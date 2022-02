Test dell’Inverno | Quale aspetto del tuo io ti aiuta a superare gli ostacoli?

By

Alcune qualità caratteriali ci danno la forza di superare gran parte delle avversità della vita: scopri le tue con il test dell’inverno.

Spesso però non siamo consapevoli di quali siano queste importanti virtù. È sempre molto difficile analizzare i nostri comportamenti, riconoscere i nostri vizi e le nostre virtù e il motivo è semplice: siamo troppo coinvolti per essere oggettivi!

Proprio per questo motivo è meglio utilizzare delle vie indirette per lasciare che il nostro carattere emerga e si manifesti nel modo più limpido possibile.

Una delle strategie più efficaci per farlo è utilizzare delle immagini simboliche e lasciare che sia il nostro inconscio a interpretarle.

Il motivo per cui abbiamo scelto un quadro con un soggetto invernale è che l’inverno è uno dei periodi più difficili dell’anno.

Un tempo, quando non c’erano tutte le comodità di oggi, sopravvivere all’inverno mantenendo un buono stato di salute e mangiando a sufficienza era difficile. Oggi è molto più semplice, ma l’inverno è ancora il periodo in cui lavoriamo di più, ci divertiamo di meno, godiamo meno della luce del sole, sentiamo più spesso la solitudine, la fatica o la tristezza.

Ecco allora che l’inverno diventa il soggetto perfetto per far sì che l’inconscio manifesti quali siano i suoi principali strumenti di resistenza alle difficoltà.

Test dell’Inverno

Questo è un test che si basa sull’osservazione. Tutto quello che devi fare per eseguirlo è osservare attentamente il quadro che ti proponiamo e prenderti alcuni secondi per notare ogni dettaglio. Dopo averlo fatto scegli il dettaglio che hai notato per primo. Se non sei sicura di quale sia puoi scegliere il dettaglio che ha colpito di più la tua attenzione o la tua fantasia.

1 – Le bacche rosse

Le bacche rosse dei cespugli sono un tipico frutto invernale. Questa bacche rappresentano una vera e propria salvezza per gli uccelli e spesso costituiscono l’unica nota di colore in un paesaggio naturale spoglio e grigio.

A livello simbolico le bacche che maturano in inverno ci ricordano che si può sempre ottenere dei risultati positivi anche in situazioni svantaggiose.

Se hai scelto questo dettaglio è perché il lato del tuo carattere che ti permette di superare le difficoltà è la resilienza.

Con questo nome si indica la capacità di adattarsi a ogni situazione, anche a quelle più difficili, imparando qualcosa e ottenendo sempre qualcosa di buono.

2 – La casa con il tetto innevato

La casa con il tetto innevato ha le finestre accese e sembra un rifugio sicuro e accogliente durante una violenta nevicata.

A livello simbolico la casa è il luogo a cui si torna sempre ma è anche il luogo in cui si possono ricaricare le energie o ci si può proteggere dalle avversità.

Se hai scelto la casa significa che l’aspetto del tuo carattere che ti permette di resistere alle avversità è la capacità di proteggere te stessa e di recuperare le forze nel momento in cui ti rendi conto di essere in difficoltà.

Sei anche una persona saggia e prudente che non metterebbe mai in pericolo o in difficoltà se stessa e le persone che le sono accanto.

3 – Il viso della donna

Il viso femminile si compone al centro del cespuglio nella parte alta del quadro. È un volto molto serio, dagli occhi chiusi e dall’atteggiamento molto calmo.

Questo volto ricorda sicuramente quello delle figure femminili della religione, come quello con cui vengono rappresentate le sante della religione cattolica. Sono figure sempre serene e che manifestano in ogni occasione una fede incrollabile.

Se hai scelto questo elemento dell’immagine significa che riesci a coltivare sempre la speranza, in qualsiasi situazione, anche la più difficile. Per quanto sia duro un periodo non permetti mai che la sfortuna o la tristezza ti scoraggino.

Hai un carattere estremamente forte e sei anche ottimista, anche se questo non significa essere completamente staccata dalla realtà: rimani molto concreta e realista.

4 – La figura della donna

La figura della donna, esattamente come il suo volto, non è stata davvero rappresentata dall’autore del dipinto. Più che altro si forma grazie alla combinazione degli altri elementi.

La figura sembra indossare un mantello per ripararsi dal freddo, una corona e una collana di bacche rosse.

Se hai notato l’interezza della figura femminile significa che la tua maggiore virtù consiste nel sapere sempre chi sei e non perdere mai l’occasione di esprimere le tue idee e le tue potenzialità.

Hai impiegato molto tempo a formare in maniera armonica la tua personalità. Ti sei messa alla prova, hai commesso degli errori e hai raggiunto dei risultati importanti e sei molto orgogliosa degli obiettivi che hai raggiunto. Sai che puoi sempre contare sul tuo buon senso e sulla tua capacità di giudizio.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.