I segni meno gelosi dello zodiaco: sono veramente poco focosi!

Se il tuo fidanzato fa parte della classifica dei segni zodiacali meno gelosi dello zodiaco non aspettarti esplosioni di roba: non è e non sarà mai il tipo!

Conosciamo tutti qualcuno geloso ma talmente geloso da diventare veramente patologico. Controlla ogni cosa che fa il suo partner, dai like su Instagram alle conversazioni che può avere con persone del sesso opposto.

Ehi, diciamoci la verità: potremmo addirittura essere noi le persone talmente gelose da oltrepassare (una volta ogni tanto) una linea immaginaria (ma decisamente concreta).

Fortunatamente per tutti, esistono anche le persone che non sono gelose per niente e che, quindi, non si preoccupano proprio di quello che succede al loro partner.

Che rabbia, però, sembra quasi che non gli importi nulla di te! Scopriamo subito quali sono i segni zodiacali che non hanno proprio niente a che vedere con la gelosia!

I segni zodiacali meno gelosi di tutto l’oroscopo: scopri se c’è anche il tuo partner tra loro

Ti è mai capitato di parlare con qualcuno che non dava segni di gelosia?

Attenzione, bisogna fare una distinzione importante: da un lato ci sono le persone che fingono di non essere gelose (ma lo sono tantissimo) e dall’altro ci sono le persone che, invece, non sono veramente gelose proprio per niente!

Ok, va bene: gelosia non vuol dire assolutamente amore ma siamo stati abituati a pensare, per anni, che sia così.

Per quanto non sia piacevole avere a che fare con qualcuno che non fa altro, tutto il tempo, che lamentarsi dei nostri rapporti con gli altri a volte ti farebbe piacere vedere il tuo partner preoccupato, vero?

Dai, tranquilla, non lo diremo a nessuno!

Dobbiamo avvertirti, però, che nella classifica di oggi (quella dei segni zodiacali meno gelosi dello zodiaco) ci sono solo i segni che proprio non saranno mai gelosi, in qualsiasi circostanza.

Pronta a scoprire se c’è anche il tuo partner tra loro?

Scorpione: quinto posto

Non è una novità scoprire che ai nati sotto il segno dello Scorpione non appartiene il sentimento della gelosia, vero?

Agli Scorpione, infatti, non capita spesso di essere gelosi anche se, a volte, vengono colpiti quasi all’improvviso da questo sentimento.

Gli Scorpione sono troppo sicuri di sé per poter pensare di ingelosirsi: ecco perché lasciano ai propri partner ed alle proprie amicizie un ampio range d’azione!

A volte, però, anche gli Scorpione vengono morsi dalla gelosia e allora sì che sono guai!

Leone: quarto posto

Anche ai nati sotto il segno del Leone sembra veramente impossibile poter diventare od essere gelosi.

Di chi mai dovrebbero essere gelosi i Leone: sono loro i migliori sulla piazza, no?

Ecco, diciamo che i Leone sono protetti da questa incrollabile sicurezza e, quindi, non si preoccupano troppo dei sentimenti di gelosia che provano.

Dobbiamo dire la verità, però: anche se si raccontano di non essere gelosi (e la maggior parte delle volte non lo sono) ai nati sotto il segno del Leone, capita, ogni tanto, di provare fitte di un sentimento non meglio specificato… indovinate di cosa si tratta!

Ariete: terzo posto

Ai nati sotto il segno dell’Ariete, generalmente, interessa sempre e solo una persona: sé stessi!

Ecco perché, quando parliamo di gelosia, agli Ariete non capita quasi mai di rimanere invischiati nelle sue reti. Di cosa dovrebbero essere gelosi, sentiamo!

Gli Ariete, infatti, considerano veramente da pazzi immaginare che gli altri possano in qualche maniera avere interessi al di fuori… degli Ariete stessi!

Non si preoccupano proprio di essere gelosi: sanno di essere meglio di tutti gli altri e nessuno può smuoverli da questa loro convinzione!

Sagittario: secondo posto

Anche i nati sotto il segno del Sagittario sono persone famose per non avere assolutamente nessun problema di gelosia.

Volete far ingelosire un Sagittario? Buon per voi, si tratta di una missione che può richiedere anni e che, forse, potrebbe addirittura non arrivare a compimento!

Ai Sagittario, semplicemente, non importa tanto quello che succede al di fuori del proprio mondo interiore.

Se gli altri hanno deciso di innamorarsi di qualcuno non è assolutamente affare del Sagittario: immuni alla gelosia, si aspettano che voi siate elastici almeno quanto loro!

Il Sagittario è un segno particolarmente apatico quando si tratta di sentimenti: non si straccerà di certo le vesti per voi, quindi tenete a mente di non tirare troppo la corda!

Capricorno: primo posto nella classifica dei segni zodiacali meno gelosi dell’oroscopo

Ebbene sì, cari Capricorno, volevate raggiungere la vetta di questa classifica e possiamo proprio dire che ci siete riusciti.

Siete voi i numeri uno nella classifica dei segni zodiacali meno gelosi di tutto l’oroscopo: siete contenti?

I Capricorno hanno un approccio pragmatico alla vita, ormai lo sappiamo. Quando parliamo anche di amore e sentimenti, poi, non c’è proprio da scherzare con i Capricorno: sono obiettivi e spietati fino in fondo e hanno deciso da tempo che non vogliono cedere alle emozioni!

Ecco perché, quindi, i Capricorno non sono assolutamente gelosi e detestano quando provate a farli diventare tali!

Di fronte a piccole “trappole” i Capricorno si ritraggono quasi immediatamente: non capiscono, semplicemente, perché dovrebbero essere gelosi o perché li vorreste gelosi.

Fate attenzione e non scherzate con il fuoco!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.