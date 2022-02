Dimmi come tieni il cellulare e ti svelerò chi sei veramente

Sei pronta per il test de cellulare? No, non devi fare veramente niente ma solo dirci come tieni il tuo telefono: svelerà chi sei!

Ormai sono lontani gli anni 2000 (sembra strano ma è davvero così), quando avere un telefono cellulare era ancora non del tutto scontato.

Quanti ricordi e quanti modelli: quelli che si chiudevano di scatto, quelli che avevano la tastiera “nascosta”, gli intramontabili (ed indistruttibili) Nokia 3310…

Ehm, scusate, di che cosa stavamo parlando?

Ah, del test di personalità di oggi: visto che i cellulari ormai si assomigliano tutti e visto che non abbiamo più quelle cover ultra-personalizzate che usavamo quando eravamo più giovani, abbiamo deciso di farti una domanda riguardo il tuo telefono. Ma tu, come lo tieni?

Test del cellulare: dicci come lo tieni e noi ti sveleremo chi sei veramente

Ehi, non distrarti e guardati le mani (invece che guardare semplicemente lo schermo del tuo cellulare).

Come stai reggendo il tuo smartphone?

La domanda potrà sembrarti sciocca od un poco triviale eppure, ma questo forse te lo aspettavi, esistono diverse tipologie di “portatori” di cellulare.

Oggi vogliamo solo chiederti quale sia il tuo modo di tenere in mano il tuo telefono: tanto lo sappiamo che lo hai in mano praticamente ogni cinque minuti!

La tua risposta ci svelerà che persona sei nel profondo: che ne dici, ti va di scoprire meglio te stesso?

Bene, allora il test del cellulare fa veramente al caso tuo: senza contare che puoi guardare anche come tengono il telefono gli altri e scoprire, poi, molto di più su di loro e sul loro carattere! Allora, dicci un po’: come tieni questo cellulare?

con la mano non dominante, mentre l’altra digita: per te il telefono è praticamente l’equivalente di un noioso insetto.

Non lo vorresti avere e, quando lo devi usare, mantieni ben chiara la distanza tra voi due. Che cosa te ne fai di un blocco di chip quando puoi parlare, “fotografare” con gli occhi e osservare la natura senza filtri?

Sei decisamente una persona che ha a cuore la genuinità: ti piace essere onesto e sincero nei confronti degli altri e ti spaventa vedere come tutti sembrino “omologati”.

Ti piace essere particolare (e a volte, forse, ti sforzi un po’ troppo di far vedere a tutti quando sei diverso). Di base sei una persona assolutamente gradevole, gentile e propositiva: non ti piace, solo, dover fare quello che piace a tutti!

LEGGI ANCHE –> Cosa ti trattiene a terra? Scoprilo con il test del blocco emotivo

con una mano sola, ben saldo al centro della tua presa : di certo sei una persona sicura di te, non è vero?

Anche se il tuo telefono è uno strumento che può aiutarti ad essere una persona più “interessante”, sai bene che non ne avresti bisogno. Sei un vero e proprio ammaliatore!

Sei sicuro di te al limite dell’arroganza e decisamente capace di gestire le situazioni sociali. Ti capita spesso di sentirti al centro dell’attenzione (o di esserci veramente) e sei in grado di parlare anche con i muri!

Nessuna festa può dirsi veramente riuscita se non ci sei tu ad animarla: fai attenzione, solo, a non esagerare troppo!

: di certo sei una persona sicura di te, non è vero? Anche se il tuo telefono è uno strumento che può aiutarti ad essere una persona più “interessante”, sai bene che non ne avresti bisogno. Sei un vero e proprio ammaliatore! Sei sicuro di te al limite dell’arroganza e decisamente capace di gestire le situazioni sociali. Ti capita spesso di sentirti al centro dell’attenzione (o di esserci veramente) e sei in grado di parlare anche con i muri! Nessuna festa può dirsi veramente riuscita se non ci sei tu ad animarla: fai attenzione, solo, a non esagerare troppo! con una mano sola ma di lato: per fare qualsiasi cosa, da guardare un video su Facebook a leggere i messaggi, tu preferisci mettere il telefono di lato.

Possiamo dire solo una cosa su di te: sei abbastanza… “protagonista”!

Sei una persona che si mette, sempre e comunque, al primo posto. Probabilmente hai spesso ragione: invece di pensare agli altri, per te il tuo primo pensiero riguarda proprio te stesso!

Di fatto, però, a volte puoi essere visto come egocentrico oppure troppo concentrato solo sulle tue priorità. Noi sappiamo bene che sotto la tua scorza dura si nasconde un cuore d’oro ma gli altri… non sono così sicuri!

LEGGI ANCHE –> Scegli una cover per il tuo cellulare: scopriamo quanto sei simpatico!

con una mano sola, il mignolo che lo regge sotto ed il pollice che digita: possiamo di certo dire una prima cosa. A te, il tuo telefono, piace veramente tanto!

Sei capace di perderti anche per ore a guardare i contenuti a cui puoi accedere grazie al tuo cellulare e la tua posizione preferita per tenerlo è proprio questa.

Ma che tipo di persona sei?

Diciamoci la verità: il telefono non ti piace tanto e detesti l’enorme influenza che ha su di te! Non puoi fare a meno di essere sempre presente, per tutti ma vorresti veramente tanto poterti staccare un attimo per pensare solo ed esclusivamente a te stesso.

Sei altruista e spesso spensierato ma ti chiedi come mai nessuno ti aiuti nella stessa maniera in cui tu aiuti gli altri!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.