Questi segni possono essere veramente inquietanti quando vogliono

Dicci la verità: sei uno dei segni zodiacali più inquietanti di tutto lo zodiaco, vero? Non affannarti a negare: la classifica dell’oroscopo di oggi lo svelerà in ogni caso!

Riesci a muoverti silenzioso come un gatto e compari alle spalle della gente all’improvviso?

Sei capace di stare seduto, fermo ed immobile per ore, tanto che a volte le persone si scordano che sei nella stanza con loro e, soprattutto, che le stai ancora ascoltando?

Bene, o meglio, male! Potresti essere nella classifica di oggi dell’oroscopo: abbiamo pensato di chiedere a stelle e pianeti di metterci in guardia da tutte quelle persone… decisamente inquietanti.

Ci dispiace: se c’è anche il tuo segno zodiacale in classifica, saremo costretti a prendere le dovute misure!

I segni zodiacali più inquietanti di tutto l’oroscopo: scopriamo subito se sei nella classifica di oggi

Ci sono persone che non possono fare a meno di essere inquietanti: probabilmente neanche si rendono conto di esserlo agli occhi degli altri!

Fortunatamente (per tutti coloro che non lo sono) abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di dirci quali siano i segni zodiacali più inquietanti dello zodiaco.

Per fortuna che possiamo sempre contare sull’oroscopo!

Ecco qui quali sono i cinque segni zodiacali più inquietanti o spaventosi tra tutti: speriamo proprio di non trovare anche il tuo, di segno!

Ariete: quinto posto

Decisamente polemici, sempre pronti a creare un problema dal nulla e con occhi ed orecchie sempre aperti.

Cari Ariete, non vi siete proprio resi conto che gli altri hanno paura di voi?

Gli Ariete sono quelle persone capaci di conservare per mesi o per anni un vostro commento od un vostro giudizio e, poi, ritirarlo fuori nei momenti peggiori.

Il loro scopo, nella vita, è quasi quello di distruggere chiunque non gli vada a genio: non è una sorpresa, quindi, che le persone che li frequentano pensino che possano essere veramente inquietanti!

Vergine: quarto posto

Concentrati sempre e solo su un obiettivo, i nati sotto il segno della Vergine passano tranquillamente sopra tutto e tutti.

Fanno veramente paura quando vogliono: il loro modo di fare è così diretto e preciso che non possiamo fare a meno di trovarli un poco inquietanti!

La Vergine, infatti, è un segno che non ha tempo per le “smancerie”: non si preoccupa di come stanno gli altri e farà sempre di tutto per arrivare alla “vittoria”.

Potete aspettarvi che abbia un vero e proprio archivio su di voi: chissà se potrebbe mai servire, in ogni caso la Vergine lo ha pronto!

Pesci: terzo posto

Come? I dolcissimi e tenerissimi Pesci si trovano nella classifica dei segni zodiacali più inquietanti di tutti? Che succede? (Per citare un Morgan ormai d’annata, visto che Sanremo è appena finito).

Cari Pesci, sapete benissimo di essere veramente inquietanti quando volete: sembra quasi che vi faccia divertire!

I Pesci sono persone che parlano molto poco: i loro sorrisetti e le loro sopracciglia alzate possono nascondere veramente tantissimo!

Non c’è niente da fare: il loro modo di fare è decisamente inquietante e può farvi veramente venire dei brividi gelidi lungo la schiena!

Sagittario: secondo posto

Anche il Sagittario ci sembra una grande sorpresa: che cosa fa nella classifica dei segni zodiacali più inquietanti di tutti?

Si vede che non avete mai avuto veramente a che fare con un Sagittario: non solo possono essere veramente sfuggenti e spuntare alle vostre spalle quando meno ve lo immaginate.

Sono anche decisamente… cattivi!

O meglio, non vogliamo dire proprio cattivi: è solo che, dal Sagittario, non ti aspetteresti mai certi atteggiamenti che invece, purtroppo, spesso fanno capolino!

Il motivo è che i Sagittario sono incredibilmente indipendenti e finiscono per essere dei veri e propri lupi solitari.

I lupi non sono male, questo è vero, ma di sicuro a pochi di noi piacerebbe trovarsene uno in camera da letto!

Il Sagittario è fatto così: può mettere veramente paura quando vuole!

Capricorno: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più inquietanti

Cari Capricorno, ci dispiace proprio dovervi dire che siete voi i più inquietanti di tutto l’oroscopo!

Siete semplicemente persone troppo fredde e distaccate perché gli altri si possano sentire a loro agio quando sono insieme a voi!

Partiamo dalle cose più innocue: non solo vi rifiutate di fare conversazione quando siete in mezzo agli altri ma siete anche bravissimi a prolungare i silenzi all’infinito.

Chiunque si sentirebbe a disagio mentre il Capricorno no, anzi! Vi piace guardare gli altri e vederli “rompersi” sotto la pressione: sembra quasi che vi piaccia!

Non parliamo poi di relazioni e affini: i Capricorno sono in grado di fare mostra di una freddezza veramente spaventosa. Anche se sappiamo bene che avete dei sentimenti in fondo la cuore è decisamente molto difficile per gli altri rendersene conto. Sembrate dei veri e propri… senza cuore!

