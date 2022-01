Test dell’Anello di Fidanzamento | Come sarà il rapporto che ti farà felice?

Il test dell’anello di fidanzamento ti svelerà come dovrà essere la relazione “giusta”, in grado di renderti felice per il resto della vita.

Tutte le donne sognano un matrimonio d’amore e soprattutto una storia super romantica che possa accompagnarle per sempre, superando alti e bassi della vita.

La maggior parte delle persone però cerca di essere realista: non cerca necessariamente il “Principe Azzurro”. Cerchiamo anzi di cominciare relazioni sane con le persone che ci colpiscono per vari motivi, anche se non coincidono completamente con il modello ideale che avevamo in mente.

Per questo motivo si finisce con il perdere di vista l’ideale romantico che avevamo una volta e che abbiamo cominciato a tralasciare per una vita “più adulta”.

Il sogno di una volta però è ancora presente dentro di noi anche se a volte lo dimentichiamo. Questo test serve proprio a farlo riemergere, aiutandoti a ricordare cosa desiderava davvero il tuo cuore quando credeva nell’amore assoluto.

Per farlo, quale miglior simbolo di un prezioso anello simbolo d’amore e di impegno?

Test dell’anello di Fidanzamento

Per fare questo test hai due strade. Puoi semplicemente scegliere l’anello che assomiglia di più a quello che hai ricevuto per il tuo fidanzamento oppure scegliere l’anello che avresti voluto ricevere o che sogni di ricevere un giorno. Lasciati guidare liberamente dall’istinto e sapremo darti la risposta più accurata possibile!

1 – Anello con Smeraldo

In virtù del suo colore, lo smeraldo è associato all’acqua ma anche alla fertilità e a tutto ciò che cresce e si rinnova. Per questo motivo è spesso associato anche alla sfera della femminilità, in grado di donare nuova vita.

Se hai istintivamente scelto un anello di fidanzamento con uno smeraldo significa che la relazione d’amore che ti renderà felice è quella che ti rinnoverà dal punto di vista spirituale.

Il tuo partner dovrà essere in grado di trasmetterti energia positiva in ogni momento, incoraggiandoti a superare le difficoltà ma anche a trovare dentro di te la forza necessaria a cambiare in meglio. Questo significa che di tanto in tanto sei piuttosto insicura e che, proprio per questo motivo, ti farà bene avere al tuo fianco qualcuno che possa restituirti fiducia e speranza.

2 – Fedina con Diamante

Questo tipo di anello assomiglia più di tutti gli altri alla tradizionale fede matrimoniale in oro giallo. A differenziarla dal più classico anello di matrimonio è il piccolo diamante che la impreziosice.

Se hai scelto questo anello significa che la relazione d’amore che ti renderà felice è quella basata sulla totale fiducia. Per te amare davvero qualcuno significa sostenerlo in ogni momento possibile, non facendogli mancare mai lealtà, amore e conforto.

Probabilmente nel corso della tua vita ti sei sentita sola oppure la tua fiducia è stata tradita: per questo motivo hai bisogno di trovare un partner equilibrato e affidabile con cui condividere tutto, nel bene e nel male.

3 – Solitario di Diamante

Il diamante è la gemma più preziosa in assoluto. Rappresenta forza, purezza, energia e incorruttibilità. Per tutti questi motivi è spesso adottato come simbolo di sincerità e di una promessa sincera e duratura.

Se hai scelto questo come anello di fidanzamento ideale significa che la relazione che ti renderà felice sarà una relazione con un uomo forte nel bene e nel male. Hai bisogno di avere al tuo fianco una persona onesta e sempre sincera, dal carattere saldo e incorruttibile che sia in grado di mantenere sempre la parola data.

Il tuo sogno è instaurare una relazione salda e duratura con una persona che faccia di questi valori la base della propria vita. A prima vista una persona del genere potrebbe apparire troppo dura, scarsamente affettuosa e poco divertente, in realtà compensa con la capacità di sostenere qualsiasi responsabilità e alleggerire i tuoi compiti quotidiani.

4 – Anello con Rubino

A causa del suo colore, da sempre il rubino è una pietra legata al sangue, quindi al corpo e al cuore. A causa di ciò è associata da sempre alla passione, ai sentimenti, all’espressione di sé.

Se hai scelto questo come anello di fidanzamento ideale significa che la relazione che ti farà felice sarà quella che ti permetterà di esprimere pienamente te stessa.

La sintonia fisica ed emotiva con il partner sarà la base della relazione più importante della tua vita. Avrai bisogno di provare emozioni forti e sempre nuove, sperimentare la passione e la gioia di vivere il più spesso possibile, anche nella difficile lotta contro la routine quotidiana.

Il partner che sarà in grado di trasmetterti questo entusiasmo e di rafforzare la tua fiducia in te stessa e la tua capacità di goderti la vita sarà l’uomo perfetto!

Leggi Anche => Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.