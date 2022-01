Test del buonumore: quale oggetto ti rilassa di più in inverno?

A volte basta un piccolo oggetto per rilassarci, sopratutto durante le lunghe giornate invernali. Scopri chi sei veramente grazie al test del buonumore.

D’inverno, per superare le giornate più rigide può essere utile far uso di coperte, pantofole calde o tazze di latte e/o tisane fumanti. Si tratta di oggetti che per chi ama questa stagione sono solitamente in grado di donare una piacevole sensazione di benessere. Un benessere che alla lunga è così rilassante da fare di questi dei veri amici della stagione.

Così, indipendentemente da quanto si ami o meno l’inverno, scegliere quelli giusti può fare la differenza sia per contrastare il freddo che per rilassarsi.

E, anche se non sempre ne siamo consapevoli, la scelta dell’oggetto maggiormente in grado di rilassarci può dire molto sul nostro modo di essere.

Per questo motivo, oggi, analizzeremo ben quattro degli oggetti che tutti amano usare in inverno. E scopriremo cosa indica preferire uno o l’altro.

Test del buonumore. Il tuo preferito rivela chi sei

Per svolgere il test nel modo corretto è sufficiente scegliere una delle immagini presenti qui sotto e scegliere quella che si sente più adatta al proprio modo di essere e che, quindi, risulta maggiormente rilassante.

Il profilo corrispondente rivelerà alcuni tratti della personalità solitamente difficili da comprendere ma che possono dirla lunga sul modo di essere di una persona.

1 – Le pantofole pelose

Se tra gli oggetti presenti hai scelto senza alcun dubbio le pantofole pelose, sei sicuramente una persona freddolosa e che in inverno ama in modo particolare il comfort dato dal tepore di alcuni oggetti. Tra questi, le pantofole sono le tue preferite per via del tuo lato un po’ infantile che ti accompagna da sempre e del quale sei più che fiera.

Per te, la stagione invernale è un momento speciale che ami vivere con il massimo del comfort. Per questo motivo sei solita godere di ogni piccolo istante, ivi compresi i lunghi pomeriggi da passare con indosso qualcosa di comodo e, magari, mangiando qualcosa di buono e guardando la tv. Oltre ai momenti da dedicare solo a te stessa hai bisogno anche di quelli da vivere con le persone che ami.

Con gli altri hai un rapporto solitamente positivo. Socievole e sempre aperta e disponibile, ami dedicare loro quanto più tempo possibile e la cosa è quasi sempre ricambiata.

Stessa cosa può dirsi anche in amore dove sei solita farti apprezzare molto facilmente. Tra le altre cose sei in grado di capire da subito se qualcuno è nelle tue corde e questo agevola senza alcun dubbio la buona riuscita delle tue relazioni.

2 – La teiera

Tra gli oggetti legati all’inverno ami all’inverosimile la teiera? Allora sei una persona che ama prima di tutto la tranquillità e che quando ha modo di coltivarla lo fa sempre in grande stile. Che si tratti di un tè pomeridiano con le amiche o di una tisana da sorseggiare la sera prima di andare a letto, ciò che ami di più è poter godere di momenti di pura calma nei quali lasciar scorrere libera la mente.

L’inverno è per te una stagione indubbiamente fredda che ami e che al contempo senti il bisogno di far scorrere velocemente. Ciò nonostante sai godere di tanti suoi aspetti che una volta passati finiscono con il mancarti. Il tempo da dedicare a te e alcuni momenti di comfort tipicamente legati alle giornate più fredde sono sicuramente tra questi.

Per quanto riguarda il tuo rapporto con gli altri, anche se spesso ti piace stare da sola al punto da voler vivere la tua quotidianità secondo i tuoi tempi, nella maggior parte dei casi sei perfettamente in grado di andare d’accordo con le persone che ami. Ciò vale ovviamente anche con chi incontri meno spesso ma che senti affine al tuo modo di essere. In amore tendi ad essere più guardinga di quanto vorresti ma ciò fa di te una persona selettiva e quasi sempre in grado di scegliere la persona giusta per se.

3 – La tazza fumante

Se tra i tanti oggetti legati alla stagione invernale, il tuo amore incondizionato va ad una grande tazza fumante, allora sei una persona dall’indole romantica e che, prima di tutto, ama coccolarsi e fare lo stesso con chi ama. Che si tratti di un caffè americano da sorseggiare mentre lavori o di una cioccolata calda da bere quando sei in compagnia delle persone che ami, sai sempre come godere a pieno delle giornate più fredde.

La stagione invernale è per te fonte di gioia in quanto momento speciale in cui vivere diverse emozioni che solo il comfort dato dallo stare al calduccio con chi ami può darti. Un comfort che ami appunto vivere a pieno con una tazza fumante tra le dita. Qualcosa che consideri confortevole ed in grado di rasserenare le tue giornate.

Con gli altri sei sempre ben disposta ed ami creare momenti di pura convivialità. Cosa che tra l’altro ti riesce benissimo e ti aiuta a godere a pieno di situazioni che altrimenti sarebbe impossibile vivere. Ovviamente, anche in amore non chiedi che attimi di complicità e questo fa si che la tua ricerca della persona giusta sia sempre molto attenta. Di te si può dire che non sei il tipo da scendere a compromessi, quando capisci di avere davanti la tua metà perfetta sei però pronta a tutto.

4 – La coperta

Una coperta calda è ciò che ami di più dell’inverno? Evidentemente sei una persona che nella vita ha bisogno di certezze e che non si fa problemi ad ammetterlo. Per riuscirci sei pronta a pianificare la tua vita. E si può dire che sei davvero brava nel farlo. Sia sul lavoro che nel tempo libero cerchi sempre di crearti dei momenti tutti per te e dei quali poter godere rilassandoti al massimo.

L’inverno non è tra le stagioni che ami di più e probabilmente soffri il freddo in modo esagerato. Ciò nonostante sai fare buon viso a cattivo gioco. E ciò significa che riesci sempre a trovare qualcosa di buono su cui concentrarti. Sebbene la vita mondana sia per te al primo posto, quando sei a casa non disdegni di rilassarti. Cosa che fai al meglio se riesci a prenderti del tempo di qualità tutto per te.

Con gli amici hai da sempre un rapporto aperto e nel quale cerchi di condividere tutto. Per questo motivo sei molto cercata dagli altri e tendi ad avere più conoscenze ed amici di quanti riesci a gestirne. In amore, sei invece più diffidente. E ciò ti porta spesso a non voler osare. Quando ti decidi a farlo, però, sei sempre in grado di prendere le decisioni giusti. Quelle cioè in grado di condurti verso la persona giusta per te.

Questi test della personalità devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.