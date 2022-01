Sei una guerriera? Lo scopriamo subito con il tuo segno zodiacale

Sei nella classifica dei segni zodiacali più guerrieri dell’oroscopo? Scopriamolo subito con la nostra classifica di oggi: il tuo segno c’è?

Quante volte ti capita di sguainare una metaforica spada per difendere te o le persone a cui vuoi bene di fronte ad ingiustizie palesi?

Come? Dici praticamente sempre? Allora sicuramente sarai nella nostra classifica dell’oroscopo di oggi, non credi?

Abbiamo chiesto, infatti, a stelle e pianeti di dirci quali sono i segni zodiacali più fieri e combattivi dell’oroscopo.

Credi di rientrare tra le prime cinque posizioni o ci saranno persone molto più battagliere di te? Scopriamolo subito!

I segni zodiacali più guerrieri dell’oroscopo: ecco la classifica di oggi dei segni zodiacali

Pronta a scoprire se sei o meno una guerriera?

Con la nostra classifica di oggi dell’oroscopo, infatti, abbiamo intenzione di svelare quali sono quei segni zodiacali che combattono con le unghie e con i denti quando devono difendere qualcuno o sé stessi!

Credi che sarai tra le prime cinque posizioni della classifica dei segni zodiacali più guerrieri dello zodiaco?

Allora iniziamo subito con le posizioni di oggi: meglio sapere prima se sei o hai accanto un vero guerriero invece di affidarti a qualcuno che sembra combattivo ma non lo è molto.

Sei pronta ad iniziare?

Cancro: quinto posto

Diamo ai nati sotto il segno del Cancro il quinto posto della nostra classifica di oggi perché i Cancro sanno essere combattivi soprattutto quando parliamo di sentimenti.

Se nella vita di tutti i giorni ai Cancro può capitare spesso di abbattersi o di sentirsi schiacciati dal peso delle preoccupazioni, tutto scompare quando sentono di avere qualcuno o qualcosa da proteggere.

Per i Cancro, infatti, diventare dei veri e propri guerrieri è subordinato all’avere qualcuno che ha bisogno di loro.

Un vero Cancro sa combattere ed anche molto bene: deve solo avere un vero motivo per volerlo fare!

Ariete: quarto posto

Gli Ariete si guadagnano un posto nella nostra classifica di oggi perché non si arrendono veramente mai.

Poco importa se sono stati messi al tappeto dalle circostanze della vita o da una persona in particolare, che sia un ex fidanzato od un amico maligno.

Gli Ariete si rialzeranno sempre e non hanno paura di mostrare a tutti quanto e come possono essere veramente combattivi!

Non metteteli alla prova: gli Ariete sono persone veramente con un animo da guerriero anche se, soprattutto con gli amici più stressi, si lamentano spesso della loro vita!

Capricorno: terzo posto

Sul primo gradino del podio della nostra classifica dei segni zodiacali più guerrieri fra tutti, troviamo (ovviamente, ci viene da dire) i nati sotto il segno del Capricorno.

Questo è un segno che difficilmente si arrende di fronte alle difficoltà e che, anche se non sembra, è capace di combattere fino alla fine per le persone a cui vuole bene!

I Capricorno, infatti, vengono spesso visti come persone che non hanno una grande empatia e che faticano ad entrare in contatto con gli altri.

Questo non vuol dire, però, che i Capricorno non siano persone che hanno dei sentimenti o che provino qualcosa per gli altri! Spesso il Capricorno pensa che il suo unico compito sia combattere perché gli altri stiano bene ma non sappiano chi li ha aiutati: sono capaci di sopportare tantissimo!

Leone: secondo posto

Chi è nato sotto il segno del Leone già lo sa: essere un guerriero non vuol dire solo fare sfoggio di forza bruta e potenza ma anche saper incamerare e sopportare in silenzio le paure e le brutture della vita!

I Leone sono dei veri e propri maestri in questo: non parlano di niente se non con le persone che gli stanno più vicino ma soffrono in silenzio anche per anni!

Il Leone è un segno sotto il quale nascono veramente moltissimi guerrieri: non si aprono mai con gli altri e portano spesso con sé dei fardelli veramente grandi.

Certo, ci verrebbe da dire che i nati sotto il segno del Leone hanno preso il concetto di essere dei guerrieri solitari come un vero e proprio Vangelo e lo portano con sé fino in fondo.

Se i Leone riuscissero a trovare il modo di abbassare le loro difese, potrebbero rendersi conto che la vita non è sempre tutta una guerra!

Acquario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più guerrieri dello zodiaco

Infine, al primo posto della nostra classifica troviamo i nati sotto il segno dell’Acquario. Che questo sia un segno guerriero vi sembra impossibile?

Eppure gli Acquario sono persone che nascondono, dietro una sensibilità grande ed una emotività che tengono sotto controllo, una grande forza interiore ed esteriore.

Gli Acquario sono capaci di sopportare grandi battaglie, con uno stoicismo veramente invidiabile.

Si sfogano con le persone che hanno vicino ma non dicono mai tutto quello che nascondono: la vita degli Acquario è piena di battaglie e loro sentono di doverle vincere tutte!

In più, se gli Acquario conoscono qualcuno che ha bisogno di loro la loro trasformazione in guerrieri è praticamente ultimata.

Non torneranno mai più indietro ma andranno avanti per la loro strada, combattendo per sé stessi e per gli altri. Fortunatamente per gli Acquario, però, a forza di vincere battaglie prima o poi arriva anche la pace, che loro sanno godersi come nessun altro!

