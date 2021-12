Da questi cinque segni puoi aspettarti dei regali orrendi: non li sanno fare

Meglio scoprire subito insieme qual è la lista dei segni che non sanno fare i regali: almeno riuscirai a fare buon viso a cattivo gioco!

Ebbene sì, l’oroscopo ci può aiutare a capire quali sono i segni zodiacali che proprio non sono in grado di farsi venire delle idee per gli altri.

Visto che siamo proprio sotto Natale, è proprio il caso di chiederselo: chi sono le persone che ti faranno sicuramente un orrido regalo?

Fortunatamente per noi, stelle e pianeti hanno stilato la classifica di oggi in modo da darci un avvertimento. Adesso, prima di aprire i pacchi, dovrai solo chiedere a chi ti ha fatto il regalo di che segno è e poi… prepararti al peggio!

I segni zodiacali che non sanno fare i regali: scopriamo chi c’è nella classifica di oggi dell’oroscopo

Alzi la mano a chi non è mai successo di scartare un pacchetto di Natale per trovare al suo interno una padella, un paio di calzini oppure un dopobarba.

Dai, su: tutti siamo stati “vittime” dei regali comprati evidentemente all’ultimo minuto da parte di amici, fidanzati e anche parenti!

Chissà che questo Natale, di nuovo, non ti capiti di scartare un regalo veramente brutto, che non ti piace e non ti serve ma che qualcuno ha deciso di donarti?

Visto che la situazione rischia di diventare spesso molto imbarazzante, abbiamo pensato di chiedere a stelle e pianeti di darci una mano.

La classifica dei segni zodiacali che non sanno fare i regali, quindi, ci aiuterà a capire meglio chi abbiamo davanti al momento dello scambio dei doni.

Chiedetegli di che segno sono prima di iniziare a scartare il pacchetto e preparatevi se si trovano in classifica: anche se ci hanno messo tutto il loro cuore, il loro regalo sarà sicuramente… piuttosto bruttino!

Scorpione: quinto posto

Per quanto ci dispiaccia doverlo ammettere, i nati sotto il segno dello Scorpione non sono proprio bravi a fare regali. Soprattutto alle feste comandate, quando la pressione di scegliere un dono inizia a metterli veramente in difficoltà!

Gli Scorpione, infatti, faticano a capire che cosa vogliono gli altri (proprio perché, spesso e volentieri, gli altri non dicono le cose chiaramente come loro).

Il risultato è che hanno tantissime buone intenzioni ma poche idee pratiche e finiscono per fare regali… mediocri, dai.

Gemelli: quarto posto

Anche i nati sotto il segno dei Gemelli sono veramente delle frane quando si parla di regali. Almeno, lo sono con la maggior parte delle persone: magari rientrate in quale dieci per cento di conoscenze dei Gemelli che ricevono dei bei regali invece, chi lo sa?

I Gemelli sono persone estremamente sensibili ma… verso loro stessi! Quando si parla degli altri, quindi, se riescono ad imbroccare un regalo giusto non si scostano più da quella strada e vi faranno, ogni anno, una variazione del primo regalo.

Sono poco fantasiosi quando si tratta di fare regali oppure letteralmente troppo: prendono qualcosa che vi lascia senza parole perché non ne avete mai sentito parlare, non la volevate e non vi piace!

Vergine: terzo posto

Che i nati sotto il segno della Vergine non siano in grado di fare i regali (soprattutto di Natale) un poco ci stupisce, non è vero?

Eppure è proprio così: la Vergine, nonostante la sua organizzazione e precisione leggendaria, si trova sempre un poco in difficoltà per i regali!

Abituati come sono ad avere risposte chiare, quando i nati sotto il segno della Vergine devono fare i regali iniziano ad andare in crisi.

Se gli avete detto cosa volete vi daranno l’oggetto che desideravate, andranno fino in capo al mondo per trovarlo! Se non glielo avete detto, però, com’è normale che sia, li metterete veramente in crisi!

Bilancia: secondo posto

La Bilancia, nonostante i suoi modi di fare particolarmente leziosi quando vuole, si guadagna il secondo posto nella classifica di oggi.

Ebbene sì: anche i nati sotto il segno della Bilancia non sanno proprio fare regali!

La Bilancia, infatti, è un segno che si perde spesso dietro ai propri interessi e ne parla tanto con tutti. Per questo motivo, quindi, quando deve comprare qualcosa per le altre persone inizia a trovarsi in difficoltà: che cos’è che piace agli altri?

Quando non ha immediatamente sottomano quello che può interessare agli altri, la Bilancia finisce per fare regali che parlano più della Bilancia stessa che della persona a cui stanno facendo un dono! Ecco quindi il suo libro preferito, la sua skincare preferita, una sciarpa che la Bilancia si metterebbe o biglietti per qualcosa che interessa… alla Bilancia!

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che non sanno fare i regali

Ebbene sì, cari Leone, è ora di ammettere questa vostra grandissima mancanza. Siete veramente (ma veramente) negati quando si tratta di fare regali di Natale!

Estremamente concentrati su voi stessi e sui vostri bisogni, incapaci di capire che anche agli altri potrebbe far piacere ricevere qualcosa, vi riducete sempre all’ultimo nel fare i regali.

Non è vero? I Leone sono il vero e proprio esempio da non seguire quando parliamo di regali di Natale.

Non solo li sbagliano costantemente ma si arrabbiano anche: ma come non vi piace il loro regalo, i Leone si sono taanto sforzati!

Ecco, la realtà è che i Leone non sono persone che si occupano molto degli altri e dei loro bisogni, anche quando li hanno vicino.

Visto che si sentono i protagonisti di tutto, credono che il solo fatto di avervi comprato qualcosa sia abbastanza per voi. Poco importa che si tratti di un pacchetto di fazzoletti: siccome viene dal Leone dovrebbe sembrarvi il regalo più bello del mondo!

