Il 2022 porterà sfortuna a questi 3 segni zodiacali, armatevi di portafortuna

Gli astri ci rivelano quali sono i segni zodiacali che saranno più sfortunati nel 2022. Accogliete il nuovo anno armati di pazienza.

Il nuovo anno è alle porte e alcuni segni stanno per essere perseguitati dalla sfortuna che li attanaglierà per tutto il 2022. Gli astri vi consigliano i prepararvi psicologicamente aspettando che il 2021 finisca.

Il 2021 sta per finire, inizia un nuovo anno e si ricomincia tutto daccapo. Ci sentiamo tutti come dei giocatori intorno ad un tavolo nel momento in cui si rimescolano le carte. In quel momento si rimette in ballo la fortuna di tutti. Sfortunatamente gli astri sanno già che alcuni segni saranno particolarmente sfortunati nei prossimi 12 mesi.

Quali sono i segni zodiacali più sfortunati nel 2022?

Nel 2022, 3 segni si sentiranno particolarmente scoraggiati e in alcuni momenti anche soli a causa di una spirale di sfortuna onnipresente. La sfortuna li perseguirà e dovranno affrontare momenti particolarmente difficili in molti ambiti ella loro vita, a livello professionale, sentimentale o relazionale. Avranno bisogno di armarsi di pazienza per superare questi mesi e dovranno cercare di non soccombere alle emozioni negative che avvertiranno. Gli astri vi consigliano di vivervi il 2022 serenamente senza fare troppi progetti e senza stravolgimenti. In particolare sono 3 i segni zodiacali che vivranno non poche difficoltà:

Capricorno

Il Capricorno è un segno molto laborioso e preciso soprattutto a livello professionale. Questo segno caratterizzato da un grande rigore vivrà le maggiori difficoltà nel 2022, e proprio a livello professionale. Come se ciò non fosse abbastanza, il Capricorno dovrà affrontare anche difficoltà a livello economico per via di spese che non aveva messo in conto. Queste spese lo faranno sentire spesso di cattivo umore. Se il Capricorno si aspetta i avere per contro delle gratificazioni e delle gioie a livello sentimentale dovrà ricredersi di nuovo. Anche in questo campo la situazione non sarà rosea e le tensioni con il partner saranno frequenti e contribuiranno a minare il suo umore. Il Capricorno dovrà cercare di non perdere la sua saggezza.

Scorpione

Il segno più misterioso dello zodiaco passerà un anno all’insegna dell’auto-critica, si auto-saboterà in diverse occasioni e il suo sviluppo personale ne risentirà. Avere poca autostima non lo aiuterà a superare tutte le difficoltà che lo attendono nel 2022. Anche la vita amorosa dello Scorpione non sarà senza impervie, questo segno noterà molti problemi di comunicazione con il partner. Chi è single farà diverse conoscenze con le quali avrà storie brevi. Le delusioni d’amore non faranno che peggiorare il suo umore e renderlo più tenebroso del solito.

Cancro

Il 2022 non sarà sotto i migliori auspici per il Cancro che dovrà affrontare non poche difficoltà soprattutto a livello emotivo. Sentiranno un vuoto dentro e una tristezza senza precedenti, questa energia negativa in alcuni periodi genererà stati di ansia. Il Cancro tenterà ad isolarsi e a voler stare da solo. A peggiorare le cose sono i conflitti con amici e parenti, che gli faranno avere la sensazione di vivere un anno da incubo. Gli astri ti consigliano di cercare di essere molto razionale e lavorare sul tuo autocontrollo.