Test del Top | Il colore che porti al primo appuntamento dice tutto di te

Cosa comunichi al primo appuntamento? Cosa penserà di te la persona con cui esci? Scoprilo con il test del top: si basa tutto sul colore!

Quando ci prepariamo per il primo appuntamento con una persona che ci interessa pensiamo attentamente a cosa indossare. Il motivo è che vogliamo dare di noi un’immagine molto precisa, che corrisponda il più possibile a chi pensiamo di essere o a a chi vogliamo far credere di essere.

I colori che scegliamo di indossare sono un fattore importantissimo nell’economia del look che abbiamo messo insieme. Il motivo è che, anche se non ce ne rendiamo conto, i colori comunicano moltissimo con il nostro inconscio.

Per questo motivo i colori che indossiamo dicono moltissimo di chi siamo, di chi vogliamo apparire ma anche delle intenzioni con cui stiamo andando a un appuntamento.

Anche se si potrebbe pensare di avere ben chiaro ciò che si comunica con il linguaggio del corpo e con l’abbigliamento che abbiamo scelto di indossare, ci sono sempre dei piccoli “punti oscuri”. Pronta a fare luce su quello che comunichi davvero con i colori che indossi?

Test del Top

Quando si progetta l’outfit che si andrà a indossare, in linea di massima si abbinerà l’outfit alla situazione. Ci sono però moltissimi tipi di “primi appuntamenti”. In questo test ti chiediamo di usare la tua immaginazione: dopo aver scelto come (e dove) dovrebbe svolgersi il tuo appuntamento ideale dovrai scegliere il tuo look.

1 – Top Rosa Shocking

Il rosa è sicuramente il colore femminile per eccellenza. Le donne che amano vestire di rosa sono considerate graziose, rassicuranti, gradevoli da guardare e da avere come compagnia.

Se hai scelto di vestire di rosa, ma hai scelto il rosa shocking significa che vuoi mettere bene in chiaro una certa sfumatura del tuo carattere. Sei sicuramente una donna femminile ma sei anche una donna forte che non ha alcuna intenzione di passare la vita a “fare da tappezzeria” venendo relegata a un ruolo secondario.

Indossando questo colore al primo appuntamento vuoi comunicare che puoi apparire dolce, fragile e indifesa ma non lo sei affatto. Sai perfettamente quello che vuoi e sai anche come ottenerlo. In una parola sola? Sei una principessa, ma non come Biancaneve, più come Elsa.

2 – Top Nero

Il nero è il colore dell’eleganza ma anche della trasgressione. Chi veste spesso di nero lo fa per due motivi completamente opposti tra loro. Può farlo per tentare di nascondersi ed essere il più invisibile possibile oppure, come accade spesso nel caso delle donne, lo fa per comunicare un’immagine forte e un po’ aggressiva.

Scegliendo di vestire di nero al tuo primo appuntamento indichi che sai benissimo chi sei e non hai bisogno di fronzoli o di indossare colori strani per essere unica. A livello inconscio potresti avere il desiderio di proteggere te stessa creando intorno a te “un’armatura” in grado di nascondere le tue debolezze.

Quello che è certo è che indossando questo colore al primo appuntamento vuoi comunicare di essere una donna forte, indipendente, elegante e consapevole dei suoi punti di forza. È la stessa cosa che penserà la persona con cui sei uscita? Probabile, oppure fuggirà spaventato!

3 – Top Verde Smeraldo

Il verde smeraldo è senza dubbio il colore per eccellenza della speranza e della fortuna. Chi indossa senza problemi un colore così brillante e così inconfondibile è una persona estroversa che non ha alcun problema a stare al centro dell’attenzione.

Se il tuo colore ideale per il primo appuntamento è il verde smeraldo significa che non hai alcuna intenzione di recitare una parte. Il tuo obiettivo è farti conoscere esattamente per quella che sei, mettendo in luce i tuoi lati migliori ma parlando apertamente anche di quelli peggiori.

Indossando questo colore sceglierai di apparire come una persona ottimista e sicura di sé, in grado di trasmettere al mondo le proprie energie positive. Con ogni probabilità anche la persona che avrai di fronte percepirà le tue “positive vibes” e ne sarà contagiato.

Solo un avvertimento: esporsi completamente, mettendosi in gioco fin dal primo incontro ti esporrà al rischio di rimanere fortemente delusa o ferita. Proteggi il tuo cuore così puro!

4 – Top Blu Elettrico

Il blu elettrico è il colore della vivacità, dell’energia sfrenata e della voglia di farsi notare. Viene indossato principalmente da coloro che hanno il desiderio di mettersi al centro dell’attenzione attirando più sguardi possibili.

Se hai deciso di indossare questo colore al primo appuntamento significa che il tuo desiderio più profondo è sedurre la persona che hai di fronte, e per farlo non hai bisogno di affidarti a un banale abito rosso, che potrebbe risultare troppo sensuale.

Il blu elettrico è infatti un colore che cattura l’attenzione ma che non comunica necessariamente sensualità, soltanto un’esplosiva carica vitale e una personalità magnetica.

Cosa potrebbe capire di te la persona con cui sei uscita? Che ha di fronte un vero e proprio vulcano e che potrebbe restare schiacciato dalla sua personalità travolgente! Vacci piano o potrebbe fuggire!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.