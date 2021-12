Non fare Capodanno con loro: questi segni lo adorano veramente tanto

Ma come, non bastava dover festeggiare Capodanno anche se non ti va? Devi avere anche a che fare con uno dei segni zodiacali che amano Capodanno?! Non c’è veramente pace per te!

Ebbene sì, incredibile ma vero esistono anche persone pensano Capodanno sia una delle feste più belle mai immaginate.

Strano, vero?

Invece di stressarsi per il cenone o per dove andare dopo mangiato, queste persone trovano che la frenesia di Capodanno sia favolosa.

Hanno sempre idee su dove passarlo e con chi e si divertono, genuinamente, fino a mattino inoltrato: ma come fanno?

Forse con un aiuto da parte del loro segno zodiacale! Ecco perché abbiamo pensato di stilare una classifica per loro, oggi!

I segni zodiacali che amano Capodanno: scopri se tra loro c’è il tuo partner o ci sono i tuoi amici

Appena dici la parola “Capodanno” vedi gli occhi di quel tuo amico illuminarsi? Ha già pronto il posto per la cena, il numero dei partecipanti alla festa ed ha comprato con mesi di anticipo le prevendite per l’unica serata decente in città?

Beh, congratulazioni! Potresti avere a che fare con uno di quei segni zodiacali che amano a dismisura Capodanno. Come ci si sente a conoscere qualcuno di così entusiasta?

Se, generalmente, Capodanno è proprio quella festa di cui nessuno vuole sentir parlare (ma che tutti si ostinano a festeggiare), ci sono delle persone che la trovano, semplicemente, fantastica!

Per questo motivo abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di aiutarci a stilare la classifica dei segni che amano Capodanno.

Così, se proprio devi passare questa festa con loro, almeno saprai che per loro è importantissima! Meglio smettere di trascinarsi e cedere all’entusiasmo: dopotutto, l’importante è divertirsi, no?

Scorpione: quinto posto

I nati sotto il segno dello Scorpione, che sembrano sempre particolarmente restii a passare tempo con gli altri, in realtà adorano Capodanno!

Lo Scorpione, infatti, è un segno che si diverte molto con gli altri, soprattutto se può scatenarsi e fare quello che vuole.

Scherzi ed esagerazioni sono il massimo per lo Scorpione e Capodanno è proprio il momento migliore per fare man bassa di entrambi questi elementi.

Se fate Capodanno con uno Scorpione possiamo assicurarvi che vi divertirete molto: certo magari a spese di qualcun altro ma allo Scorpione questo poco importa!

Pesci: quarto posto

Ebbene sì, anche se non ci sembra vero ai nati sotto il segno dei Pesci piace tantissimo il Capodanno!

Questo è un segno talmente aggraziato ed elegante che riesce comunque a divertirsi, poco importa dove si trovi!

Un cenone con gli amici di sempre? I Pesci, semplicemente, brilleranno! Una festa piena di sconosciuti? I Pesci saranno i più ammirati tra tutti!

Insomma, è impossibile che ai Pesci non piaccia Capodanno: è un modo fantastico per mettersi in mostra e farsi notare!

Leone: terzo posto

Se passate Capodanno con i Leone, potete star certi che vi divertirete. Per loro, infatti, Capodanno è solo un modo meraviglioso per stare insieme ai loro amici… che vedono già tutti i giorni!

I Leone sono fatti così: a loro non importa dove sono, basta che siano con i propri amici e passeranno una serata fantastica!

Più che Capodanno, infatti, al Leone piace avere una scusa per stare insieme e fare baldoria. Quando è con gli amici il Leone si trasforma… beh, proprio in un leone! Capobranco, come da manuale, il Leone finisce per diventare l’anima della festa.

Gemelli: secondo posto

Fate largo ai Gemelli: a Capodanno sono tra i segni zodiacali che amano di più fare festa!

Sarà perché questa è la festa di tutte le persone che vogliono distrarsi e fare baldoria (campi in cui i Gemelli sono particolarmente bravi) ma con loro, a Capodanno, non vi fermerete mai!

I Gemelli, infatti, sono uno dei segni zodiacali capaci di fare vere e proprie pazzie sotto Capodanno (anche non a Capodanno a voler essere sinceri ma tant’è).

Per i Gemelli, Capodanno è il momento migliore per poter provare a fare tutto quello che ancora non hanno osato.

Partire, baciare quella persona, creare un dramma che non finisce più: Capodanno è la serata perfetta e possiamo assicurarvi che i Gemelli la faranno fruttare.

Insieme a loro non vi annoierete sicuramente: succederà veramente di tutto, quindi preparatevi ad affrontare qualsiasi cosa!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che amano Capodanno

Inutile anche dirlo: i nati sotto il segno della Bilancia adorano, letteralmente, Capodanno!

Il primo posto della nostra classifica dell’oroscopo di oggi non poteva che appartenere a loro: Capodanno è la loro festa preferita!

Ovviamente, dobbiamo fare qualche appunto: la Bilancia adora Capodanno, questo è vero, ma principalmente perché adora passare del tempo con gli amici!

Per la Bilancia, infatti, Capodanno è una festa meravigliosa: possono divertirsi ed esagerare quanto vogliono, senza problemi di nessun tipo!

Urla, schiamazzi e tutte le cose che generalmente fanno sembrare le Bilancia veramente esagerata e fuori luogo, a Capodanno non solo sono ben accette ma anche incoraggiate!

La Bilancia, quindi, può veramente sbizzarrirsi, sapendo che nessuno può criticarla: evviva Capodanno, quindi!