Test della Prima Notte | L’intimo che scegli rivela che moglie sarai

Il test della prima notte ti permetterà di dare una sbirciata nel futuro della tua vita intima di coppia. Come si evolverà?

Si dice che dal primo bacio si può già capire come andrà una relazione, che dalla prima uscita si può capire se una relazione comincerà e dal primo giorno dell’anno come saranno i mesi futuri. Solo una superstizione? Non necessariamente, perché i meccanismi psicologici che entrano in gioco sono reali!

In pratica si può “prevedere il futuro” sulla base delle esperienze che facciamo in un momento che consideriamo altamente simbolico. Anche la prima notte di nozze è un momento altamente simbolico, anche se ormai non ha più lo stesso significato di una volta.

Un tempo, infatti, le donne dovevano arrivare vergini al matrimonio (e spesso anche per gli uomini era così), quindi la prima notte di nozze coincideva con il primo rapporto sessuale.

Oggi fortunatamente abbiamo una vita sessuale degna di questo nome anche al di fuori del matrimonio, ma la prima notte di nozze ha ancora un valore altamente simbolico, anche se in termini differenti. E tu? Come ti prepari (o ti sei preparata) a questa notte così speciale?

Test della Prima Notte

Per eseguire questo test dovrai semplicemente scegliere il completino intimo che indosseresti volentieri per trascorrere la prima notte con tuo marito. Anche se probabilmente sarete troppo stanchi per una notte di sesso, sicuramente l’occhio vuole la sua parte!

1 – Bralette senza ferretto

La bralette di pizzo bianco è sicuramente la scelta “meno sexy” in assoluto. Questo tipo di intimo infatti avvolge le forme senza esasperarle. Il suo scopo principale non è mettere in mostra ma rendere gradevole un look modesto ed elegante.

Se la bralette comodissima e senza ferretti è la tua scelta ideale per la prima notte significa che sarai una moglie serena tra le lenzuola. Non metterai mai te stessa e il tuo partner sotto pressione per “fare l’amore assolutamente” oppure avere “prestazioni da 10” per essere all’altezza delle aspettative.

La vostra vita intima di coppia sarà piacevole e dolce, fatta di profonda complicità che non ha bisogno di esagerazioni.

2 – Balconcino di pizzo trasparente

Il balconcino di pizzo bianco è sicuramente la scelta più classica per una sposa che ha appena sfilato l’abito bianco con cui è arrivata all’altare. Elegante e discretamente sexy, è un intimo che cattura lo sguardo, anche se lo fa con eleganza e discrezione.

Se hai scelto questo tipo di intimo significa che sei arrivata alla prima notte con una grande consapevolezza. Sei una donna matura che sa quello che vuole, ma anche cosa le piace e come ottenerlo.

Questo significa che sarai una moglie perfetta, di certo non di quelle che “hanno mal di testa” tutte le notti del mese. Il sesso ti piace, ti diverte e lo pratichi con il giusto equilibrio di entusiasmo e di moderazione. Tuo marito è (o sarà) un uomo fortunato!

3 – Balconcino con decorazioni sexy

Questo balconcino di pizzo bianco e trasparente potrebbe sembrare apparentemente molto simile a quello della scelta numero 2, ma a un’occhiata più approfondita non è affatto così. Le grandi decorazioni di grandi dimensioni sono applicate a rilievo sui “punti clou” del corpo femminile, cioè sui capezzoli, al centro del seno e sulla linea che avvolge il seno nella parte superiore.

Se hai scelto questo tipo di intimo significa che vuoi dare un’immagine profondamente sexy di te. La tua intenzione è non far spegnere mai la fiamma della passione tra te e il partner che hai scelto per la vita.

La tua idea è che non è importante quanto tempo si rimane insieme, ciò che conta davvero è non lasciare mai spazio alla noia. Per te il sesso è una parte importante della vita. Ti piace farlo bene e farlo spesso, soprattutto quando sei davvero innamorata del tuo partner. Di sicuro sarai una moglie focosa e tuo marito un uomo invidiato!

4 – Balconcino di pizzo rosa

Anche se la tradizione vorrebbe che sotto l’abito da sposa si indossasse esclusivamente biancheria bianca, non sono poche le donne che preferiscono dare un tocco personale al proprio intimo del giorno del sì.

Il rosa cipria o rosa antico è una scelta adorabile, molto femminile, ma soprattutto molto simbolica. Se hai scelto questo tipo di intimo significa che sei una donna che si sente ancora molto bambina. Anche se hai sviluppato un rapporto equilibrato con il tuo corpo sei ancora un po’ timida per quanto riguarda la sessualità.

Probabilmente non hai avuto modo di fare molte esperienze o non hai avuto molti partner, proprio a causa del fatto che per cominciare una relazione sessuale devi sentirti molto coinvolta sentimentalmente con una persona.

Sarai una moglie dolcissima, che difficilmente prenderà l’iniziativa e che cercherà piuttosto di farsi guidare da suo marito alla scoperta di ciò che le piace. Con il tempo imparerai a lasciarti andare e il rapporto intimo con il tuo sposo diventerà via via più profondo e significativo.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.