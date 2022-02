Questi segni sono gli unici davvero in grado di accettare i difetti degli altri

Gli astri ci rivelano chi sono i segni zodiacali che sono in grado di accettare i difetti degli altri. Tutti gli altri segni ci provano ma falliscono.

Tutti abbiamo dei difetti, pensare di raggiungere la perfezione è ammirevole e sicuramente ci migliora molto come persone ma è impossibile. Piccoli o grandi che siano i difetti ci sono e sono anche ciò che ci rende esseri unici.

Se è vero che tutti abbiamo dei difetti è altrettanto vero che solo alcune persone hanno la tempra per accettare gli altri nella loro totalità. Tutti ci provano ma sono solo cinque i segni zodiacali in grado di accettare davvero gli altri.

Ecco i 5 segni zodiacali in grado di accettare completamente i difetti degli altri

I difetti fanno parte della nostra natura e ci rendono speciali. Alcuni sanno apprezzarli ed accettarli a partire dai difetti propri fino a quelli degli altri ma questi individui non sono numerosi. Pensate che gli astrologi sono pronti a giurare che tra i 12 segni dello zodiaco solo 5 hanno questa capacità. Ecco chi sono:

Toro

Il segno del Toro è noto per la sua testardaggine che seppure gli generi non pochi problemi in amore gli è di grande aiuto poichè gli conferisce la capacità di accettazione completamente l’altro. Il Toro amerà del partner pregi e difetti, e non lo lascerà per le sue attitudini, per quanto bizzarre siano. Il Toro ama in modo profondo e incondizionato, questa è una delle sue doti maggiori.

Cancro

Il Cancro è legato alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che ritiene care e ama prendersi cura di loro incondizionatamente. Nessuno come lui è in grado di passare sui difetti degli altri. Il Cancro non solo li accetta ma li vede parte del tutto e speciali, è come se riuscisse a vedere il lato bello di questi difetti.

Scorpione

Lo Scorpione ha bisogno di tempo per accettare pienamente l’altro ma quando è emotivamente pronto sarà disposto a tutto e non sarà un sacrificio per lui. Accetterà i difetti degli altri in modo onesto, riconoscendoli quando vengono mostrati.

Acquario

L’Acquario è tra i segni che hanno la mentalità più aperta in assoluto. Quando si lega a qualcuno lo adora nel suo complesso e se sente la sua mancanza sente la mancanza anche delle sue stramberie o difetti poichè sono queste le cose che rendono quella persona unica. L’Aquario non si accontenta di avere al suo fianco persone normalissime, ha bisogno di persone che si distinguono dalla massa e quindi i difetti sono ciò che lo attraggono.

Pesci

Il Pesci è un segno molto sensibile, sognatore e romantico, una personalità di questo tipo vede tutto rosa in amore e quando ama è totalizzante, e non si pone alcun limite. I difetti per il Pesci sono valicabili, e riesce a trasformarli in qualcosa di teneramente romantico. Qualunque sia la dimensione di questi difetti svaniranno in un lampo.