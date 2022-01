Test: come va la tua vita di coppia dopo l’arrivo dei figli? Tiriamo le somme

Che tipo di coppia siete dopo l’arrivo dei vostri figli? I bambini suggellano l’amore ma spesso cambiano lo stato della coppia. A voi come è andata?

Con l’arrivo dei figli la vita do coppia cambia. Non sempre cambia in peggio. Un figlio unisce la famiglia ed è il frutto del vostro amore ma è anche un esserino che ha bisogno del vostro tempo e delle vostre attenzioni, talmente tante a volte che vi fa sentire prosciugati e non vi lascia tempo e attenzioni da dedicare al partner.

Quando arrivano i bambini la vita di coppia cambia, molte volte passa in secondo piano perchè al primo posto ci sono loro. E’ tutto normale, ma fate attenzione alle distanze. Fate in modo che non diventino eccessive altrimenti non riuscirete più a ritrovarvi. Il test di oggi tira le somme sullo stato della vostra coppia dopo i figli.

Test: che coppia siete dopo l’arrivo dei figli?

Fare il test è davvero molto semplice. Vi chiediamo di rispondere a qualche semplicissima domanda e di annotare le risposte e leggere il profilo corrispondente alla risposta a-b-o c- fornita più volte. Pronti a scoprire che coppia siete?

Sono diversi anni che state insieme ma non dimenticate mai di farvi tanti complimenti

a- Vero

b- Qualche volta

c- Falso

2. Quando vi infilate nel letto dormite ancora abbracciati l’uno all’altro

a- Vero

b- Qualche volta

c- Falso

3. Siete parecchio impegnati, andate sempre di corsa ma vi abbracciate spesso nell’arco della giornata,

a- Vero

b- Qualche volta

c- Falso

4. Dopo tanti anni insieme il sesso tra voi è migliorato perché conoscete bene le preferenze sessuali reciproche e perché continuate ad usare la fantasia per ravvivare il rapporto sessuale

a- Vero

b- Qualche volta

c- Falso

5. A letto e fuori dal letto la vostra arma vincente è la complicità. Vi capite al volo e tra voi non manca il contatto sia fisico che mentale

a-Vero

b-Qualche volta

c-Falso

6. Se uno dei due ha voglia di sperimentare una fantasia sessuale, l’altro non si scandalizza e lo asseconda nei limiti della propria tolleranza

a-Vero

b-Qualche volta

c- Falso

7. Se vi infilate a letto nudi non potete non cedere alla voglia i fare l’amore. La fiamma della passione tra voi è ancora viva

a-Vero

b-Qualche volta

c- Falso

LEGGI ANCHE ->TEST: Sei una buona moglie? Rispondi a qualche domanda e scoprilo

Risultato del test

Maggioranza di risposte A, andate d’amore e d’accordo:

Siete una coppia davvero speciale. Avete un’ alchimia unica, insieme siete una forza della natura. Avete imparato ad affrontare e risolvere ogni difficoltà e a gestire tutti gli impegni. Dopo anni ancora mettere al primo posto la vostra unione. Il vostro amore non soffre nulla. Ci sono periodi in cui fate meno l’amore e discutete parecchio ma fate subito la pace e tornate uniti più i prima.

Maggioranza di risposte B, vi amate ma potreste fare i meglio

Il vostro rapporto è un pò altalenante. Ci sono periodi in cui siete più uniti ed altri nei quali vi fate prendere dagli impegni e dedicate meno tempo all’altro che ne risente e si allontana. Il vostro rapporto spesso si incrina perché invece di comunicare vi chiudete a riccio e tenete per voi stessi ciò che non vi sta bene. Se dopo tanti anni state ancora insieme è perché è esattamente quello che volete, quindi lavorate di più sul vostro rapporto e non abbiate paura di confidare all’altro i vostri desideri o le vostre paure. Anche se avete un idea diversa in merito a qualcosa avete ampiamente dimostrato di saper andare oltre alle diversità. Non importa quanto siete diversi, importa quanto sarete bravi ad individuare il vostro terreno comune.

Maggioranza di risposte c, dovreste rivedere qualcosa nel vostro rapporto

A giudicare dalle vostre risposte il vostro amore non sembra più florido ed intenso come un tempo. Sembra un giardino a lungo trascurato che nel tempo è diventato sempre più arido. Non è tutto perso. Potete ancora annaffiare quel giardino e piantare nuovi fiori. Guardate dentro voi stessi e cercate di capire cosa volete veramente e cosa vi rende infelici dopo di che confrontatevi con il partner. Stare insieme e stare bene è sempre l’opzione migliore se c’è ancora amore tra voi. Abbracciatevi più spesso, fatevi dei complimenti, corteggiatevi, ritagliatevi dei momenti da dedicare solo a voi come coppia, rimpiangerete solo il tempo in cui vi siete trascurati perché l’amore non tarderà a rifiorire tra voi.