Quante gambe ha questo elefante? Nessuno dà la risposta giusta

Oggi il nostro test della gambe dell’elefante ti metterà veramente in difficoltà: una risposta giusta esiste ma tu saprai darla?

Il nostro test d’intelligenza di oggi è veramente intrigante anche perché quasi nessuno riesce a dare la risposta giusta.

Incredibile, vero? Eppure questo test (un’illusione ottica che è stata molto famosa in passato) è in grado di mettere tutti veramente in crisi grazie ad una semplice domanda.

Noi oggi vogliamo scoprire se tu sei in grado di darci la risposta giusta ad una domanda tutto sommato semplice… se solo questa illusione ottica non si frapponesse tra te e la risposta giusta!

Forza, sei pronto a giocare con noi?

Test delle gambe dell’elefante: sai dirci quante gambe ha questo elefante, veramente?

Che ne dici, ti va di giocare con noi con il test delle gambe dell’elefante?

Questo non è il classico test della personalità nel quale una illusione ottica ti viene proposta per imparare qualcosa di più su di te a seconda di cosa vedi.

No, oggi abbiamo deciso di usare un’illusione ottica che è diventata virale tempo fa su Internet per farti letteralmente impazzire!

No, ok, non vogliamo farti impazzire dai… stiamo scherzando! Vogliamo solo sapere secondo te quante gambe ha l’elefante nell’immagine qui sopra.

A prima vista la risposta sembra semplice, vero? Però appena ti metti a guardare l’immagine qui sopra qualcosa ti inizia a mettere in difficoltà. Ehi, aspetta… quante zampe ci sono?

Beh ma è proprio questa la domanda che ti facciamo anche noi!

Questa illusione ottica ha messo in difficoltà tutto Internet perché esiste una risposta giusta ma quasi nessuno riesce ad individuarla.

Hai presente quel vestito che ha “rotto” Internet qualche anno fa e che non si riusciva a capire se fosse bianco ed oro oppure nero o blu? Qui ti abbiamo dato la risposta giusta (perché esiste) ed anche spiegato perché lo vedi come lo vedi.

Adesso fare lo stesso, o quasi, con il test delle gambe dell’elefante! Allora, dicci la verità: secondo te quante sono?

quattro gambe, che domande : per te la risposta alla domanda del test delle gambe dell’elefante è scontata. Le gambe sono quattro… quante altre dovrebbero essere?

Sei una persona decisamente diretta e logica, che pensa in maniera concreta: l’elefante sta in piedi normalmente e quindi, altrettanto normalmente, ha quattro gambe.

Sì, ti rendi conto che c’è un problema di illusione ottica sul fondo, che rende il tutto un poco più complicato ma non hai dubbi: le gambe sono quattro, risolverai dopo il conflitto con i piedi dell’elefante!

Ci dispiace dirti che la tua risposta è quella sbagliata: eh no, l’elefante non ha quattro zampe!

Che l’elefante abbia otto gambe, ovviamente, non è proprio la risposta giusta… anzi!

Hai deciso di contarne otto perché la pressione del dare la risposta giusta ti ha obbligato a dare un risultato… che copra più opzioni possibili! Ci dispiace dirtelo ma la risposta giusta non è neanche questa. (Dai, non preoccuparti: dopotutto non ti abbiamo chiesto di risolvere un omicidio come in questo quiz di intelligenza che veramente pochissime persone hanno risolto!).

Se guardi attentamente l’immagine, infatti, ti renderai conto che è solo la zampa posteriore sinistra ad essere una zampa ed avere un piede attaccato. Le altre sono tutte “zampe” che finiscono nel vuoto oppure spazi vuoti che finiscono… con un piede!

Se eliminiamo l’impossibile (scomodiamo addirittura Sherlock Holmes), quello che rimane deve essere per forza la soluzione giusta.

Ecco, quindi, che la soluzione giusta è questa: una gamba! Sei una persona che ha un cervello veramente fino: vai controcorrente e non ti fai piegare dal giudizio degli altri. Congratulazioni!