Conosci già il tuo colore fortunato in base al tuo segno zodiacale?

By

Gli astri ti rivelano il tuo colore fortunato in base al segno zodiacale. Scopri quale colore apporta positività nella tua vita e non privartene mai.

Ogni segno astrologico ha caratteristiche e personalità distinte e anche elementi che apportano fortuna come ad esempio un numero, un giorno della settimana e persino un colore. Oggi gli astri ci svelano qual é il colore fortunato che apporta positività ad ogni segno zodiacale.

Sicuramente avrai anche tu un colore preferito. Stiamo parlando di quella tonalità che ti ha sempre catturato sin dall’infanzia e della quale non ti sei mai sentita stanca. Il tuo colore preferito avrà fatto e farà sempre parte della tua vita. Spesso è il colore che scegliamo per gli abiti o la cameretta, ma non è detto che questo colore coincida con il tuo colore astrologico fortunato.

LEGGI ANCHE—> Le previsioni in amore per tutti i segni zodiacali a Natale

Il tuo colore fortunato in base al tuo segno zodiacale

L’astrologia è collegata alla fortuna, gli astrologi associano spesso elementi che portano fortuna ai diversi segni zodiacali, che sia un giorno della settimana o una pietra preziosa, il fine è lo stesso, apportare gioia e serenità nella vita dei diversi segni astrologici.

Scopriamo insieme quali sono i colori fortunati per ogni segno zodiacale. Una volta che avrai individuato il tuo colore ricorda di non privartene mai e di circondarti i questa tonalità sempre. Cogli l’occasione dell’arrivo imminente di un nuovo anno per prendere questa abitudine e confidiamo che il tuo avvenire sarà più prospero.

Ti ricordiamo che l’astrologia non è una scienza quindi sentiti libero di credere o meno a queste informazioni.

Astrologia e fortuna: i colori fortunati dei vari segni zodiacali:

Ariete

I nativi dell’Ariete hanno una personalità impulsiva e sono iperattivi per natura. Il loro colore fortunato non può che essere il rosso, il colore dell’energia e della passione. Indossando capi rossi questo segno avverte una grande energia.

Toro

Il colore fortunato del Toro secondo l’astrologia è un colore che rispecchia il temperamento terreno di questo segno e il suo attaccamento alla natura. Il verde rappresenta anche la speranza e la lotta, due elementi che contraddistinguono questo segno.

Gemelli

Il gemelli è un segno vivace e solare contraddistinto da una forte dualità. Questo contrasto e questa opposizione si manifestano spesso nella vita del gemelli, motivo per il quale gli astri gli conferiscono il colore grigio, il colore che si ottiene da due colori opposti come il bianco ed il nero.

Cancro

La principale caratteristica del Cancro è quella di essere un segno molto sensibile. Questo segno è puro, leale e buono. Date queste caratteristiche il suo colore fortunato non poteva che essere il bianco, il colore che simboleggia la purezza.

Leone

Il Leone è eccentrico, ama le sfide, perseverante, ha molta fiducia in se stesso e tende a brillare come il sole. Per i nativi del Leone, così orgogliosi, pieni di fiducia e irradianti il colore fortunato è indubbiamente il giallo.

Vergine

Per i nativi del segno della Vergine ben si adatta un colore che risalta tutta la loro saggezza, una delle sue maggiori qualità. Questo segno è molto preciso, sempre puntuale e laborioso. Gli astri gli conferiscono il colore blu, un colore morbido e rilassante ideale per questo segno che tende a soccombere all’ansia.

Bilancia

Per i nativi della Bilancia l’elemento centrale della vita è l’equilibrio. Il colore fortunato che gli associano gli astri è il rosa, un colore simbolo della giustizia e perfetto per un segno che desidera mostrarsi più tenue di come è nella realtà.

Scorpione

Lo Scorpione è il segno del mistero. Gli astrologi lo descrivono come un segno affascinante, impetuoso e testardo. Il nero è quindi il colore fortunato di questo segno.

Sagittario

Per il Sagittario gli astri designano l’arancione come colore fortunato. Questo colore simboleggia la comunicazione ed è perfetto per questo segno che vanta la dote di essere un grande comunicatore.

Capricorno

Il Capricorno è un segno di Terra, conosciuto e apprezzato per la sua rettitudine e per avere sempre i piedi ben saldi per terra. Il suo colore fortunato non poteva che essere il marrone.

Acquario

I nativi dell’Acquario sono bizzarri e sono dei grandi artisti. L’originalità li contraddistingue sempre. A questo segno si addice un colore originale come il viola.

Pesci

Il Pesci è un segno che possiede un anima molto sensibile e fluttua tra i meandri del suo mondo fantastico. Per via del suo spirito empatico gli astri gli conferiscono il turchese come colore fortunato. Questo colore è in grado di rimuovere le energie negative dalla loro vita quotidiana.