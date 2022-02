Cosa ti trattiene a terra? Scoprilo con il test del blocco emotivo

Il test del blocco emotivo è qui per rivelarci qual è il vero motivo che ti impedisce di “aprire le ali”: sei pronta a scoprirlo insieme a noi?

Anche se non ci piace concentrarci sugli aspetti negativi della nostra vita, dobbiamo ammettere che ci sono dei momenti di “stallo” per tutti.

Che si tratti, magari, di un problema con il lavoro o di qualcosa legato al nostro ambito relazionale diciamo che poco importa: lo stallo esiste e quella che rimane ferma sei tu!

Oggi abbiamo deciso di proporti un test della personalità che ti aiuterà a capire meglio che cosa ti sta bloccando nella vita.

Individuare la causa, infatti, è un primo passo verso la risoluzione del tuo problema (e, anzi, forse ti aiuterà a capire anche che un problema c’è!).

Allora, credi di essere pronta?

Test del blocco emotivo: dicci che cosa vedi nell’immagine e noi ti sveleremo che cosa ti blocca nella vita

Capita a tutti (ma veramente a tutti) di passare dei momenti di sconforto o di “stop” nella vita.

Il test del blocco emotivo, fortunatamente, è qui per aiutarci a capire perché sei bloccata tu o anche, semplicemente, a svelarti che sì… sei bloccata!

Ovviamente non si tratta di una condizione che rimarrà uguale, per sempre. Semplicemente succede veramente a tutti di incontrare degli ostacoli che, magari, all’inizio non sembrano tali. Ecco che, quando meno te lo aspetti, rimani “impantanata” da qualche parte e non riesci più a liberarti. Come fare a capire che cosa ti sta succedendo davvero?

La risposta è nel nostro test del blocco emotivo: dovrai solo guardare l’immagine qui sopra e dirci che cosa hai visto nel disegno.

Ti sembra che sia la rappresentazione di una farfalla oppure di un paio di barche su una riva?

Come puoi ben immaginare, non esiste una risposta unica e neanche una risposta “giusta”. C’è la tua risposta ed è quella che conta!

Bene, è ora che tu ci dica che cosa hai visto davvero in questo quadro di Gennady Privedentsev, un famosissimo pittore surrealista russo. Scopriamo cosa ti trattiene!

hai visto una farfalla con le ali spiegate: a te sembra di essere veramente libera e felice. Nel quadro di Gennady Privedentsev hai visto una farfalla e solo dopo ti sei resa conto ci fossero due barche a riva!

Nonostante sia spesso considerata simbolo di rinascita e di libertà, la farfalla nel test del blocco emotivo ci parla di qualcosa di veramente importante.

In questo momento, che tu te ne voglia rendere conto o meno, tu stai cambiando.

Sei in una vera e propria fase di transizione e non riesci a renderti conto, quindi, che questo è un momento nel quale non puoi andare da nessuna parte!

Per quanto tu desideri fortemente di poter essere immediatamente una persona nuova, è importante che tu ti renda conto che in un momento di cambiamento niente può “velocizzarsi”!

Sei divisa a metà: da una parte sei felice per il tuo nuovo inizio ma dall’altra parte non ti rendi neanche conto che un nuovo inizio c’è stato!

Quello che ti tiene ancorata al suolo nel nostro test del blocco emotivo è il fatto che ti rifiuti di abbandonare il vecchio per il nuovo.

hai visto due barche su una riva di fronte al mare: le barche sono da sempre state viste come simbolo di viaggio e di libertà. Come fanno ad avere una connotazione negativa nel nostro test del blocco emotivo?

Beh, sfortunatamente per te dobbiamo notare una cosa importante: le due barche sono a riva!

Se hai visto prima le barche nel dipinto di oggi, vuol dire che qualcuno o qualcosa ti sta trattenendo a terra.

Non si tratta (come per chi vede la farfalla) di un problema con te stessa ma di un atteggiamento di qualcuno oppure di una situazione concreta che ti impedisce di andare avanti.

Forse è una relazione che sta morendo ma che si rifiuta di lasciarti libera (vale per le amicizie così come per i rapporti amorosi) o forse quello che fai non ti entusiasma più.

Adesso è ora di guardarti veramente dentro e ragionare per bene. Devi cercare quel qualcosa che ti blocca ed eliminarlo il prima possibile dalla tua vita!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.