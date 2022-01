Test: sei in grado di trovare la tazzina di caffè in soli 5 secondi?

Il test immagine di oggi è una sfida visiva. Solo coloro che hanno una buona osservazione trovano la tazza in 5 secondi.

Trova la tazza di caffè in 5 secondi è la semplicissima sfida del test di oggi. Questa sfida è per veri osservatori. Guardare una immagine e notare ogni dettaglio in tempi rapidissimi è possibile solo per coloro che hanno una vista particolarmente allenata. La tua come sarà?

Sei pronto a testare la tua vista da falco? Molte persone sono convinte di avere una vista perfetta eppure non riescono ad individuare i dettagli di una immagine se sono nascosti. Nel caso di immagini ad illusione ottica i dettagli vengono nascosti grazie all’uso sapiente di ombre e colori, ma l’immagine del test di oggi è libera dall’illusione. Sarai in grado di trovare la tazzina in solo 5 secondi?

Trova la tazzina in 5 secondi se sei un vero osservatore

Se ami le sfide difficili, eccone una che fa al caso tuo. Molti utenti hanno tentato di trovare la tazzina di caffè in 5 secondi ma solo il 5% ci è riuscito. In effetti il limite temporale complica molto le cose. In questo marasma di oggetti colorati dovrai concentrarti moltissimo per vedere l’oggetto nascosto.

I test immagine oltre ad essere molto divertenti sono anche molto utili. Allenando la tua vista a percepire i dettagli aiuterai il tuo cervello a restare concentrato più a lungo e a focalizzare. fare ogni giorno test simili potenzia l’agilità mentale.

Risultato del test

Sei riuscito a trovare la tazzina nei 5 secondi? Come avrai notato la tazzina era stata mimetizzata molto bene nell’immagine. Se sei riuscito a trovare la tazzina nel tempo limite complimenti sei davvero un acuto osservatore e nulla può sfuggire alla tua attenzione. Se invece non sei riuscito a trovare la tazza di caffè nei 5 secondi ma hai impiegato più tempo, ti consigliamo i perfezionare le tue performance continuando a fare test come questi.

Infine per coloro che si sono arresi non c’è motivo dii scoraggiarsi, sei tra il 95% degli utenti che non è riuscito a superare il test. Ecco dove si trovava la tazzina: