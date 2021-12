I segni che detestano Capodanno: sei uno di loro per caso?

By

Scopriamo insieme la classifica dei segni zodiacali che odiano Capodanno: magari ci sei anche tu o c’è il tuo partner tra loro!

Ehi, quanto tempo era che non ci vedevamo! Dicci un poco, che cosa fai a Capodanno?

Se a seguito di questa domanda i tuoi occhi hanno iniziato a sprizzare scintille e stai per metterti ad urlare, potresti trovarti (con ogni probabilità) nella nostra classifica di oggi.

Di che cosa parleremo? Ah ma semplicemente di tutti quei segni zodiacali che proprio non riescono a pensare a Capodanno.

Anzi, semplicemente ci pensano… odiandolo! Scopriamo subito la classifica di oggi: chissà che non incontrerai dei nuovi amici in base a questa vostra connessione?

I segni zodiacali che odiano Capodanno: ci sei anche tu tra loro? Scoprilo subito con la classifica dell’oroscopo

Ebbene sì, Capodanno è arrivato ancora una volta ed ancora una volta tu non hai nessuna idea di che cosa fare il 31 Dicembre a mezzanotte.

Nonostante ci siano persone che trovano Capodanno veramente entusiasmante ed eccitante, sono in tantissimi a vederlo come una festa… veramente terribile!

Ovviamente, noi oggi abbiamo chiesto a stelle e pianeti di aiutarci con la classifica dell’oroscopo dei segni zodiacali che odiano il Capodanno.

LEGGI ANCHE –> I segni zodiacali che adorano i maglioni brutti di Natale: sei tra loro?



Vogliamo sapere chi è che non può assolutamente pensare al Capodanno senza mettersi a piangere (o ad urlare di rabbia), in modo da decidere chi invitare o meno al cenone!

Che ne dici, nella classifica di oggi dell’oroscopo potresti esserci anche tu? Scopriamolo subito insieme!

Cancro: quinto posto

Anche se ai Cancro non dispiace certo stare con gli amici e festeggiare, per la maggior parte dei nati sotto questo segno il Capodanno è un vero e proprio incubo.

Cene sconfinate, con persone che magari conoscono poco o che si contendono le attenzioni dei loro cari seguite da un viaggio al freddo verso un luogo dove probabilmente non si divertiranno.

Ma insomma, Capodanno è una festa oppure una tortura? Ai Cancro questa celebrazione piace veramente molto poco: se possono passare il 31 Dicembre a letto, con un film ed una cioccolata calda, state tranquilli che lo faranno!

Toro: quarto posto

Nonostante i Toro si trascinino sempre alle feste di Capodanno, non succede quasi mai che le apprezzino in tutto e per tutto.

I Toro, infatti, finiscono spesso per ritrovarsi letteralmente “svuotati” dopo Capodanno: passano ore a cercare di far sentire tutti a loro agio e si scordano di pensare a sé stessi!

Con così tante persone insieme e nella stessa stanza, i Toro sentono di dover in qualche maniera tenere alta l’attenzione e finiscono per fare un poco i “pagliacci” di turno.

Se la serata va male si sentono i responsabili e stanno malissimo! Insomma, Capodanno per i Toro è un vero e proprio stress!

LEGGI ANCHE –> Scopri quali sono i segni che si offendono per tutto (e poi evitali!)

Capricorno: terzo posto

Al Capricorno piace poter festeggiare con gli amici e quale momento migliore se non il Capodanno per darsi da fare?

Peccato che, spesso, Capodanno sia troppo frenetico perché il Capricorno si senta apprezzato quanto crede di dover essere!

Ci spieghiamo meglio: il Capricorno adora andare alle feste e avere una scusa per essere al centro dell’attenzione. A Capodanno, però, tutti esagerano e finiscono per oscurare il Capricorno che si ritrova, così, ad essere nella classifica dei segni che detestano il Capodanno.

Non ci possono fare niente se è così: loro vorrebbero solo essere i più arditi della festa e si ritrovano circondati da persone pronte a fare veramente di tutto!

Sagittario: secondo posto

Anche i nati sotto il segno del Sagittario non sono persone particolarmente amanti del Capodanno.

Sì, certo, ai Sagittario piace stare con gli amici ma detestano anche dover stare tutta la notte alle “dipendenze” o ai comodi degli altri.

Capodanno, secondo il Sagittario, è una notte per perdere completamente la bussola e fare qualsiasi cosa ci venga in mente!

Il cenone, con tutti seduti fino a mezzanotte, ed i successivi movimenti per cercare una serata alla quale andranno tutti sono veramente troppo basic per i Sagittario.

A loro piace passare Capodanni alternativi, nella natura o alla ricerca di un’avventura: visto che, spesso e volentieri, questo non è possibile a Capodanno al Sagittario capita sempre e solo una cosa.

Quale? Si annoiano a morte per tutto il tempo e finiscono per esagerare con le urla, gli schiamazzi e gli alcolici!

LEGGI ANCHE –> Fai attenzione ai segni più ambigui: da loro non saprai mai la verità

Ariete: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che odiano il Capodanno

Ebbene sì, cari Ariete, abbiamo deciso di mettere voi al primo posto della nostra classifica di oggi. Siete contenti di essere tra i segni zodiacali che odiano di più il Capodanno?

Anzi, di essere i primi, fra tutti, ad odiare questa festa?

Dobbiamo, ovviamente, fare alcune precisazioni.

Gli Ariete non odiano Capodanno in tutto e per tutto… anzi! Gli Ariete adorano Capodanno e vorrebbero sempre che fosse grandioso.

Peccato che le loro aspettative sono talmente alte che spesso e volentieri sono gli Ariete stessi a sabotare il proprio Capodanno!

Se anche solo qualcosa va storto (e, come potete aspettarvi, qualcosa va veramente storto quasi sempre) gli Ariete mettono il broncio ed iniziano a pensare al fatto che Capodanno sia una festa veramente brutta e noiosa.

Il risultato? Gli Ariete non hanno mai passato un bel Capodanno in tutta la loro vita, almeno a detta loro!