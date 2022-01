Test delle paure nascoste: scegli uno di questi mostri per scoprire la tua

Credi di essere pronto per provare il test delle paure nascoste? Abbiamo quattro “mostri” tra cui scegliere: chissà qual è il tuo!

Anche tu, come tutti d’altronde, hai delle paura nascoste, lo sappiamo bene.

No, no, non sappiamo leggere nella mente: semplicemente è normale che tutti noi, prima o poi, iniziamo a concretizzare i nostri timori in paure anche troppo particolareggiate.

Invece di farle diventare quello che governa le nostre vite, spesso e volentieri, cerchiamo di esorcizzare le paure in una maniera: nascondendole!

Il test della personalità di oggi, per quanto ti possa sembrare innocuo, è pensato appositamente per tirare fuori le tue paure.

Che ne dici: ti va di scegliere un “mostro” tra quelli qua sopra?

Test delle paure nascoste: scegli un mostro e rivelaci la tua paura più grande

No, dai, non fare quella faccia: il nostro obiettivo, oggi, non è farti spaventare a morte e neanche farti pensare a cose brutte!

Vogliamo solo fare una prova con il nostro test delle paure nascoste: come puoi vedere nel disegno qui in basso, hai quattro “mostri” pericolosi tra cui scegliere.

Qual è quello che ti attira di più?

Grazie alla tua scelta saremo in grado di dirti qual è la tua paura nascosta: non vogliamo di certo giudicarti, solo capire se il test funziona!

Dopotutto le paure nascoste sono tali proprio perché tu hai deciso di seppellirle il più a fondo possibile all’interno del tuo subconscio. I nostri mostri, oggi, potrebbero aiutarci a farle emergere e, inoltre, aiutare te a capire l’origine di tanti tuoi comportamenti.

Che ne dici: hai già scelto il tuo mostro? Allora scopriamo subito quali sono le tue paure più segrete!

hai paura della rabbia: hai scelto il primo mostro, con gli occhi gialli a “girandola” e colorato di rosso?

Bene (o meglio: male!), la tua paura segreta è quella della rabbia. Non solo hai paura quando gli altri si arrabbiano con te o alzano la voce (una paura legittima ma che forse ha radici più profonde di quanto tu non possa credere); hai paura anche di arrabbiarti tu!

Sai che quando ti arrabbi esci veramente fuori dai gangheri (come si suol dire) e finisci per dire o fare cose di cui poi ti penti amaramente. Per te la rabbia è un sentimento terrificante e ne hai veramente molta paura: non sai mai che cosa potrebbe scatenare la tua ed hai paura delle conseguenze!

hai paura del tradimento : il serpente completamente disinteressato a quello che lo circonda è la tua scelta? La tua paura più grande, con molta semplicità, è il tradimento .

Guardi con sospetto tutte le persone che sono nella tua vita: quand’è che si riveleranno per quello che sono veramente? I tuoi amici sparlano di te appena ti giri? Il tuo partner ha un’altra persona a cui vuole più bene?

Non fai altro che vivere nel sospetto e possiamo assicurarti che questo è un bel modo per attirarti quel tradimento che tanto temi.

Potresti essere stato ferito in passato, su questo non c’è dubbio ma il vero colmo è che, con ogni probabilità, non è così. Vivi nel timore del tradimento perché non lo hai mai provato ed hai paura che, prima o poi, si farà vedere!

In tempo di Covid-19, poi, le infezioni ed i contagi sono il tuo incubo: insomma, stai vivendo nella paura più totale ma cerchi di fare finta di niente!

Il tuo vero terrore sono quelle malattie di cui si sa poco, che potrebbero colpire all’improvviso o che incombono sulla tua vita.

Non puoi fare a meno di entrare nel panico se inizi a pensarci e ti rovinano proprio la giornata. Ehm… speriamo che il nostro test non sia tra le cose che ti hanno rovinato la giornata oggi!

hai paura dell’invidia: hai scelto il mostro blu, con gli occhi posizionati su due lunghe antenne? Bene, la tua paura più grande è quella dell’invidia.

Non solo quella che gli altri potrebbero provare per te ma anche rivelare che tu, sotto sotto, sei veramente invidioso… degli altri!

Sei una persona che tende a giudicare quello che fanno gli altri, guardando ed annotando tutto delle loro vite. Fai poi numerosi paragoni con te stesso, come a cercare di dimostrare qualcosa: insomma, se non ci fai attenzione sai veramente diventare invidioso e rovinarti la giornata!

La tua paura più grande è che l’invidia possa prendere il sopravvento su di te, trasformandoti in una persona acida e insoddisfatta, rancorosa e poco gradevole. Uomo avvisato…

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.