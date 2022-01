Questi sono i segni a cui piace mettere a disagio gli altri: evitali!

Sei (o pensi di essere) uno di quei segni zodiacali veramente imbarazzanti? Scopriamo subito se fai parte di quella ristretta cerchia di persone che è felice di mettere gli altri a disagio!

Eh sì, esistono persone che si divertono a mettere a disagio gli altri. Ti è mai capitato di incontrarne una?

Che si tratti di fare commenti sgradevoli ad alta voce oppure, semplicemente, di urlare e mettersi in mostra quando sono con te, queste persone non perdono l’occasione per rendersi (e renderti) ridicolo.

Che paura!

Oggi abbiamo chiesto a stelle e pianeti di aiutarci a definire meglio chi potrebbero essere queste persone, in modo da avere una lista di segni zodiacali da cui stare alla larga.

Che ne dici: è meglio controllare le prime cinque posizioni?

I segni zodiacali imbarazzanti: questi segni non vedono l’ora di metterti a disagio, fai attenzione

A tutti sarà capitato, prima o poi, di trovarsi in una situazione di profondo imbarazzo anche se in socialità.

Magari la “colpa” è nostra oppure è dei nostri abiti, che si macchiano o si rompono nel momento peggiore. Altre volte, però, la causa del nostro imbarazzo potrebbe essere semplicemente la presenza di un’altra persona.

Aiuto, che cosa possiamo fare?

Beh, ovviamente dipende dalla persona che ci sta mettendo in imbarazzo: è qualcuno che lo fa senza rendersi conto oppure si tratta di qualcuno che gode nel vederci a disagio?

Abbiamo chiesto a stelle e pianeti se esistevano dei segni zodiacali “imbarazzanti“, cioè capaci di rendere la tua vita un vero e proprio inferno. La risposta, con nostra grande sorpresa, è stata sì!

Ecco, quindi, la classifica dei segni zodiacali imbarazzanti: evitali se non vuoi trovarti sempre a disagio!

Cancro: quinto posto

Cari Cancro, inutile fare finta di niente o fare la faccia stupita: sapete benissimo quanto vi piace mettere a disagio gli altri, anche se non lo fate sempre!

Ai Cancro, infatti, piace particolarmente analizzare gli altri e carpirne i “segreti” e le debolezze più evidenti insieme anche a quelle nascoste.

Peccato, però, che quando hanno intenzione di colpire per i Cancro non ci sia più niente di privato o di sacro. Certo, dovete averli veramente stuzzicati ma possiamo assicurarvi che i Cancro non vedono l’ora di mettervi in imbarazzo in pubblico (e anche che possono farlo senza problemi!).

Toro: quarto posto

Anche i Toro sono persone particolarmente capaci di mettere in imbarazzo gli altri ed anche loro, checché ne vogliano dire, adorano farlo!

I Toro sono persone alle quali non piace di certo perdere tempo con chiacchiere superficiali o con lunghi giri di parole.

Arrivano quasi sempre direttamente al punto e non si preoccupano proprio delle persone che sono intorno a voi.

Hanno un modo di fare particolarmente pungente e adorano mettere gli altri in difficoltà: fate attenzione quando siete in una conversazione con i Toro!

Capricorno: terzo posto

Ebbene sì, se avevi sempre avuto il dubbio che al tuo amico Capricorno facesse proprio divertire il tuo imbarazzo, oggi hai la conferma.

Ai Capricorno, infatti, piace particolarmente mettere a disagio gli altri anche solo rimanendo in silenzio o ignorandoli.

I Capricorno sono tra i segni zodiacali imbarazzanti perché adorano far sentire gli altri in difetto e hanno una lunga lista di modi per raggiungere il loro obiettivo.

Per i Capricorno, infatti, mettere gli altri a disagio è un modo ottimale per avere un vantaggio che poi sfrutteranno per ottenere quello che vogliono. Possono essere particolarmente maligni a riguardo!

Aquario: secondo posto

Ai nati sotto il segno dell’Aquario non dispiace proprio vedere gli altri in difficoltà: se possono, infatti, vi prenderanno in giro o vi metteranno a disagio senza nessun motivo apparente!

Cerchiamo di capirci meglio: gli Aquario sono semplicemente cattivi?

La risposta ovviamente è no! Gli Aquario sono persone che, spesso e volentieri, non si rendono conto dell’impatto che hanno sugli altri.

Agli Aquario, quindi, piace commentare e mettere a disagio le altre persone? Sì, certo ma non lo fanno in maniera sempre conscia.

Per loro è normale sparare giudizi a tutto spiano sugli altri perché sono i primi a commentare e giudicare su loro stessi!

Se, però, gli Aquario sono abituati anche a mettersi in ridicolo di fronte agli altri e a dimenticare tutto con una risata, per gli altri è difficile allinearsi a questo modo di fare. Peccato che gli Aquario non lo capiscano sempre!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più imbarazzanti dell’oroscopo

Non c’è niente da fare, care Bilancia, ormai vi abbiamo scoperto! Ai nati sotto il segno della Bilancia, infatti, piace particolarmente constatare l’imbarazzo od il disagio degli altri.

Per loro si tratta di un gioco ed anche molto divertente!

La Bilancia, infatti, è un segno che si loda (con il rischio, come dice il luogo comune, di “sbrodolarsi“) abbastanza spesso.

Non si prendono mai molto in giro e sono molti seri quando si tratta dei propri obiettivi, dei propri risultati e delle proprie caratteristiche. Questo è un modo di fare assolutamente comprensibile ed ottimale quando si parla di sé stessi: peccato, però, che le Bilancia non siano cortesi alla stessa maniera insieme agli altri!

Per la Bilancia, infatti, prendere in giro gli altri o metterli in imbarazzo o a disagio è quasi un passaggio fondamentale. Serve loro per poter avere un vantaggio sugli altri, come se non bastassero i loro successi e le loro capacità!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.