolutamente gradevoli e poco fastidiose.

La realtà dei fatti, purtroppo, è ben diversa soprattutto per tutte quelle persone che conosco bene un Leone o che ci vivono a stretto contatto.

Partiamo dalla famiglia: i Leone portano il broncio in famiglia sempre e comunque perché, spesso, si sentono ingabbiati dai rapporti familiari.

Passiamo agli amici: per i Leone gli amici sono fondamentali e devono essere sempre disponibili per aiutarli. (Ad onor del vero c’è da dire che i Leone sono sempre, sempre, disponibili per i propri amici). Se non rispondere anche solo ad un messaggio di un Leone nel momento critico state certi che non vedrete mai più un sorriso da parte sua!

Finiamo con l’amore, la realizzazione personale ed il lavoro: sembra che qualcuno obblighi il Leone a fare tutte queste cose e che lui le debba portare a termine con il broncio sul volto per contratto. Cari Leone, abbiamo capito: siete i più punk dello zodiaco ma fatelo un sorriso almeno una volta ogni tanto!

Toro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali sempre imbronciati

Ehi, cari Toro, non fate diventare il vostro broncio ancora più grave: siete al primo posto della classifica dei segni zodiacali sempre imbronciati perché è impossibile vedervi con il sorriso!

(O quasi, dai: non vogliamo infierire troppo).

I nati sotto il segno del Toro, infatti, sono persone che non si fanno assolutamente problemi a far capire a tutto il mondo quando sono arrabbiati.

Svegliarsi presto la mattina? Un incubo. Andare a lavoro? Non ne parliamo minimamente. Non trovare neanche un paio di jeans della propria taglia? Una tragedia di proporzioni inenarrabili.

I Toro sono fatti così: hanno sempre il broncio pronto e capace di raggelare veramente tutti quanti. (Non a caso, infatti, non li troverete né nella classifica dei segni zodiacali più delicati dell’oroscopo né in quella dei segni zodiacali più umili. O forse sì?).

Cari Toro è forse giunta l’ora di smetterla di far pesare agli altri ogni minima e piccola cosa che è andata storta nella vostra giornata.

Quando sorriderete o siete felici e rilassati il mondo sorride insieme a voi: il vostro broncio vi fa vedere tutto più buio!