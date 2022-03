Ecco il tuo giorno fortunato di Marzo in base al tuo segno zodiacale

Gli astri ci rivelano qual é il giorno più fortunato di questo mese per ciascun segno zodiacale. Ecco quando Marzo ti sorriderà nel 2022.

Nonostante il freddo degli ultimi giorni, l’arrivo di Marzo è presagio di sole e rinnovamento. La Primavera, la vegetazione che fiorisce e il tepore renderanno questo mese particolarmente piacevole. MA Marzo non finisce di stupire. A quanto pare ha riservato un giorno fortunato a ciascun segno zodiacale. Scopri il tuo.

Negli ultimi mesi Mercurio, il pianeta della comunicazione, è stato retrogrado e molti segni hanno sentito il peso di non riuscire a comunicare con gli altri, si sono sentiti frustrati e hanno subito troppi conflitti. Per fortuna con Marzo cambierà tutto. Stanno per arrivare giorni migliori, uno in particolare per ogni segno zodiacale.

Dimmi di che segno sei e ti dirò in che giorno ti porterà fortuna il mese di Marzo

Quale sarà il tuo giorno fortunato a Marzo 2022? Scoprilo in base al tuo segno zodiacale e tenta la fortuna in questo giorno. La Luna Nuova in Pesci porterà tantissime novità. Stai per ritrovare il tuo equilibrio e la tua serenità, impiega questo stato d’animo per progetti importanti da realizzare nel tuo giorno fortunato.

Ariete. Giorno fortunato: 2 marzo

I nativi dell’Ariete sono segni di fuoco ed oltre ad essere passionali sono molto istintivi e iperattivi. Il loro giorno fortunato del mese è stato il 2 marzo, giorno della luna nuova in Pesci. Quel giorno avete sentito il bisogno di prendervi cura di voi stessi e vi siete ritrovati. Ora potete tirare le somme e fare la lista delle vostre ambizioni.

Toro. Giorno fortunato: 23 marzo

Il Toro è un segno di Terra, oltre ad essere molto legato alle sue radici e amare gli spazi aperti è anche molto pragmatismo e razionale. Il prossimo 23 Marzo le stelle prevedono di realizzare i sogni di questo segno. Fai le valige, è tempo di azzardare.

Gemelli. Giorno fortunato: 18 marzo

Questo segno è pieno di risorse. Amichevole e socievole, ama la compagnia e il prossimo 18 Marzo le stelle saranno a suo favore per risolvere eventuali conflitti nati proprio con i suoi amici o persone care. C’é sempre qualcosa di irrisolto, questo è il giorno giusto per appianare tutte le divergenze.

Cancro. Giorno fortunato: 5 marzo

Per il Cancro c’è stato un cambio di rotta il 5 marzo, giorno in cui ha sentito l’energia positiva pervadere tutto il suo corpo. Quell’energia ora è il momento di impiegarla per la realizzazione di un nuovo progetto o per intraprendere un nuovo lavoro. Il cambiamento che seguirà in questi giorni è destinato a portarti successo.

Leone. Giorno fortunato: 20 marzo

Il Leone, avrà particolarmente fortuna il prossimo 20 Marzo. Non ti è mai piaciuto correre rischi ma questo è il momento di azzardare. Dovresti passare al punto successivo, evolvere e questo vale soprattutto per il matrimonio. Questo è il momento di avere un figlio o scegliere la data del matrimonio.

Vergine. Giorno fortunato: 18 marzo

Per la Vergine, il giorno fortunato è il 18 Marzo e in questo giorno capirai che il tempo è maturo per rafforzare il tuo legame romantico sarà evidenziato. Avrai voglia di stringere un legame solido con il tuo partner e riprendere vecchi contatti con persone che ritenevi speciali.

Bilancia. Giorno fortunato: 22 marzo

La Bilancia è un segno che ha sempre bisogno di trovare il suo equilibrio. Il prossimo 22 marzo ti capiterà l’occasione di rivedere degli amici che avevi perso di vista da tempo e saranno questi a portare una nuova stabilità nella tua vita.

Scorpione. Giorno fortunato: 10 marzo

Per lo Scorpione la fortuna è vicina. Il tuo giorno fortunato è domani. Sta per accaderti qualcosa di meraviglioso e molto promettente. Un nuovo incontro, una decisione che si rivelerà quella giusta. Quel che è certo è che ciò che accadrà domani ti porterà molta gioia nei prossimi mesi.

Sagittario. Giorno fortunato: 21 marzo

Questo segno zodiacale ha avuto delle settimane difficili. Il giorno della Primavera segnerà anche la tua rinascita e ti sentirai una persona nuova. Ascolta te stesso e agisci di conseguenza, non temere, non commetterai errori.

Capricorno. Giorno fortunato: 3 marzo

Il Capricorno è un segno ligio al dovere e al lavoro. Il 3 Marzo la fortuna ha bussato alla tua porta e in quei giorno hai iniziato a valutare un progetto che è il momento di realizzare a due mani.

Acquario. Giorno fortunato: 6 marzo

L’Acquario, è il segno più versatile dello zodiaco, pochi giorni fa, il 6 Marzo ha avuto l’impressione di uscire dalla sua bolla e di essere pronto ad abbordare nuove avventure. Cogli tutte le opportunità che la vita ti offre in questi giorni ancora pieni di quell’influsso.

Pesci. Giorno fortunato: 10 marzo

Anche per il pesci domani promette molto bene. Questo segno romantico, è da tempo che sente di provare dei sentimenti che non riesce a rivelare. Domani è il giorno giusto, trova il momento e l’occasione per dare libero sfogo ai tuoi sentimenti. Buttati e sarai felice.