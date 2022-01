Scegli il colore della tua aura e scopriremo i tuoi poteri insieme

Sei pronta per il test dell’aura? Dicci di che colore è la tua e scopriamo veramente quali sono i tuoi poteri (nascosti o meno).

La domanda “di che colore è la tua aura” è forse più facile a porsi rispetto alla sua possibile risposta.

E come potresti mai sapere di che colore è la tua aura?

Non preoccuparti, il nostro test della personalità di oggi è qui per offrirti qualche opzione, in modo da aiutarti a capire quali sono i tuoi veri poteri.

Non sei curioso anche tu di conoscerli? Allora non devi far altro che provare a lasciarti andare insieme a noi: iniziamo?

Test dell’aura: scopriamo insieme il tuo vero potere grazie alla scelta che farai oggi

Ebbene sì, oggi abbiamo deciso di proporti un test dell’aura che, però, non vuole sapere di che colore è la tua.

O meglio: vuole andare oltre il colore per scoprire quali sono i tuoi veri poteri nascosti! Non male, no?

Ovviamente, per fare questo, abbiamo bisogno di sapere qual è il colore dell’aura che preferisci tra i quattro che trovi qui sopra.

Qui non si tratta di scovare il colore della tua aura ma lasciare che sia tu a scegliere la tua. Puoi metterci quanto vuoi per capire qual è il colore perfetto per te: le figure delle donne in meditazione sono lì sono per aiutarti a visualizzare meglio il colore.

Guarda con attenzione l’immagine e scegli la tua aura: sei pronto a scoprire quali sono i tuoi veri poteri?

aura celeste : pensi di avere un’aura celeste? Bene, allora sappi che in questo momento particolare della tua vita sei particolarmente calmo e posato. Hai saputo affrontare le battaglie (soprattutto quelle del passato, che ti pesano addosso in maniera non indifferente) e sei adesso in un porto calmo e sicuro . Complimenti!

Il tuo potere, quello su cui puoi contare sempre e comunque, è l’empatia . Sei una persona che è in grado quasi sempre di indovinare le emozioni degli altri e capire che cosa stanno passando. Non lo sottovalutare: questo è un potere assolutamente unico e ti servirà per essere sempre un passo avanti agli altri !

aura gialla e rosa: per te la tua aurea ha due colori, un giallo che circonda il tutto ed un cuore rosa.

Evidentemente il tuo potere, in questo momento, è come “sopraffatto” da un’altra emozione e forse hai già capito di che cosa parliamo.

L’amore! Invece di concentrarti su te stesso, in questo momento della tua vita, c’è un’altra persona che prende tutto il tuo tempo!

Ehi, a parte che non c’è niente di male in questo, non abbiamo parlato di amore romantico: potrebbe essere di qualsiasi tipo! Stabilito che, al momento, non riesci a mettere in pratica il tuo potere a causa di una grossa distrazione di tipo sentimentale, arriviamo al tuo vero potere. Qual è?

Il giallo è un colore difficile da avere nella propria aura proprio perché, spesso e volentieri, sta a indicare indecisione. ma se fosse proprio questo il tuo potere? Sei una persona che riesce, anche senza volere, a tenere “il piede in due scarpe” o, per meglio dire, ad avere sempre più di una scelta aperta tra cui poter decidere. Sei una persona scaltra ed intelligente, acuta e particolarmente portata alla pianificazione. Il tuo potere è quello di fare sempre la scelta giusta anche se ci metti veramente tanto per prenderla!

aura bianca : il colore della trascendenza per eccellenza, il bianco, è quello della tua aura? Bene ma allora hai un potere veramente molto particolare!

Sei in grado di cavartela in ogni situazione, non è vero? Non importa quanto poco tu abbia, quanto limitate siano le tue risorse o anche in che scenario ti ritrovi (anche contro la tua volontà).

Sei una persona piena di inventiva , che è praticamente impossibile tenere in gabbia ! Hai sempre la risposta pronta e sei in grado di vedere soluzioni dove gli altri vedono solo problemi e fallimento!

Questo tuo potere ti porta ad essere anche bravissimo a consolare e guidare gli altri ma la cosa più importante è che tu non possa assolutamente finire con le spalle al muro . Non male come potere, no?

aura verde: l'aura verde, generalmente, è appannaggio delle persone creative e visionarie, capaci di creare "ponti" tra gli altri e tra le emozioni.

Se l’hai scelta, quindi, in questo momento devi essere particolarmente “vulcanico” con le idee!

Le persone con l’aura verde sono generalmente persone estremamente popolari: hai un potere non da poco!

Sei in grado di fare amicizia con gli altri, di renderli tuoi sostenitori in pochissimo tempo.

Non hai paura di metterti in gioco e sei in grado di affascinare tutti con il tuo modo di fare. Il test dell’aura ha svelato che sei praticamente un vero e proprio leader: usa il tuo potere con attenzione!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.