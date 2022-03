Questi segni zodiacali hanno la mente più erotica dello zodiaco

Questi segni sono governati da fantasie sessuali e hanno una mente molto piccante. Con loro fare l’amore è un’esperienza sensazionale.

Sappiamo che il segno zodiacale ci conferisce una specifica personalità e alcuni tratti distintivi. Nello zodiaco ci sono alcuni segni più interessati alla sfera sessuale di altri e molto spesso fanno pensieri piccanti. Gli astri hanno stilato la lista dei segni più erotici, sei tra loro?

Se appartieni al gruppo che stiamo per rivelarti significa che la tua mente fantastica molto in materia sessuale. Questo argomento ti intriga e vedi sempre il lato sensuale in tutto. Fare l’amore per te è un’esperienza unica che apporta un grane piacere e per questo merita tutta la nostra attenzione.

Ecco i segni che hanno la mente più erotica di tutti

Pesci

Conosciamo il Pesci per il suo lato fantasista e sognatore ma forse non sai che anche se è un segno estremamente romantico nelle sue fantasticherie ci mette molto piccante. Il tuo modo di mangiare, parlare o muoverti potrebbe innescare molte fantasie in lui. La mente di questo segno si ingegna in modo particolare quando vi è necessità di risolvere erotiche.

Acquario

I nativi dell’ Acquario sono estrosi e non sono attratti dalla routine e dalle cose troppo lineari. Molto fantasiosi gli basta davvero poco per liberare le sue fantasie. Il segno dell’Acquario è molto spontaneo e potrebbe mettere in atto una fantasia erotica in qualsiasi momento. Potresti vederlo nudo su un pianoforte mentre ti distrai a preparargli un drink.

Vergine

I nativi della Vergine sono solitamente dei segni puritani e immacolati. Non fanno quasi mai pensieri sconci o osceni tuttavia nascondono un segreto sconvolgente, sono particolarmente attratti dal sesso e vorrebbero condurre una vita da libertini. Ovviamente questo loro lato viene fuori solo con il partner giusto, in grado di assecondarlo senza giudicarlo.

Ariete

Sappiamo quanto sia ingovernabile questo segno che non riesce a controllare i suoi impulsi. Anche la sua sfera sessuale è molto passionale e in questo ambito può diventare anche pericoloso. Attratti da posizioni acrobatiche improbabili, non ha remore e desidera sperimentare ogni tipo di situazione possibili. Per lui la sessualità occupa una grande percentuale del rapporto e puntano molto sulla quantità. Farebbero l’amore in ogni momento tanto è vero che qualcuno li definisce il re della “sveltina”.