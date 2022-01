Scopri se conosci uno dei segni più sfaticati di tutto lo zodiaco

Diciamoci la verità: se tu fossi uno dei segni zodiacali più sfaticati dell’oroscopo non avresti di certo bisogno di questa classifica per scoprirlo, vero? Fortunatamente, noi siamo qui per aiutare gli altri a… riconoscerti!

Siamo sicuri che, non appena hai letto la parola “sfaticato” ti è venuta in mente una persona specifica, non è vero?

Magari si tratta di quel collega che non ha mai mosso un dito (e che, non si sa come, ha conservato il posto) oppure di quel compagno di classe che faceva veramente solo il minimo indispensabile.

Poco importa chi ti sia venuto in mente: adesso, grazie a stelle e pianeti, abbiamo un modo sicuro per riconoscere gli sfaticati da lontano.

Come? Ma che domande, grazie alla nostra classifica di oggi dell’oroscopo!

I segni zodiacali più sfaticati dell’oroscopo: scopri se ci sei anche tu nella classifica di oggi

Ebbene sì, oggi abbiamo deciso di svelare quali sono i segni zodiacali più sfaticati di tutto l’oroscopo.

Sappiamo bene che vi nascondete ovunque, sfaticati di tutti i paesi, ma non potete di certo mentire all’oroscopo: il vostro segno zodiacale ci dirà chi siete!

Da oggi in poi, grazie alla nostra classifica, saprai riconoscere gli sfaticati ancora prima che si palesino con questo loro modo di fare.

Altro che progetti di lavoro eseguiti solo da una persona oppure colleghi di lavoro che ti appioppano tutte le pratiche: adesso, grazie alla nostra classifica dell’oroscopo, potrai tutelarti appena senti il loro segno zodiacale!

Leone: quinto posto

Come? I nati sotto il segno del Leone che sembrano sempre così agguerriti e pieni di voglia di fare nella classifica dei segni zodiacali più scansafatiche di tutto l’oroscopo?

Non stupirti, caro Leone: sai benissimo di essere uno scansafatiche ed anche uno di quelli della peggior specie!

Il Leone, infatti, si impegna solo quando vuole e seguendo i suoi (personalissimi) ritmi. Poco importa al Leone se c’è da fare in casa, se bisogna mettere a posto qualcosa o se a lavoro richiedono il suo intervento. Il Leone avrà sempre qualcosa di più importante da fare (che, generalmente, ha a che vedere con i suoi personalissimi desideri). Aspettatevi poco o niente da loro!

Pesci: quarto posto

Anche ai nati sotto il segno dei Pesci sembra impossibile che ci siano persone che si sforzano, in tutte le maniere, di faticare.

Cosa? Darsi da fare, impegnarsi o lavorare duramente? I Pesci non sono stati creati per questo, possiamo assicurarvelo!

Ai Pesci piace particolarmente fare le cose con calma, prendersi i propri tempi e non avere assolutamente una preoccupazione al mondo.

Sono persone che faranno tutto con calma e che non hanno nessuna intenzione di cedere alle scadenze, alle ansie ed alle necessità… di tutti gli altri!

Scorpione: terzo posto

Dobbiamo sconvolgere tutti quanti e dire una cosa che forse in pochi si aspetterebbero.

I nati sotto il segno dello Scorpione sono persone assolutamente sfaticate: ecco, ormai abbiamo rivelato il mistero!

Ebbene sì, anche se non sembra, gli Scorpione possono essere veramente degli scansafatiche.

Hanno un’etica lavorativa piuttosto importante ma non hanno nessuna concezione dell’impegno al di fuori delle ore che gli vengono pagate.

Meglio, ovviamente, visto che sul lavoro non bisogna farsi sfruttare: non sarebbe male, però, se gli Scorpione capissero che è anche il caso di dare una mano in casa oppure di lavare un piatto dopo averlo usato!

Cancro: secondo posto

I Cancro, se potessero stare tutto il giorno a casa sdraiati sul letto o su una spiaggia tropicale sarebbero in grado di lasciarsi indietro tutto.

Amici, famiglia, partner e fidanzati: niente si può frapporre tra un Cancro e la sua voglia di… far niente!

Ebbene sì, anche i nati sotto il segno del Cancro devono arrendersi: si trovano nella classifica dei segni più scansafatiche dell’oroscopo perché non amano proprio lavorare!

Non che i Cancro siano persone incapaci di impegnarsi, soprattutto quando vogliono qualcosa o quando hanno un obiettivo che sta loro a cuore.

Peccato, però, che i nati sotto il segno del Cancro non possano assolutamente immaginare un futuro migliore di quello in cui… non devono far niente!

Appena gli affibbiate una responsabilità, i Cancro pensano immediatamente a qual è il modo migliore per ignorarla… meglio fare attenzione con loro!

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più sfaticati dell’oroscopo

Se sul dizionario si trovassero anche fotografie, possiamo assicurarvi che sotto la parola “scansafatiche” trovereste una foto del Sagittario.

I nati sotto questo segno, infatti, sono persone a cui non interessa assolutamente faticare, in nessuna maniera!

Occupati come sono con i loro progetti personali e completamente presi da loro stessi, i nati sotto il segno del Sagittario dicono spesso che non sono nati per faticare.

Anzi!

Non potete affidargli praticamente nessun compito: sono tra le persone meno organizzate e meno propositive sulla faccia della Terra!

Per i Sagittario esistono solo i propri bisogni ed i propri interessi e anche su quelli, spesso, si perdono.

Non hanno gran voglia di sprecare le proprie energie vitali e la propria immaginazione dietro alle “brutture” del lavoro. Per questo motivo, meglio non lavorare con loro a meno che non li conosciate bene!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.