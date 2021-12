5 cose che fanno le donne e che uccidono l’intimità di coppia

By

E’ stato chiesto agli uomini di pronunciarsi su quali sono le cose che fanno le donne che uccidono la loro libido.

Se sei una donna e fai una di queste 5 cose sappi che il tuo partner le detesta al punto di considerarle un deterrente alla sessualità. Ti sei mai chiesto cosa potrebbe far passare la voglia al tuo partner di saltarti addosso? Non crederai alla terza cosa dell’elenco.

La vita di coppia a volte è più complicata di quanto immagina. Gli uomini in realtà fanno caso a molte cose e potrebbero sentirsi frenati a livello sessuale per delle sciocchezze. Abbiamo scoperto quali sono le cose che gli uomini detestano nelle donne e che uccidono la loro libido. Immagini quali potrebbero essere le risposte?

LEGGI ANCHE —-> Le 10 caratteristiche maschili che attirano maggiormente le donne

Si dice che non sia facile avere a che fare con le donne perchè sono troppo complicate, ma neanche gli uomini scherzano e ve ne renderete conto dopo aver scoperto quali sono le 5 cose che se fatte dalla partner gli fanno passare la voglia di fare l’amore. Pronti a scalare la classifica?

Cosa detestano gli uomini nelle donne tanto da uccidere il loro desiderio sessuale

L’amore non è mai un fiume calmo e tranquillo, i rapporti vanno coltivati e la fiamma della passione va alimentata ogni giorno. Attenzione a non commettere alcuni errori care signore, gli uomini sono molto più sensibili di quanto pensate e rischiate di perdere tutto il vostro fascino e la vostra attrazione commettendo questi piccoli errori.

I ricercatori australiani hanno condotto uno studio per capire quali potrebbero essere i killer dell’amore per gli uomini. Lo studio condotto dai ricercatori della Western Sydney University è stato pubblicato sulla rivista Personality and Social Psychology Bulletin. Lo studio ha esaminato 5.500 uomini single di età compresa tra 21 e 76 anni.

Cosa uccide la libido di un uomo? Ecco cosa hanno risposto gli uomini.

I 5 killer dell’amore in classifica sono :

1 – Capelli sporchi

2 – Pigrizia

3 – Troppo affetto

4 – Poco senso dell’umorismo

5 – Poca audacia sessuale

Il primo punto non ci sorprende eccessivamente. La cura del proprio aspetto fisico è rilevante sia nelle donne che negli uomini. Un’aspetto trasandato e poca igiene non alimentano il desiderio sessuale. Il 63% degli uomini che si sono sottoposti a questo sondaggio hanno affermato di non sopportare donne che emanano cattivi odori, che hanno i capelli grassi, le unghie sporche o che non si depilano. Gli uomini sono quindi sensibili all’igiene, una donna con la pelle liscia ed un buon profumo ha molte più probabilità di essere attraente.

Secondo gli esperti il desiderio maschile è molto sensibile, è fortemente correlato agli stimoli visivi. L’eccitazione maschile passa prima attraverso la vista, per questo motivo anche il trucco eccessivo, marcato potrebbe essere motivo di mancata attrazione se risulta eccessivamente volgare.

Il secondo punto accenna alla pigrizia. Dallo studio è emerso che gli uomini non tollerano le donne pigre. Il 60% ha elencato la pigrizia tra i peggior difetti di una donna. La donna pigra è una donna che non ha voglia di cucinare, rassettare, e non ha voglia neanche di uscire o di prendersi cura del loro aspetto.

Gli esperti affermano che gli uomini apprezzano che le donne che sanno fare tante cose, dentro e fuori casa. Anche se per la donna è un carico di lavoro mentale e fisico. La società impone alle donne di occuparsi praticamente di tutto e riescono a fare cose che gli uomini non potrebbero mai fare per questo gli uomini apprezzano il loro essere multi tasking.

Il punto numero 3 è sorprendente. Una donna gentile e affettuosa e piena di attenzioni sembra non piacere all’uomo che non disdegna le donne che mantengono un certo distacco. L’ uomo ha bisogno di preservare i suoi spazi. Secondo lo studio australiano, il 57% degli uomini trova le donne appiccicose poco attraenti.

Secondo gli esperti il desiderio si nutre di dubbio, mistero mentre l’amore brama vicinanza, sicurezza e fiducia. Bisognerebbe trovare un equilibrio tra ciò che richiede il desiderio e ciò che chiede l’amore.

Non avere senso dell’umorismo è un aspetto molto importante. Gli uomini sono molto attratti dai tratti caratteriali di una donna. In particolar modo amano le donne che hanno senso dell’umorismo.

Gli esperti hanno spiegato che l’umorismo è un alleato contro tensioni e conflitti nella coppia. Avvalendosi di sarcasmo ed umorismo si può dire al partner di tutto senza ferirlo. Inoltre alleggerisce la vita quotidiana

L’ultimo punto menziona le performance sessuali.

Il 44% degli uomini afferma che avere poca fantasia a letto e poca iniziativa è un killer d’amore in una relazione di coppia. La percezione della bravura sessuale dipende dall’alchimia che si crea tra due persone. Mentre per alcune è flebile per altri le alchimie psico-corporee sono molto forti e la sessualità migliora nel tempo.