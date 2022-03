Test del Pigiama Primaverile | Sei più timida o più estroversa?

Con questo test prenderemo in esame un simbolo perfetto del cambio di stagione: il pigiama primaverile. Cosa racconta di te?

Quando andiamo a dormire (da sole!) ci liberiamo di tutte le maschere e ci limitiamo ad essere assolutamente noi stesse, senza fronzoli e senza filtri.

La stagione primaverile, con le sue temperature miti, ci invita ulteriormente a scoprirci e a liberarci del superfluo.

A livello psicologico la primavera è un momento di rinascita, in cui si tende ad “abbandonare” tutto ciò che non serve più, che è vecchio e che può essere considerato un peso, per abbracciare uno stile di vita e un modo di pensare più autentico, leggero e pulito.

Per questi motivi il pigiama che indossi in primavera rivela, senza ombra di dubbio, la più intima verità sul tuo carattere. In particolare, ti aiuterà a vedere un aspetto del carattere che le donne tendono a “falsificare”, rappresentandosi in un certo modo per abitudine o perché pensano di dover apparire in un certo modo per essere accettate dalla società.

Test del Pigiama Primaverile

Eseguendo questo test capirai se sei più timida o più estroversa e soprattutto cosa comunica questo aspetto del tuo carattere alle persone che hanno a che fare con te. Per eseguire il test dovrai solo scegliere il pigiama che ricorda di più quello che indossi in primavera o, in alternativa, il pigiama che ti piacerebbe indossare.

1 – Canotta con farfalla e pantaloni a quadri

Questo pigiama è sicuramente il più semplice e il più giovanile di quelli che abbiamo proposto. Ricorda i pigiami che indossavamo da adolescenti e ai quali, evidentemente, sei rimasta molto affezionata.

Se hai scelto questo pigiama significa che sei una persona allegra ma piuttosto timida, che preferisce non esporre troppo le proprie opinioni e le proprie idee in pubblico.

Oltre all’allegria e alla semplicità hai mantenuto una certa insicurezza che era una delle caratteristiche del tuo carattere anche quando eri adolescente.

2 – Maglietta crop con stampa

Mai rinunciare alla moda, anche quando devi semplicemente andare a letto! Questo pigiama è sicuramente il più trendy dei quattro, il più moderno e in linea con la moda attuale.

Se hai scelto questo pigiama sei molto estroversa e sicura di te, e non hai affatto paura di comunicare il tuo stile e i tuoi pensieri, anche attraverso la stampa su una t-shirt.

Non ti piace essere esclusa o, peggio ancora, passare inosservata! La tua priorità assoluta è far sentire la tua presenza sempre e comunque!

3 – Pigiama di seta rosa e pizzo nero

Questo pigiama è il più elegante e sensuale, perché è l’unico a presentare inserti di pizzo nero.

Se hai scelto questo pigiama significa che sei una persona dal carattere forte ma riservato. Non senti il bisogno di far conoscere a tutti i costi la tua opinione e non ami particolarmente metterti in mostra. Per questo motivo si potrebbe dire che non sei davvero timida ma di certo non sei estroversa.

Sei tra quelle persone che sanno perfettamente chi sono e sanno esprimere benissimo la propria personalità, ma amano farlo in privato piuttosto che in pubblico!

4 – Pigiama di seta rosa in stile maschile

Questo pigiama è estremamente femminile ma, paradossalmente, è quello con il taglio più maschile di tutti.

Se lo hai scelto significa che sei una persona molto assertiva, cioè dalla forte volontà e dalla grande capacità di imporre le proprie opinioni. È per questo motivo che non neghi la tua femminilità ma allo stesso tempo hai un carattere dai lati molto “maschili”.

Questo implica che sei molto estroversa e ti piace avere a che fare con persone dal carattere forte, vivace e determinato come il tuo. Se ti ritrovi circondata da persone poco interessanti e dal carattere debole, tra le altre cose, non perdi occasione per farlo notare. Che caratterino!

