Scegli una cover per il tuo cellulare: scopriamo quanto sei simpatico!

Che ne dici, ti va di provare il test della cover del cellulare? Come? Non ti importa sapere se sei simpatico o meno? Mm, forse il test non ti serve!

Dai, scherziamo: il test della personalità che ti vogliamo proporre oggi è assolutamente innocuo: serve solo per farci qualche risata tutti quanti insieme!

Abbiamo deciso di usare uno strumento che è nelle nostri mani tutti i giorni ed al quale a volte, quasi, non facciamo più caso.

Di cosa parliamo? Ah ma della cover del tuo cellulare!

(E se non hai una cover per il tuo telefono non hai bisogno di questo test: sei talmente particolare che non rientri in nessuna categoria!).

Test della cover del cellulare: scegli una di queste quattro cover e ti diremo quanto sei simpatico

Che ne dici, ti va di scegliere una cover per il tuo cellulare?

Oggi abbiamo pensato di proporti il test della cover del cellulare per scoprire che tipo di persona sei e, soprattutto, quanto sei simpatico.

Non credi che riusciremo a scoprilo solo dal tipo di protezione che usi per il cellulare?

Bene, allora siamo qui proprio per stupirti. Ci sono quattro cover, le vedi qui sopra: quale sceglierai per il tuo telefono?

Scopriamo subito quanto (o se) sei simpatico: vedrai che rimarrai proprio sconvolto dalla nostra precisione!

cover con fantasia dai colori brillanti, brillantini ed elementi “strani”: hai scelto la cover piena di praticamente tutti gli elementi possibili.

Non male come scelta!

Possiamo dire che sei sicuramente una persona estroversa, capace di parlare con chiunque e di qualsiasi cosa (anche se, ovviamente, preferisci parlare del tuo argomento più battuto: te stesso!).

Hai tantissimi interessi e questo vuol dire che parlare con te è estremamente facile oltre che assolutamente divertente.

Sei simpatico? Il nostro test della cover del cellulare dice proprio di sì: chissà se ci sbagliamo!

cover nera o neutra : sai bene che la tua è una scelta abbastanza “sicura”. Una cover del cellulare nera o dai colori neutri è quella perfetta per non annoiarsi mai e per non doverla cambiare ogni tre per due!

Ma il test della cover del cellulare ci svela se sei simpatico o meno? In realtà sì: sei una persona seria e precisa , che ha il telefono principalmente per lavoro.

Non perdi tanto tempo con i suoi accessori perché credi che la vita reale sia al di fuori degli schermi (e non hai di certo torto).

Forse, almeno di primo acchito, non sembri la persona più simpatica del mondo : in realtà, però, sei una persona assolutamente dolce e gentile solo non ti piace perdere tempo. Gli altri lo capiscono?

Eh sì, ci dispiace dirtelo ma più che far sbellicare gli altri dalle risate tu tendi a… affascinarli!

Sei estremamente concentrato su di te e sulla tua vita: questo non vuol dire che sei egoista ma che, piuttosto, non hai intenzione di far ridere gli altri sempre.

Ehi, non c’è niente di male nel non essere simpatici: non vuol dire, automaticamente, che sei antipatico!

cover con fantasie e colori ma neutri: la tua scelta ci svela un lato di te decisamente interessante.

Piuttosto che voler fare impressione sugli altri, tu sei una persona decisamente introversa. Questo non vuol dire assolutamente che tu sia antipatica o poco interessante, anzi!

Hai una visione del mondo decisamente particolare ma questo non vuol dire che tu la voglia condividere con tutti.

Hai notato che più sei simpatica ed espansiva e più ti ritrovi a dover corrispondere ad aspettative che non fanno proprio al caso tuo.

Quiete, pace e calma sono le tue parole d’ordine: nessuno può disturbarti e lasci che siano solo le persone che ti piacciono di più a conoscerti bene!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.