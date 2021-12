Test dei Letti | Come dovrai ricaricare le energie alla fine del 2021?

Con il test dei letti prenderemo in considerazione uno dei desideri più diffusi in assoluto, soprattutto in questi bellissimi ma faticosi giorni di festa: riposare!

Ogni persona però è diversa, e ognuno ricaricare le energie a modo proprio. Spesso riposare e basta, infatti, non aiuta. Le energie mentali non si ricaricano necessariamente come quelle fisiche!

A volte per ricaricare le batterie della mente c’è bisogno della più totale solitudine. Altre volte della compagnia delle persone giuste. Ci sono poi coloro che si rilassano dedicandosi ad attività di vario tipo mentre per alcune persone una cosa del genere significa stancarsi anche di più.

Come funziona la tua mente e qual è il modo migliore per ricaricare le tue energie mentali ed emotive? Per aiutarti a scoprirlo ti proponiamo il prossimo test.

Test dei Letti

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare le 4 immagini di letti che abbiamo proposto. Dopo aver considerato tutte le loro piccole differenze ti chiediamo di scegliere il letto che ti attira di più e nel quale pensi che potresti riposare meglio. Non chiederti cosa significa la tua risposta e soprattutto non tentare di “pilotare” il risultato scegliendo il letto “giusto”. Non esistono risposte giuste o sbagliate, solo quelle più o meno aderenti alla tua personalità.

1 – Il letto matrimoniale

Si può considerare il letto matrimoniale come il cuore di una coppia. In questo letto si condivide l’intimità e il riposo, ci si fanno confidenze e a volte, nel peggiore dei casi, si litiga e si fa pace.

Per questo motivo si può considerare il letto matrimoniale come un luogo a sé stante, con i suoi equilibri e la sua storia.

Se hai scelto questo letto significa che per ricaricare le energie hai bisogno di un po’ di tempo con la persona più importante della tua vita. Se sei fidanzata o sposata probabilmente hai bisogno di recuperare la dimensione di coppia al di fuori della frenesia delle feste.

Se invece sei single molto probabilmente la dimensione di coppia è ciò che ti manca di più in assoluto e hai la sensazione che non si possa essere felici senza un compagno. Il nostro consiglio? Togliti dalla testa questa idea e coltiva l’equilibrio interiore. In questo modo riuscirai sempre a essere la miglior amica di te stessa e non ti sentirai mai sola!

2 – Relax a letto

Per molte persone il letto è il luogo del relax totale. Anche senza necessariamente dormire, moltissime persone trascorrono a letto gran parte del proprio tempo libero per riposare il corpo e liberare la mente dallo stress.

Quando si è da soli nel proprio letto ci si può dedicare liberamente alle proprie attività preferite, come guardare una serie, bere una tisana, leggere un libro, chattare con gli amici, ascoltare musica senza distrazioni.

A prescindere da quale sia l’attività che preferisci, se hai scelto questo letto significa che per ricaricare le energie hai bisogno di passare più tempo sola con te stessa. Probabilmente hai avuto l’impressione di aver corso troppo e di essere stata dietro a troppi impegni nel corso degli ultimi mesi. Per questo motivo il modo migliore per ricaricare le batterie è prenderti del tempo per te!

E se la tua vita sociale dovesse risentirne? Non importa! I veri amici capiranno e aspetteranno.

3 – Il lettino di quando eri piccola

Questo letto assomiglia moltissimo a quello che, tipicamente, vengono sistemati nelle camerette dei bambini più piccoli di casa. Si tratta di un lettino a una piazza con lenzuola dai colori infantili che richiamano a un periodo di calma, serenità e tenerezza.

Se hai scelto proprio questo letto significa che quest’anno ti sei presa davvero molte responsabilità perché sentivi che era “il tuo dovere da adulta”.

Bisogna ammettere però che la vita da adulti è davvero molto faticosa certe volte e che, di tanto in tanto, si dovrebbe poter avere il lusso di tornare bambini. In che senso? Semplice, affidando ad altri le proprie responsabilità per un breve periodo di tempo.

Il nostro consiglio per l’anno nuovo è di farti coccolare da fidanzati, amici e parenti per qualche giorno, senza fare assolutamente nulla che ti crei stress. E se non c’è nessuno che possa sostituirti nelle tue mansioni giornaliere? Semplicemente, non farle! I vestiti da stirare, la casa da pulire, le bollette da pagare e il progetto da presentare a lavoro potranno aspettare uno o due giorni in più senza che caschi il mondo.

4 – Un lettone da hotel esotico

I letto dalla spalliera di vimini intrecciato e corredato da grandi cuscini colorati è tipico dei grandi alberghi caraibici. Suscita immediatamente voglia di avventura e di nuove scoperte, di viaggi in luoghi esotici e di colazioni a buffet cariche di ogni ben di dio.

Se hai scelto proprio questo letto significa che … hai proprio bisogno di una vacanza! Probabilmente ciò che hai sofferto di più negli ultimi mesi (in realtà negli ultimi anni) è stata proprio l’impossibilità di viaggiare e in alcuni casi addirittura di lasciare la propria città.

Per questo motivo il nostro consiglio per ricaricare le energie è organizzare una piccola o piccolissima fuga “esotica” non appena sarà possibile. Non si dovrà necessariamente andare dall’altra parte del mondo per vivere una piccola avventura: andranno bene città d’arte che non hai mai visitato, un breve soggiorno in un albergo di lusso e così via. Solo in questo modo riuscirai a staccare dalla routine quotidiana, perché è proprio quello che sta drenando tutte le tue energie!

Leggi Anche => Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.