Test della Musica | Sai riconoscere chi potrebbe approfittarsi di te?

Con questo test analizzeremo il rapporto tra la musica e la tua personalità. Cercheremo di capire anche chi potrebbe avvicinarsi a te per ingannarti o manipolarti.

Si è sempre detto che la musica che una persona ascolta dice molto del suo carattere. Per quanto questo sia vero bisogna anche chiedersi perché una persona ascolta un determinato tipo di musica oppure, quando lo fa.

La musica può essere considerato un vero e proprio balsamo per l’anima. È in grado di migliorare l’umore, di consolare un cuore spezzato e di darci la carica giusta ad affrontare la giornata.

Ogni persona ovviamente ascolta la musica in maniera differente sia a seconda del periodo sia a seconda del suo stato d’animo. Ci sono però delle abitudini riguardo alla musica che ci accompagnano per tutta la vita e che dicono moltissimo di noi, del nostro carattere ma anche dei nostri punti deboli.

Per questo motivo capire il modo in cui ascoltiamo la musica ci può fornire degli indizi sul tipo di persona che dobbiamo evitare o da cui dobbiamo guardarci.

Test della Musica

Per fare questo test ti chiediamo solo di rispondere nella maniera più sincera possibile. Prendendo ispirazione dalle immagini che ti riguardano dovrai rispondere alla domanda “come ascolto la musica di solito”? Cerca di immedesimarti in una delle figure e scegli quella con la quale ti senti più in sintonia.

1 – Suonando uno strumento

Suonare uno strumento non è un’attività semplice. Per farlo, anche a livello amatoriale, è necessario studio e impegno. Suonare uno strumento però significa avere un’arma potentissima per esprimere le proprie emozioni scrivendo dei pezzi originali oppure interpretando quelli di altri autori.

Se il tuo rapporto con la musica è veicolato dallo strumento che suoni significa che sei una persona estremamente sensibile e in contatto con la parte più emotiva di sé. Se ti piace esibirti in pubblico potresti essere anche leggermente egocentrico, ma non è necessariamente un male. Tutte le persone con un animo artistico lo sono almeno un po’ e proprio in questo trovano la forza necessaria a porsi al centro dell’attenzione.

In virtù di questo dovresti stare attenta principalmente ai falsi adoratori. Ci sono moltissime persone che fanno tantissimi complimenti al fine di ottenere qualcosa da qualcuno, anche se non pensano che quei complimenti siano meritati.

Se scrivi le tue canzoni o ti piace suonare con gli amici potresti essere esposto a questo (pericolosissimo) tipo di persona. Presta molta attenzione agli ipocriti!

2 – Ballando e scatenandoti (anche da sola)

L’espressione “balla come se nessuno ti stesse guardando” si usa per dire a qualcuno di scatenarsi e di esprimersi liberamente, senza curarsi del giudizio delle persone.

Molte persone, come te, infilano un paio di cuffiette e si scatenano al ritmo della propria musica preferita mentre nessuno li guarda. Si tratta di un vero e proprio processo di liberazione, attraverso cui si sfogano la frustrazione e lo stress ritrovando pace mentale e serenità.

Se sei tra coloro che “ballano da soli” sei probabilmente una persona un po’ chiusa e un po’ introversa, che tiene molto in considerazione il parere degli altri e che, proprio per questo motivo, a volte fa molta fatica a far emergere pienamente chi è veramente.

Se sei introversa e un po’ insicura le persone a cui devi prestare più attenzione sono coloro che ti criticano per farti sentire ancora più insicura. In questo modo riescono ad annullare la tua volontà e a farti fare quello che vogliono. Cerca di non diventare un burattino nelle mani di nessuno!

3 – Rilassandoti ed entrando in sintonia con la musica

La musica riesce a trasportarci anche in luoghi lontanissimi rispetto a quelli in cui si trova il nostro corpo. Questo significa che entrare in sintonia con la musica permette di liberare la mente e di “viaggiare” lontano da dubbi, preoccupazioni e frustrazioni della vita quotidiana.

Si può dire che chi riesce a fondersi completamente con la musica che ascolta è in grado di fare nuove esperienze mentali ad ogni ascolto, diventando anche più consapevole dei propri stati d’animo.

Se sei tra i fortunati che vivono la musica in maniera davvero profonda e coinvolgente sei una persona estremamente intelligente e dalla grande sensibilità. Si tratta però di un’intelligenza rivolta molto all’interno. Anche se stai bene insieme agli altri molto probabilmente stai meglio da sola.

Questo non significa che la compagnia degli altri non ti piace. Significa semplicemente che da sola riesci a concentrarti meglio e a dedicarti meglio alle attività che preferisci.

Le persone che potrebbero approfittare della tua tendenza a stare da sola sono le persone prepotenti, i bulli. Chi non ha bisogno di appartenere a un gruppo per sentirsi importante tende a isolarsi, ma è anche semplice da isolare e può diventare preda di coloro che si muovono e che pensano “in branco”. Va bene stare da soli, ma costruisci una rete di alleanze!

4 – Come sottofondo mentre pensi ad altro

Oggi ascoltiamo la musica principalmente attraverso apparecchi digitali multifunzione, cioè che oltre a riprodurre musica sono in grado di compiere moltissime altre operazioni.

Questo significa che è molto comune ascoltare musica mentre si lavora al computer o mentre si usa il cellulare per leggere qualcosa o stare sui social. Oltre a questo non è raro che la musica venga utilizzata come sottofondo per attività noiose, come lo studio o le pulizie domestiche.

Se sei tra coloro che ascoltano la musica principalmente per noia, cioè per “riempire le orecchie” mentre fanno qualcos’altro, sei un classico esempio di multitasking.

Questa definizione potrebbe sembrare estremamente positiva ma non è così. Se hai bisogno di impegnare il cervello in molte attività contemporaneamente e di non ascoltare mai il silenzio, vuol dire che in qualche modo sei una persona fragile, che ha paura di rimanere sola con i propri pensieri.

Anche se ti sembra impossibile, questo potrebbe esporti al rischio di essere manipolata da persone senza scrupoli, disposte a caricarti di tante cose da fare e di tante responsabilità perché tanto “tu riesci a fare tante cose insieme”. Probabilmente hai la tendenza a dire sempre di sì e ad accettare tanti impegni proprio per non pensare, ma fai in modo che questo non ti metta nelle mani di gente senza scrupoli.

