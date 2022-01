Sono al limite dell’arroganza: ecco i segni zodiacali sicuri di sé!

Pieni di boria e di arroganza oppure semplicemente consci delle proprie capacità? Scopriamo subito i segni zodiacali più sicuri di sé!

Qual è il limite tra una persona arrogante (ed indisponente, oltretutto) ed una persona che ha una visione chiara di sé e delle proprie capacità?

La domanda non è semplice e la risposta, quindi, non lo è altrettanto: non si tratta di una questione di sola sensibilità ed è importante saper riconoscere le persone boriose, per evitare di farci circondare da loro!

Come fare, però, ad avere anche una minima indicazione riguardo questa complicata questione?

Ma che domanda: grazie all’oroscopo, non trovi?

I segni zodiacali più sicuri di sé: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Conosci anche tu una persona particolarmente arrogante o che lo diventa non appena si parla di un argomento che le sta a cuore?

Ti è capitato di buttare all’aria umiltà e buona educazione quando qualcuno ha cercato di sminuirti o di farti sentire meno importante, magari sul luogo di lavoro?

Bene, allora potresti conoscere qualcuno o essere tu stesso uno dei segni zodiacali più sicuri di sé dell’oroscopo.

Essere sicuri di sé, infatti, ha poco a che vedere con l’arroganza e molto con il valore che diamo a noi stessi. Scopriamo subito la classifica dell’oroscopo di oggi, per capire se quella persona che ti sta a cuore ha semplicemente fascino e carisma da vendere oppure è… beh, un arrogante fatto e finito!

Pesci: quinto posto

Incredibile a dirsi, visto quanto sono generalmente dolci e remissivi i nati sotto il segno dei Pesci, vero?

Ricordiamoci, però, che essere sicuri di sé non vuol dire assolutamente essere arroganti ed i Pesci riescono benissimo a mantenersi dalla parte “giusta” della linea.

I Pesci, infatti, sono persone assolutamente consce del proprio valore e sono quindi molto sicure di sé.

Perlomeno, questo è quello che fanno trasparire! I Pesci, infatti, possono anche avere dubbi e paure, come tutti, ma non li faranno mai vedere a nessuno: neanche alle persone che amano!

Toro: quarto posto

Ai nati sotto il segno del Toro riconosciamo volentieri la loro capacità di essere sicuri di sé senza diventare per forza arroganti… la maggior parte delle volte!

Nonostante siano persone estremamente capaci, organizzatissime e veramente efficienti, i nati sotto il segno del Toro tendono a volta a “sconfinare“.

Il motivo è che, spesso, i nati sotto il segno del Toro cercano di sembrare umili e finiscono per non farsi valere quanto vorrebbero e dovrebbero.

Il risultato è solo uno: quando si mostrano per quello che sono (e cioè molto sicuri sia di sé che delle proprie capacità) i Toro rischiano di sembrare improvvisamente arroganti.

Ancora peggio: visto che non sono sempre così assertivi, i Toro finiscono anche per essere particolarmente criticati quando dicono qualcosa e… sbagliano!

Acquario: terzo posto

Che i nati sotto il segno dell’Acquario abbiano un posto nella classifica dei segni zodiacali più sicuri di sé dell’oroscopo potrebbe sembrarci strano.

Questo è un segno che è veramente molto sensibile ed emotivo, nonostante cerchi di far finta di no: la loro sensibilità, proprio, è la peggior nemica degli Acquario!

Ci sarebbe da pensare che, quindi, una persona nata sotto questo segno non sia particolarmente sicura di sé o priva di dubbi.

Invece, gli Acquario sono estremamente sicuri di sé e nella maniera migliore possibile: non credono di sapere tutto ma sono particolarmente capaci di far valere le proprie opinioni che sono sempre ragionate e ponderate al massimo!

Capricorno: secondo posto

Ovviamente questo risultato non ci stupisce: i nati sotto il segno del Capricorno, infatti, sono al secondo posto della classifica dei segni zodiacali più sicuri di sé dell’oroscopo.

E ne hanno anche motivo!

I Capricorno, infatti, sono persone che non mettono mai in dubbio il loro valore. Lavorano duramente non solo in ufficio ma anche su sé stessi. Se, spesso, i Capricorno sono persone che faticano a riconoscere le proprie emozioni, possiamo affermare con sicurezza che non mancano di intelligenza emotiva quando si parla di capacità.

Sono capaci di dare il giusto valore sia a loro stessi che alle proprie abilità e competenze e non si sopravvalutano mai.

Questo vuol dire, però, che i Capricorno sanno esattamente cosa fare e quando farlo e non hanno paura di dire agli altri che devono seguirli quando necessario!

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più sicuri di sé di tutto l’oroscopo

Ovviamente, al primo posto della nostra classifica non potevamo che collocare i nati sotto il segno dello Scorpione.

Cari Scorpione, sapete benissimo di essere sicuri di voi ed anche a ragione, non è vero?

Spesso e volentieri, infatti, gli Scorpione sembrano essere veramente arroganti e dispotici… a chi non li conosce bene!

Anche se potete trovarli particolarmente pieni di sé ad una prima conoscenza, si rende subito evidente che gli Scorpione sanno veramente sia quello che dicono che quello che fanno.

Non scherzano, sia nel lavoro che nella vita privata!

Insomma, non possiamo proprio dire che gli Scorpione siano arroganti visto che sono semplicemente molto ma proprio molto sicuri di sé.

Devono solo evitare di scadere nella maleducazione per essere inattaccabili e, diciamoci la verità: se uno Scorpione diventa maleducato è perché qualcuno lo ha provocato!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.