Questi segni zodiacali fanno sempre quello che vogliono: sono furbissimi

La classifica di oggi dell’oroscopo, infatti, vuole svelare tutti i segni zodiacali più furbi e per farlo possiamo assicurarci che ci è voluto veramente molto impegno.

I furbi non si fanno mica “beccare” facilmente!

Scopriamo insieme chi si trova tra le prime cinque posizioni della classifica dell’oroscopo: non è che per caso c’è anche il tuo fidanzato tra loro?

Gemelli: quinto posto

Furbi o maestri della manipolazione? Le differenze potrebbero essere poche nel caso dei Gemelli, persone veramente capaci di mistificare la realtà!

Ehi, cari Gemelli, non ve la prendete troppo: stiamo semplicemente dicendo che siete letteralmente troppo furbi per gli altri!

Ai Gemelli piace quasi giocare con le altre persone proprio perché sono troppo furbi per non annoiarsi nei rapporti con gli altri.

Essere troppo furbi, però, spesso vi mette in difficoltà cari Gemelli: come spiegherete agli altri perché li prendete in giro giorno e notte?

Pesci: quarto posto

Gli innocentissimi Pesci nella classifica dei segni zodiacali più furbi di tutto l’oroscopo? Ma è mai possibile? La risposta ovviamente è sì: lo dicono stelle e pianeti!

I Pesci sono tra i segni zodiacali più furbi di tutto l’oroscopo proprio perché riescono a sembrare così innocenti e quasi “tonti” agli occhi degli altri.

Sotto sotto, invece, i Pesci sono persone capaci di cogliere anche le più sottili sfumature e non nascondono un vero e proprio piacere nel “gabbare” (cioè prendere in giro) gli altri.

Insomma, i Pesci ne sanno veramente una più del diavolo ma ci metterete tantissimo tempo a rendervi conto di questa verità!

Vergine: terzo posto

Mettiamo i nati sotto il segno della Vergine nella nostra classifica di oggi perché dobbiamo riconoscerglielo: i nati sotto il segno della Vergine sono persone veramente furbe!

Alla Vergine, infatti, non manca un’intelligenza di precisione di concretezza ma neanche una furbizia di base che permette a questo segno di distinguersi tra gli altri.

Chi è nato sotto il segno della Vergine saprà sempre cosa fare, anche solo ad intuizione. Sono persone che credono fermamente nel detto “la fortuna aiuta gli audaci” e, nel loro caso, anche i furbetti. Le loro scelte sono sempre dettate da quasi un sesto senso perché non sbagliano veramente mai. Ehi, non è che il sesto senso è la furbizia?

Ariete: secondo posto

Cari Ariete, non fate quella faccia: sappiamo benissimo che pensavate di essere addirittura al primo posto della classifica di oggi!

E invece no, siete solo i secondi tra i segni zodiacali più furbi di tutto l’oroscopo: c’è quantomeno da sorridere, siete furbissimi!

Gli Ariete sono personalità decisamente complicate da analizzare e da gestire.

(Non prendetevela troppo a male: sareste potuti finire anche nella classifica dei segni zodiacali più manipolatori dell’oroscopo e allora lì sì che sarebbero stati guai! O ci siete?).

Chi è nato sotto il segno dell’Ariete è, in realtà, veramente molto furbo. Non fanno altro che analizzare gli altri e imporre loro la propria presenza o i propri desideri senza praticamente sforzo alcuno.

Gli Ariete sono semplicemente in grado di “raggirarvi” anche sul niente grazie alla loro furbizia. Dovete sempre stare attenti quando parlate con loro: anche se non volete diventare loro amici, possiamo assicurarvi che finirete per esserlo se solo lo vogliono.

Sono veramente furbissimi!

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più furbi dell’oroscopo

Infine, al primo posto della nostra classifica di oggi, troviamo tutti i nati sotto il segno dello Scorpione.

Cari Scorpione siete veramente furbissimi, i più furbi di tutti: ma noi vi abbiamo smascherato, finalmente!

Agli Scorpione, infatti, non manca proprio l’intelligenza e la faccia tosta per scegliere sempre la via della furbizia quando necessario.

Ehi, attenzione, intendiamo solo quando necessario: che gli Scorpione siano o meno nella classifica dei segni più leali dello zodiaco, dobbiamo riconoscere che sono anche persone particolarmente oneste (quando vogliono).

Lo Scorpione è particolarmente dotato per la furbizia: gli riesce semplice raggirare gli altri o ottenere quello che vuole tramite un poco di manipolazione.

Inoltre, poi, gli Scorpione sono abituati a fare i leader e nessun leader è tale senza un minimo di furbizia alle spalle! Insomma, guardatevi dagli Scorpione: furbi come loro ce ne sono veramente pochi!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.