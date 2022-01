I segni zodiacali che da bambini sono i più dispettosi di tutti

Gli astri ci rivelano quali sono i segni zodiacali dei bambini più dispettosi e terribili dello zodiaco. Tu sei tra loro?

Questi 5 segni zodiacali danno o hanno dato del filo da torcere ai loro genitori. Per loro natura sono più inclini ad avere un comportamento difficile, hanno la testa calda, sono disubbidienti, ribelli e dispettosi, ascoltano solo per loro tornaconto.

Quali sono i bambini più dispettosi dello zodiaco? I bambini con questo segno zodiacale sono dei veri terremoti. I loro genitori non sanno come gestirli e punizioni dopo punizione si sentono esausti. Alle fine cresceranno bene e saranno degli adulti esemplari.

LEGGI ANCHE —> Questi due segni zodiacali sono perfetti per stare insieme tutta la vita

Quali bambini dello zodiaco hanno un pessimo comportamento?

Alcuni bambini sono degli angioletti, buoni come il pane, ubbidienti e tranquilli. I bambini come le persone adulte non sono tutte uguali. Seppure la loro personalità dipenderà dalle loro esperienze soprattutto infantili, anche la loro data di nascita influenza il loro modo di essere. Alcuni bambini sono più inclini a essere disubbidienti e a fare i cattivi, fanno parte della classifica dei segni zodiacali che possiedono una forte personalità. Per affermare il loro predominio sperimenteranno una serie di azioni che sanno essere severamente vietate come disegnare sui muri o non obbedire agli ordini. Per via della loro impulsività faranno spesso i capricci.

Ecco la classifica dei bambini più terribili in base al loro segno:

1. Leone

Primo in classifica troviamo il segno del Leone. da piccolo farà fatica ad accettare di condividere le sue cose e ad ubbidire agli ordini perchè è pigro e vuole essere al centro dell’attenzione. Questo segno non ama le regole imposte. Per natura molto testardo crescere un Leone non è un’impresa semplice.

2. Cancro

Il segno del cancro è intuitivo e ipersensibile. Motivo per il quale durante l’infanzia tende a fare tantissimi capricci che sfociano in una rabbia violenta. Il suo stato d’animo è fluttuante, lunatico. A questo si unisce la sua introspezione e i suoi continui rifiuti che mettono a dura prova la pazienza dei genitori.

3. Ariete

Il nativo dell’Ariete è iperattivo ed impulsivo per cui spesso da piccolo tende a fare pasticci senza ragionare. Inoltre tende ad essere irrequieto, a saltare sui letti incessantemente o a correre per casa. Molto vivace tenderà anche a litigare con i compagni di classe. I genitori dovranno trovare il modo di incanalare tutta questa loro traboccante energia.

4. Gemelli

Il gemelli è un bambino curioso che ama sperimentare. Darà diversi pasticci e saprà sempre come farsi perdonare grazie al suo fascino. Il Gemelli sa come far sciogliere i suoi genitori e come mostrarsi il bambino più dolce del mondo. Se viene colto in flagrante troverà molte scuse per non ammettere le sue colpe. Anche lui è un bambino molto lunatico, il suo peggior difetto è che vuole continuamente giocare.

5. Toro

Il Toro è un bambino testardo e con un carattere forte. Spesso si rifiuta di fare ciò che gli chiedono i genitori, mangiare, fare i compiti, lavarsi i denti. Inoltre si mostra un bambino molto geloso e litigioso. Un altro difetto è la sua pigrizia. I genitori faranno grande fatica a far si che ubbidisca agli ordini e a fare in modo che socializzi con gli altri bambini.