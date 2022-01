Gli altri pensano che sei stravagante? Scoprilo dal tuo segno zodiacale!

Ci sono persone che si sforzano in tutte le maniere di essere “diverse” ed altre che, invece, semplicemente lo sono. Oggi abbiamo chiesto a stelle e pianeti di svelarci quali sono i segni zodiacali più stravaganti dell’oroscopo: tu sarai in classifica?

Ogni volta che qualcuno parla di te, poco importa chi sia, la parola “strano” o “particolare” viene sempre fuori.

Come se fossi una specie di fenomeno da baraccone, sempre pronto a far divertire gli altri con le tue idee bislacche!

In realtà, con ogni probabilità, se quando parlano di te sottolineano sempre che sei una persona decisamente fuori dagli schemi, potresti semplicemente essere una persona veramente stravagante!

Scopriamolo subito, grazie all’oroscopo: sapevi che il tuo segno zodiacale rivela quanto sei stravagante?

I segni zodiacali più stravaganti dell’oroscopo: scopri se sei nella classifica di oggi (e se sei “strano”)

Quando siamo più piccoli essere “strani” o “diversi” ci sembra veramente qualcosa di terribile: mai vorremmo essere quelli più “particolari“, che tutti guardano e notano!

Crescendo, però, abbiamo iniziato a valutare di più il fatto di essere diversi dagli altri: anzi, non vogliamo assomigliare proprio a nessuno!

A quel punto, quindi, iniziano le vere divisioni: ci sono le persone stravaganti e particolari davvero e le persone che si sforzano assolutamente di esserlo.

Tu da quale parte sei?

Oggi abbiamo chiesto a stelle e pianeti di dirci quali sono i segni zodiacali più stravaganti dello zodiaco.

Che ne dici, pensi di essere in classifica? Scopriamolo subito!

Sagittario: quinto posto

Con la testa sempre sulle nuvole ed un modo di fare particolarmente slegato dalle necessità di tutti i giorni, i nati sotto il segno del Sagittario sono particolarmente stravaganti.

Il Sagittario, infatti, è una persona che non si fa assolutamente problemi a fare quello che vuole, quando vuole.

Che si tratti di cantare, di recitare una poesia oppure di fare una dichiarazione d’amore estemporanea, il Sagittario è sempre pronto all’avventura.

Non ha paura di niente, soprattutto del giudizio degli altri: per lui, gli altri, praticamente non esistono figuriamoci se si preoccupa della loro opinione!

Bilancia: quarto posto

Cari Bilancia, vi diamo un quarto posto nella classifica dei segni zodiacali più stravaganti di tutti perché lo siete anche se, possiamo dirlo, vi sforzate abbastanza di essere considerati strani!

Ebbene sì, alla Bilancia piace essere vista come una persona particolare: per questo motivo, quindi, cerca di “forzare” particolarmente i suoi aspetti più “strani”!

La Bilancia, infatti, è un segno che vuole assolutamente far sapere a tutti quanto e perché è strana.

Pur avendo delle particolarità, come tutti, che sono decisamente interessanti, la Bilancia si sforza molto di farle vedere agli altri. Tutti, infatti, finiscono per pensare che la Bilancia è proprio molto stravagante!

Gemelli: terzo posto

Anche i nati sotto il segno dei Gemelli sono nella classifica dei segni zodiacali più stravaganti dell’oroscopo.

Ovviamente, infatti, i Gemelli seguono sempre e solo il proprio pensiero e, quindi, risultano decisamente stravaganti agli occhi degli altri!

I Gemelli non riescono proprio a prendere decisioni normali: fanno sempre quello che è più attraente per loro, anche se va contro il loro benessere.

Più stravaganti di così, veramente, non si può! Ecco, quindi, che i Gemelli si conquistano un terzo posto decisamente meritato: “strani” sì ma per gusto di esserlo!

Pesci: secondo posto

I nati sotto il segno dei Pesci sono persone particolarmente stravaganti: hanno un modo tutto loro di vivere la vita e non si preoccupano del giudizio degli altri.

Per loro, infatti, non esiste altro se non il proprio mondo: che gli altri possano avere un’opinione sul loro modo di fare è qualcosa di completamente alieno per loro.

Perché gli altri dovrebbero preoccuparsi per loro quando i Pesci non si preoccupano di quello che fanno gli altri?

I Pesci, quindi, sono persone abituate a fare come vogliono, pensando di vivere in una specie di mondo di fantasia.

Niente di male in questo anche se, a volte, i Pesci finiscono per cacciarsi in situazioni particolari che rendono la vita impossibile… prevalentemente agli altri!

Di certo, però, i Pesci sono invidiatissimi: stravaganti come loro quasi non ce n’è!

Acquario: primo posto nella classifica dei segni più stravaganti dello zodiaco

Ebbene sì, cari Acquario, siete proprio voi ad essere i re e regine della stravaganza: lo avreste mai detto?

Gli Acquario sono persone particolarmente uniche visto che non solo non si preoccupano minimamente di quello che fanno gli altri ma sono anche particolarmente bravi a far nascere nelle altre persone la voglia di essere stravaganti!

Sempre circondati da vasetti di rimedi della nonna, piante che crescono grazie al loro pollice verde, piccoli talismani ed amuleti che hanno raccolto dalla spiaggia o per strada, i nati sotto il segno dell’Acquario sono persone veramente molto spirituali.

Non smettono mai di credere nella loro sensibilità ed hanno una percezione unica della realtà.

Impossibile non essere stravaganti quando si è così!

Gli Acquario sono persone che non si piegano alle regole altrui e che non faranno mai quello che vi aspettate voi. Sono persone estremamente stravaganti: possiamo solo prendere spunto dal loro modo di fare!