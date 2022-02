Test della Giacca di Jeans | Quella che ami rivela il tuo pregio principale

La primavera è alle porte e la giacca di jeans diventerà la nostra migliore amica: questo test ci svelerà cosa dice di noi!

Il cambio di stagione tra l’inverno e la primavera è probabilmente il più entusiasmante dell’anno. È arrivato finalmente il momento di mettere da parte abiti pesanti e monocolore e siamo libere di sbizzarrirci con fantasie e abbinamenti super ellegri.

Soprattutto durante le prime settimane di primavera, però, non è ancora possibile andare in giro senza una giacca. Ecco allora che spunta dall’armadio, puntuale come ogni anno, la giacca di denim a cui siamo più affezionate. E se invece fossimo stufe e volessimo cambiarla?

Nel corso dei decenni questo capo ha avuto una stranissima evoluzione: è stato in grado di rimanere identico a se stesso anche con tante variazioni di modello.

Per questo motivo ormai esistono tantissime possibilità quando si tratta di acquistare una nuova giacca di jeans. Quello che potrebbe farci optare per l’uno o per l’altro modello è solo ed esclusivamente il nostro gusto personale.

Dal momento che la moda è in assoluto uno dei modi più efficaci e diretti per esprimere la nostra personalità, cerchiamo di capire cosa dice di noi la nostra giacca di jeans!

Test della Giacca di Jeans

Per fare questo test dovrai soltanto scegliere la giacca che compreresti più volentieri oppure quella che assomiglia di più alla tua preferita! Buono shopping virtuale!

1 – La giacca con le maniche a sbuffo

La giacca di jeans è per eccellenza un capo casual e sportivo che, per sua natura, si adatta a moltissimi look. Questo però non significa che non possa assumere anche un tocco glamour: tutto sta a guardare ai dettagli.

Qualche piccola applicazione, un modello particolare delle maniche o un colore insolito potrebbero rendere questo capo un asso nella manica nel nostro guardaroba più chic.

La giacca con le maniche a sbuffo indica proprio il desiderio di essere sempre eleganti anche quando si indossano capi casual per natura. Se hai scelto questo modello significa che uno dei tuoi pregi più importanti consiste nel cercare sempre la perfezione in tutte le cose che fai, sia per attirare un po’ l’attenzione sia per sentirti sempre un po’ superiore rispetto alle altre.

2 – La giacca con le maniche corte

Questo modello, molto giocoso e sportivo, è adatto sicuramente alle ragazze giovani. Le maniche a sbuffo assomigliano a quelle dei classici abiti da principessa che sognavamo tutte quando eravamo bambine.

Se hai scelto proprio questo modello significa che, a prescindere dall’età che hai sei rimasta una persona innocente e sognatrice e questo, senza dubbio, è il tuo pregio principale.

Le persone aggressive non ti piacciono: preferisci essere un’adulta gentile, accogliente ed allegra. Sono dei tratti caratteriali che non hai alcuna voglia di perdere andando avanti con l’età.

3 – La giacca corta in vita

Questa giacca di jeans è un modello molto vicino a quello classico ma, allo stesso tempo, presenta una particolarità che la rende unica.

Questo modello corto in vita, da chiudere con una cintura di stoffa incorporata, ricorda moltissimo i chiodi di pelle da motociclista.

Se hai scelto questo modello significa che il tuo pregio più grande è la capacità di uscire dagli schemi e di trovare sempre un modo originale e personale per fare le cose ed esprimere al meglio il tuo carattere.

Una delle espressioni che odi di più al mondo, probabilmente, è “abbiamo sempre fatto così”. Sei un’innovatrice: dal tuo punto di vista la tradizione dev’essere rispettata soltanto nel momento in cui porta davvero qualcosa di buono nella vita delle persone.

4 – La giacca classica (ma nera)

La giacca di jeans solitamente è azzurro chiaro o blu scuro. Sono i colori classici del denim e anche quelli che ancora oggi vengono amati di più e indossati più spesso.

Per questo motivo le giacche di jeans nere sono una sorta di eccezione. Di certo sono molto diffuse, ma trasmettono comunque il desiderio di distinguersi dalla massa.

Se hai scelto questo modello significa proprio che il tuo obiettivo è rimanere sempre fedele a te stessa, in ogni ambito e soprattutto in ogni occasione. In una società che costringe tutti a uniformarsi alla massa si tratta sicuramente di un pregio di enorme valore!

Non ti interessa primeggiare o sentirti migliore degli altri: il tuo obiettivo è solo quello di sentirti libera e indipendente: sei una vera donna dei nostri tempi.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.