Test della Famiglia | Stare con i tuoi cari ti fa bene oppure no?

Perché fare il test della famiglia? Perché le feste di Natale sono passate da poco e di certo hanno portato con sé dubbi e riflessioni.

Se hai trascorso le feste a bisticciare con i parenti oppure hai desiderato che le grandi riunioni di famiglia finissero al più presto non sei sola! Ma potresti anche aver pensato che è bellissimo vivere con mamma è papà! Qual è la verità, e soprattutto cosa ti fa bene davvero?

Per sviluppare il proprio carattere in maniera armonica e solida, ogni individuo ha bisogno del supporto emotivo della famiglia nel primo periodo della propria vita. Per questo motivo ricordiamo sempre il periodo dell’infanzia come un periodo felice e pieno di armonia.

Ovviamente quando si diventa adulti le cose cambiano e possono sorgere conflitti e attriti familiari che possono avvelenare l’atmosfera delle feste e in linea generale i grandi incontri di famiglia.

Qual è lo stato attuale della tua “affinità familiare”? Stai ancora bene in famiglia o condividere il tempo con i tuoi cari è troppo pesante per te a livello emotivo?

Test della Famiglia

Per eseguire questo test ti chiediamo solo di osservare le immagini che ti proponiamo e di pensare intensamente alle sensazioni che provi quando ti trovi in famiglia. Quale di queste immagini le descrivono meglio? Il nostro consiglio è di lasciar fare tutto al tuo inconscio. Non tentare di capire quali potrebbero essere i collegamenti razionali tra le immagini e il loro significato: scegline una seguendo l’istinto e poi leggi il profilo corrispondente.

1 – Il Nido

Il nido rappresenta un luogo sicuro all’interno del quale i pulcini ricevono amore, nutrimento e attenzione da parte dei loro genitori. A livello simbolico il nido è il luogo confortevole per eccellenza, dal quale non si vorrebbe mai andar via.

Se hai stabilito che questa è l’immagine che rappresenta meglio il tuo rapporto attuale con la famiglia abbiamo un’ottima notizia per te: all’interno dell’ambiente familiare sei assolutamente felice, ti senti al sicuro e soprattutto ti senti protetta.

La tua famiglia è ancora in grado di assicurare alla tua bambina interiore la dolcezza e il senso di cura di cui tutti noi abbiamo bisogno anche in età adulta. Inoltre, sai benissimo che, nel momento in cui sarai pronta a “spiegare le ali” la tua famiglia ti sosterrà in ogni modo. Perfetto! Sei molto fortunata!

2 – Il Lucchetto a Cuore

Un lucchetto è lo strumento migliore per tenere al sicuro i propri oggetti preziosi. Si aggancia alle porte per impedire che qualcuno entri in un luogo vietato, si usa sugli scrigni per tenere i gioielli al sicuro dai malintenzionati e da piccole lo mettevamo al diario segreto per evitare che i nostri segreti venissero rivelati.

Se hai scelto questo oggetto per rappresentare il tuo stato d’animo quando sei in famiglia il tuo rapporto con i parenti non è ideale. A volte, infatti, ti senti giudicata e sotto accusa, magari per le tue scelte di vita o per i tuoi atteggiamenti in generale.

Per questo motivo senti che hai bisogno di proteggerti mettendo un lucchetto al tuo cuore. Cerchi di confidarti il meno possibile con i tuoi parenti e addirittura con i tuoi genitori, per evitare i loro commenti spiacevoli.

Non si tratta di una situazione facile, ne siamo consapevoli, ma di certo trovare un modo per comunicare senza conflitti ti porterebbe molta più serenità di quella che provi ora quando sei in famiglia.

3 – I Vasi di Fiori

Un vaso di fiori è il luogo in cui una pianta viene coltivata in maniera da assicurarle il miglior stato di salute possibile. Ovviamente ogni pianta è differente e ha bisogno di cure diverse, quindi chi ha il pollice verde sa soddisfare tutti i loro bisogni a seconda del tipo di fiore o di pianta di cui ha bisogno.

La tua famiglia deve avere un ottimo pollice verde per quanto riguarda le persone! Se hai scelto quest’immagine significa che senti che la tua famiglia cerca di esaltare i tuoi talenti e quella di tutte le persone che ne fanno parte.

Probabilmente fin da piccola sei stata spronata a dare sempre il meglio di te e forse a lungo andare è stato stressante. Forse hai anche avuto l’idea di “non essere abbastanza” per quello che ti chiedevano i tuoi genitori.

In definitiva? In famiglia stai bene e continuerai a stare bene. L’unico consiglio che possiamo darti è di farti scivolare addosso le aspettative eccessive dei tuoi genitori. Non tutti i fiori sbocciano nello stesso momento, e a ogni persona serve il suo tempo.

4 – La Barchetta a Vela

Una barchetta a vela è di certo tra le imbarcazioni più piccole del mondo. Spesso leggerissima ed estremamente veloce, una barca a vela è però completamente in balia del vento e del mare.

Se hai scelto questa immagine per rappresentare come ti senti quando sei insieme alla tua famiglia significa che hai la sensazione di non avere il minimo controllo su quello che può accadere. Ti senti in balia delle personalità forti della tua famiglia oppure semplicemente delle relazioni di potere madre/figli, padre/figlia, fratello maggiore/fratello minore e così via.

Quello che possiamo dirti è che stare in famiglia non ti fa bene, anche se cerchi di convincerti che non sia così. Prova a far sentire la tua voce oppure a confidarti con qualcuno. Magari scoprire che determinati comportamenti ti fanno soffrire aiuterà i tuoi parenti a metterti più a tuo agio e a considerarti finalmente come una persona adulta e autonoma.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.