SOS! se ti succede questo significa che è troppo tempo che non fai l’amore

Da quanto tempo non fai l’amore? Il tuo corpo manifesta il bisogno di avere rapporti sessuali inviandoti questi segni.

Se sei in inattività da troppo tempo il tuo corpo potrebbe iniziare a manifestare dei disagi. Abbiamo spesso parlato dei benefici derivanti da una vita sessuale appagante e regolare, ma sai cosa accade al tuo corpo quando smetti di fare l’amore per troppo tempo?

Se ti accadono le cose che stiamo per elencarti significa che è tempo di tornare ad avere una vita sessuale attiva. Il tuo corpo inizia a lamentare la mancanza di rapporti sessuali. Non sottovalutare gli effetti benefici e il piacere che la sessualità apporta al tuo corpo.

Segni che il tuo corpo ha bisogno di fare l’amore

Quando non fai l’amore da molto tempo il tuo corpo ti invia segnali specifici chiedendoti i rimediare. La sessualità non è solo legata al piacere alla passione, ci sono altri aspetti che andrebbero considerati in questo ambito. La sessualità è una componente della nostra vita, da un lato è l’espressione di un bisogno fisico e dall’altro è l’espressione di sentimenti ed emozioni. In entrambi i casi ha un effetto diretto sul nostro benessere psicofisico. Il corpo e la mente di una donna che ha smesso i avere rapporti sessuali ha delle ripercussioni e invia segni molto chiari di aiuto.

Ecco cosa potrebbe capitarti se sei sessualmente inattivo per molto tempo:

Hai problemi di sonno

Se dopo aver fatto l’amore hai la sensazione di dormire molto meglio è perché tra i benefici del rapporto sessuale vi è quello di abbassare i livelli di stress. L’inattività fa aumentare lo stress e riduce la qualità del sonno.

Hai vuoti di memoria

Fare l’amore fa bene alla memoria. A dare valenza scientifica a questa ipotesi è stato uno studio canadese condotto su 78 donne di età inferiore ai 30 anni e trasmesso dai nostri colleghi di Cosmopolitan. Lo studio ha concluso che le donne sessualmente attive e che culminano i rapporti sessuali con piacere, hanno una memoria migliore rispetto alle donne che non hanno rapporti regolari. La dopamina che viene rilasciata nel cervello mentre fai l’amore stimola la produzione di nuove cellule che migliorano la memoria.

Ti servono più farmaci

Il calo dei rapporti sessuali spesso coincide con un calo delle difese immunitarie e con acciacchi più frequenti che richiedono l’uso di farmaci. Alcuni farmaci hanno un effetto negativo sulla libido e non fanno che peggiorare la situazione.

Ti ammali più spesso

L’astinenza da rapporti sessuali è causa di malanni. Uno studio condotto dall’American University of Wilkes-Barre, ha dimostrato che farlo circa 3 volte a settimana promuove la produzione di immunoglobuline e donano maggiore forza al sistema immunitario.

Il tuo umore cambia

Quando non fai l’amore per molto tempo avverti la necessità di avere una vita sociale più attiva. Uscire con gli amici diventa necessario perché è un modo per compensare la mancanza di contatto.

Invecchi prima

Anche questa è una conseguenza dello stress eccessivo, come ben saprai lo stress è una delle principali cause dell’invecchiamento precoce.

Hai meno autostima

L’astinenza sessuale prolungata ti fa sentire il peso di non sentirti desiderata da qualcuno, e ti porta a mettere in discussione la tua attrazione e la tua tendenza a compiacere il sesso opposto. Tutto ciò incide sulla tua autostima e può arrivare a demoralizzarti eccessivamente.