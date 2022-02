Test della Sicurezza | Quanta fiducia hai nelle tue capacità?

Quanto sei sicura di te? Lo scoprirai con il test della sicurezza, che mette in luce i lati più forti e quelli più timidi del tuo carattere.

Oggi ogni donna ha bisogno di sentirsi forte, decisa e sicura di sé. Anche se molto spesso chi si mostra in un certo modo lo è davvero, altre volte capita di fingere.

Spesso infatti si sceglie di nascondere le debolezze piuttosto che rafforzare davvero il carattere. In questo modo finiamo per apparire più forti senza esserlo davvero.

Purtroppo, a furia di nascondere parti di noi stesse finiamo per convincerci di essere in un certo modo che, però, non è più quello autentico.

Questo test servirà proprio a far riemergere la verità in merito al nostro carattere, mostrandoci in tutte le sfumature della nostra personalità, anche quelle che spesso cerchiamo di non vedere.

Test della Sicurezza

Per eseguire questo test dovrai osservare attentamente il dipinto prestando attenzione ad ognuno degli elementi che lo compone. Dovrai poi scegliere quello che ha attirato di più la tua attenzione e leggere il profilo corrispondente.

1 – La palla di ferro con la catena

Da sempre simbolo della perdita di libertà e della condanna, la palla di ferro si legava con una catena ai piedi dei carcerati per impedirne la fuga.

Se la prima cosa che hai notato è proprio questo antico strumento di sicurezza significa che sei una persona forte che si sente in trappola.

Probabilmente sei stata tu stessa a mettere i paletti all’interno dei quali ti senti imprigionata. Hai infatti deciso di uniformarti alle regole sociali per evitare di essere vista come una persona eccentrica e diversa. Questo significa che non ti senti molto sicura di te. Al contrario, anche se hai un’enorme potenziale, tendi a nasconderlo il più possibile per non esporre a critiche e commenti negativi la parte più vera e sensibile di te.

2 – Il piede

Il piede che si eleva sulla punta, in bilico sulla superficie della palla di ferro, è simbolo di libertà. Come si vede, intorno alla caviglia è rimasto l’ultimo anello della catena, spezzato.

Se hai scelto questo elemento significa che sei una donna sicura di sé, che ha imparato a liberarsi dai luoghi comuni e anche dalla paura dei giudizi che le persone estranee potrebbero esprimere su di te.

Ti è sicuramente costato molta fatica, ma oggi dai a te stessa la possibilità di esprimerti liberamente e di essere assolutamente autentica nel tuo rapporto con il mondo. A volte potresti risultare un po’ arrogante, soprattutto nei confronti di quelle persone che, a tuo modo di pensare, non sono alla tua altezza. Attenta a non diventare antipatica: non tutti hanno la tua forza, ma questo non significa che siano persone incomplete.

3 – Il castello

Il castello che si vede in secondo piano è circondato da mura e torri di difesa. Al suo centro svetta, più alta e sottile, una torre che domina tutti gli altri edifici.

Se hai scelto questo elemento significa che hai una personalità molto forte ed estremamente strutturata. Hai lavorato a lungo per ottenere da te stessa e dagli altri il rispetto che senti di meritare, quindi oggi ti esponi senza paura a tutti i giudizi.

Hai imparato infatti che sia quelli positivi sia quelli negativi ti rendono più forte, perché ti danno lo spunto necessario a riflettere ancora su te stessa e capire come migliorarti.

4 – La Luna velata

La Luna viene considerata da sempre un simbolo di femminilità, di esoterismo e di magia. In questo dipinto è stata coperta da un velo, quindi appare ancora più distante ed enigmatica.

Se hai scelto questo elemento significa che sei una persona che all’esterno appare forte e sicura di sé ma che, nel proprio cuore, nasconde una profonda insicurezza che viene costantemente e attentamente nascosta.

Ma cosa nascondi davvero? Cosa consideri essere una debolezza? Per “debolezza” è sinonimo di inaffidabilità, incostanza, mutamento improvviso di opinioni, ipocrisia.

Anche se vorresti assolutamente evitare che queste caratteristiche facciano parte della tua personalità devi arrenderti all’evidenza: tutti siamo un po’ incostanti, a volte inaffidabili e possiamo cambiare idea all’improvviso. Questo non fa di noi persone assolutamente orribili: ci rende soltanto perfettamente umani. Cerca di accettare le tue piccole imperfezioni anziché nasconderle! Se ci riuscirai sarai davvero più forte di quanto tu sia mai stata!

LEGGI ANCHE -> Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.