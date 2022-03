Risveglia il desiderio sessuale del partner in base al suo segno zodiacale

Gli astri ci suggeriscono come tenere alto l’interesse sessuale del partner a partire dal suo segno zodiacale. Prendi nota!

Ogni relazione ha bisogno di tempo e attenzioni per svilupparsi ed evolvere ed essere sempre più forte. Allo stesso modo l’intimità di coppia si rafforza quando non mancano gli stimoli giusti per ravvivare il desiderio.

Gli astrologici ci consigliano come tenere vivo il desiderio sessuale del partner partendo dalle caratteristiche del suo segno zodiacale. Scopri se conosci davvero tutti i suoi desideri e le sue fantasie sessuali.

Ecco cosa stimola l’interesse sessuale del tuo partner in base al suo segno zodiacale

Pronta a scoprire cosa puoi fare per far ardere di desiderio il partner e far si che non voglia più uscire dal tuo letto? Ecco qualche piccolo suggerimento pensato dagli astrologi per ciascun segno dello zodiaco:

ARIETE

Il nativo dell’Ariete è molto diretto ed impulsivo. Solitamente perde subito la testa in amore ma altrettanto velocemente si disinnamora se il rapporto non soddisfa le sue aspettative. Essendo un segno molto passionale darà al rapporto sessuale una grande importanza. Questo segno non si farà problemi a dirti lui stesso cosa desidera a letto, tutto quello che dovrai farlo è ascoltarlo.

TORO

Il segno del Toro non ama mostrare i suoi sentimenti ed i loro desideri profondi. Molto introverso sarà difficile che parli dei suoi interessi sessuali. Se vuoi risvegliare i suoi ardori devi sperimentare e capire a quali stimoli reagisce in maniera positiva e a quali no. Con un pò di pazienza ed in poco tempo non avrà più segreti per te.

GEMELLI

Il Gemelli è un segno socievole e conviviale con tutti ma quando si innamora sa come dimostrare al partner di essere il Re o la Regina del suo cuore. Se vuoi che il suo interesse sessuale resti vivo dovrai semplicemente avere un trattamento speciale per lui come lui lo ha per te. Al gemelli basterà sentire che tu hai la sua stessa passione per risvegliare il desiderio.

CANCRO

Il Cancro come il Toro, non ama parlare molto di sentimenti ma devi sapere che è il segno che è più attaccato alla famiglia e che desidera averne una sua più di ogni altra cosa. Se vuoi che il suo desiderio sessuale salga alle stelle devi rassicurarlo e farlo sentire amato e dimostrargli che vuoi davvero un futuro con lui. Questa rassicurazione scioglierà tutti i suoi vincoli mentali e lo farà sentire totalmente disinibito.

LEONE

Conosciamo il Leone per il suo lato egocentrico, ma in pochi hanno la fortuna di conoscerlo quando è veramente innamorato. In amore questo segno si dedica totalmente all’altro. Per mantenere vivo il suo interesse sessuale devi solo farlo sentire unico e speciale a letto ed elogiarlo. Fagli sentire che lui è ciò che vuoi e che non desideri altro perché per te lui è il top e si infuocherà.

VERGINE

I nativi della Vergine sono molto premurosi, amano stupire e fare sorprese, anche a letto. Se vuoi che il loro interesse sessuale rimanga vivo, molto semplicemente mostragli che apprezzi il suo estro altrimenti si smonterà come panna. Ricambia le sue attenzioni e fallo sentire speciale.

BILANCIA

Questo segno si impegna molto per rendere felice la sua metà. anche a letto è molto generoso e non pensa solo al proprio piacere ma anche a soddisfare la partner. Se desideri che non perda mai la libido rassicuralo di fare la cosa giusta o entrerà in crisi e non saprà più come muoversi.

SCORPIONE

I nativi di questo segno sono molto passionali. A volte a letto potrebbero apparire troppo voraci ma in realtà non hanno cattive intenzioni. Per mantenere al massimo la loro piena attenzione sessuale dovrai solo fargli allungare ogni tanto il collo. Non saprai più come fare a staccartelo di dosso.

SAGITTARIO

Il Sagittario si mostra fiero e un grande conquistatore, in realtà dietro quel guscio i Don Giovanni si nasconde un anima timida e un pochino insicura. A letto cerca una grande sintonia, se sarai in grado di dimostrargli che siete sulla stessa lunghezza d’onda sarà tuo per sempre.

CAPRICORNO

Il segno del Capricorno solitamente mette il lavoro e le finanze prima della vita privata. Se vuoi che non abbia altro che te nella testa dovrai riuscire a sfidarlo emotivamente ed intellettualmente. A letto questo segno ama giocare ed essere sedotto.

ACQUARIO

L’Acquario è un segno molto raro e anche particolarmente sui generis. Con lui dimentica tutto ciò che è normale e convenzionale. A letto l’Acquario ama essere stupito e essere all’avanguardia. Se vuoi farlo impazzire devi capire il suo ritmo e rispettarlo.

PESCI

Questo segno è tra i più sensibili dello zodiaco. Molto emotivo a volte diventa vulnerabile. Per farlo rilassare sotto le lenzuola prima dovete riuscire a rassicurarlo fuori dal letto. Se si sentirà a l sicuro con te si lascerà andare e sarà lui a guidarti e a farti visitare il suo mondo fantastico e molto sensuale.