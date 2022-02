Nasconditi da questi segni zodiacali: parlano senza fermarsi mai!

Ebbene sì, la classifica di oggi dell’oroscopo ci svelerà quali sono tutti i segni zodiacali che parlano tanto (ehm, forse troppo).

Conosciamo tutti qualcuno in grado di farci veramente cascare le orecchie a terra a forza di chiacchiere ed aneddoti, vero?

Bene, se non conosci qualcuno così abbiamo una notizia per te (anche se probabilmente già te l’aspetti): sei tu il chiacchierone!

Oggi abbiamo chiesto a stelle e pianeti di dirci quali siano quei segni zodiacali che proprio non riescono a smettere di parlare.

Il motivo? Semplicemente poter dire a quel tuo amico che non sta mai zitto: “Hai visto? Lo dice anche l’oroscopo che dovresti parlare meno!”.

I segni zodiacali che parlano tanto: scopri se ci sei anche tu nella classifica di oggi

Quante volte ti è capitato di rimanere “incastrato” in una conversazione con una persona che proprio non la smetteva più di parlare?

Certo, avere a che fare con qualcuno in grado di portare avanti un discorso anche da solo può essere anche divertente: non devi pensare tu ad un argomento di conversazione!

D’altro canto, però, ci sono persone con le quali è veramente impossibile parlare, semplicemente perché ti impediscono di dire anche solo una parola!

Oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di rivelarci quali sono i segni più chiacchieroni dello zodiaco per sapere chi abbiamo davanti da subito!

Sarai nella classifica di oggi? Ehi, no, smetti di parlare… leggiamo insieme le prime cinque posizioni prima!

Toro: quinto posto

Che i nati sotto il segno del Toro siano abbastanza ciarlieri è, ovviamente, abbastanza indubbio.

Ai Toro piace parlare ed anche tanto: l’unico motivo per cui li mettiamo al quinto posto della classifica di oggi è che ai Toro non piace parlare con chiunque!

I Toro, infatti, scelgono accuratamente i loro interlocutori e fanno andare a fuoco le orecchie solo delle persone a cui vogliono più bene.

Vi auguriamo anche di non farli mai arrabbiare: in quel caso non parlano proprio! (Il che è anche peggio).

Sagittario: quarto posto

Anche ai nati sotto il segno del Sagittario piace veramente tanto parlare… talmente tanto che non si fermerebbero mai!

I Sagittario sembrano essere tragicamente incapaci di rendersi conto del fatto che, a volte, le persone li ascoltano completamente stremati: ma quanto parlano?

I Sagittario sono fatti così: soprattutto quando sono entusiasti di qualcosa potrebbero non smettere mai di parlarne, finendo per far impazzire tutte le persone intorno a loro!

Fortunatamente (per noi e per i Sagittario), i nati sotto questo segno non sono sempre così: solo quando sono estremamente sopra le nuvole dalla felicità si trasformano in chiacchieroni impossibili da sopportare!

Aquario: terzo posto

Anche gli Aquario non si fanno di certo… parlar dietro quando parliamo di segni zodiacali che parlano tanto!

(E sì, il gioco di parole è voluto e ci abbiamo anche pensato un bel po’ prima di convincerci a tenerlo).

Gli Aquario sono persone che parlano tanto perché hanno tanta voglia di aprirsi e di comunicare con gli altri. Vogliono essere presenti per gli altri, essere una guida, una spalla ed anche… ottimi interlocutori! Per gli Aquario parlare tanto è un modo per far capire agli altri che sono benvoluti: insomma, se un Aquario parla tanto quando ci siete sapete di piacergli!

Cancro: secondo posto

Ai nati sotto il segno del Cancro lasciamo solo il secondo posto nella classifica di oggi dello zodiaco.

Ma non disperate, cari Cancro, eravate quasi in cima a pari merito con il segno zodiacale che parla più di tutti!

I Cancro sono persone che adorano parlare con gli altri e che, quindi, ci rimangono molto male quando capiscono che gli altri… non ne possono veramente più!

Non preoccupatevi troppo cari Cancro; pensate che almeno non siete nella classifica dei segni zodiacali che giudicano gli altri ad ogni secondo… o forse sì?

Va bene, questo per ora non ci interessa: vogliamo capire perché i Cancro sono tra i segni zodiacali che parlano tanto e perché!

Il motivo è molto semplice: il Cancro è un segno che pensa molto, elabora molto e, soprattutto, ha tanto da dire e da comunicare. Parlare è per loro il modo più chiaro e diretto di schiarirsi la mente e le idee: lo fanno per voi e per loro!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che parlano troppo

Cari Bilancia, sapevate benissimo che vi sareste trovati al primo posto della classifica di oggi perché siete dei veri e propri chiacchieroni!

Per voi parlare è qualcosa di praticamente innato: parlereste anche con un muro se vi venisse data la possibilità!

(Un talento niente male, se proprio volete sapere la nostra, così come quei segni che riescono ad essere sempre disinvolti qualsiasi cosa facciano).

La Bilancia è un segno fondamentalmente molto socievole e sociale: per questo parla tanto, è come se si fosse allenato tutta la vita a fare small talks!

Incredibile ma vero, poi, i nati sotto il segno della Bilancia sono anche in grado di parlare tanto e a lungo con persone che odiano a morte.

Ancora di più: chi è odiato da una Bilancia difficilmente se ne rende conto subito: sono talmente affabili con loro!

Cari Bilancia, il vostro parlare è frutto di un vero e proprio talento: fate solo attenzione a non abusarne!