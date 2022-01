Test del Giappone | Quale possiedi dei pregi tipicamente giapponesi?

Con questo test utilizzeremo la cultura del Giappone per mettere in luce un pregio che possiedi ma che non ti sei mai accorta di avere!

Quella giapponese è una cultura antichissima e complessa, che lentamente è stata compresa anche dal mondo occidentale. Spesso non ne siamo consapevoli, ma abbiamo finito per assimilare degli aspetti della cultura del Sol Levante che sono diventati simbolici anche da questa parte del mondo.

Con questo test cercheremo proprio di mettere in luce quali aspetti del tuo carattere presentano delle similitudini con i tradizionali valori giapponesi, che abbiamo rappresentato attraverso oggetti, personaggi e cibi tipici del Giappone.

Non è importante che tu sia un’esperta di cultura Giapponese. Al contrario, meno avrai familiarità con questa cultura più la tua scelta sarà istintiva. In questo modo saremo certi di poter individuare meglio un pregio nascosto della tua personalità.

Test del Giappone

Per eseguire questo test ti chiediamo semplicemente di osservare le immagini che ti abbiamo proposto e scegliere quella che, istintivamente, ti sembra più in linea con il tuo carattere o che semplicemente ti affascina di più. Ti consigliamo solo di non riflettere troppo a lungo, più la tua scelta sarà immediata più sarà sincera!

1 – Il Bonsai

Coltivare e modellare un Bonsai è un’arte antichissima. Necessità di una grande conoscenza delle varie specie di piante, un’estrema cura nel modellare giorno dopo giorno il proprio albero ma anche di grande precisione.

Far crescere un albero di bonsai richiede anche molto tempo e, ovviamente, c’è sempre la possibilità che l’albero si ammali e muoia dopo tutti gli sforzi fatti per coltivarlo.

Se hai scelto il bonsai significa che ad affascinarti è l’amore, la dedizione e la pazienza con cui i coltivatori giapponesi si dedicano a quella che è considerata quasi una forma d’arte.

Proprio la pazienza è una caratteristica che possiedi e che probabilmente non apprezzi come dovresti. Cerca di fare più caso alla dedizione con cui lavori per portare a termine i tuoi progetti e per mantenere fede ai tuoi impegni. Non è da tutti!

2 – Il Fiore di Ciliegio

La fioritura dei ciliegi in Giappone è un momento dell’anno particolarmente amato dai Giapponesi ma anche dai milioni e milioni di turisti che si recano in Giappone per ammirarla.

Come tutti sanno i fiori di ciliegio sono estremamente delicati. Basta una semplice folata di vento per far volare via petali e interi fiori, quindi si tratta di qualcosa di una bellezza fragile e mozzafiato al tempo stesso.

Se hai scelto i fiori di ciliegio significa che, esattamente come i giapponesi, hai un profondo senso del bello ma anche della caducità della vita. Sai che ciò che è bello non dura in eterno.

Sai quindi che è importante cogliere gli aspetti significativi in ogni momento dell’esistenza e che non bisogna attaccarsi troppo alle cose materiali perché sono destinate a scomparire.

3 – La Geisha

La geisha è un’espressione potentissima della cultura giapponese, anche se sono in pochi a conoscere davvero la funzione delle donne che raggiungevano questo particolare status sociale.

Le geishe erano donne estremamente acculturate e si esercitavano duramente per essere in grado di suonare uno strumento, cantare, danzare, recitare poesie. Erano anche estremamente intelligenti, poiché dovevano essere in grado di avere conversazioni non banali con gli uomini che volevano passare del tempo in loro compagnia.

Se hai scelto il simbolo della geisha significa che, esattamente come i giapponesi, riconosci il potere seducente dell’intelligenza e della disciplina. Sei una persona estremamente profonda e non ti lasci ingannare dalle apparenze. Apprezzi le persone dall’intelligenza sveglia e dinamica, in grado di affascinarti con il potere della mente, non con quello dei soldi o della bellezza fisica.

4 – Il Sushi

Il sushi è probabilmente l’aspetto della cultura giapponese più conosciuto e più amato dagli occidentali. Da circa una decina d’anni il sushi ha cominciato a spopolare anche in Italia e sono diventati sempre più numerosi coloro che non possono farne a meno.

Anche se è possibile mangiare sushi ormai ovunque bisogna dire che è sempre difficile trovare un ristorante di sushi davvero buono. Dal momento che questo cibo è preparato con pochissimi ingredienti, spesso crudi, la qualità dei singoli elementi e la precisione nella realizzazione dei singoli bocconi è cruciale per un buon risultato.

Se hai scelto il sushi significa che come i giapponesi conosci l’importanza dell’ordine e della precisione. Sei in grado di organizzare ogni tua azione e ogni tuo progetto fin nei minimi dettagli prima di metterli in atto. Ti piace avere il controllo totale di ogni aspetto della tua vita. Ti senti molto più a tuo agio nell’ordine e nella disciplina piuttosto che in uno spazio caotico e disorganizzato.

Nella vita di tutti i giorni ti potrà capitare di essere additata come rompiscatole, fissata, noiosa e maniaca del controllo, ma cerca di non far pesare troppo questi giudizi su di te. Sono davvero poche, al giorno d’oggi, le persone che riescono a mantenere in ordine la propria vita. L’importante è solo non esagerare e mantenere un po’ di spontaneità!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.