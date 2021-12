Test sui dolci: quello che ami di più rivela chi sei nel profondo

Con il nostro test sui dolci puoi scoprire chi sei veramente scegliendo semplicemente quello che ami di più. Un modo semplice ed immediato per conoscerti meglio.

Chi ama i dolci sa bene come scegliere tra i tanti a disposizione sia decisamente difficile. La voglia, potendolo fare, sarebbe infatti quella di gustarli tutti senza eccezione. Un’opzione che non è ovviamente attuabile e che porta quindi a dover decidere tra le tante possibilità.

Dalle torte morbide, alle crostate, dai dolci di pasticceria ai gelati, ogni preparazione dolce merita di essere assaggiata e questo significa dover compiere una scelta fino a comprendere al meglio le proprie preferenze.

Quello che non tutti sanno, infatti, è che al di là delle proprie preferenze, ciò che si sceglie di mangiare più spesso e che quindi si ama di più, può dire molto sulla personalità e il modo di essere di una persona.

Motivo per cui, oggi, faremo un test proprio su questa categoria di alimenti. Basterà infatti scegliere quello che si ama di più per potersi conoscere meglio e capire chi si è nel profondo. Un modo simpatico, divertente (e goloso) per entrare più in sintonia con la parta più vera di noi.

Test sui dolci: quello che preferisci di più rivela chi sei nel profondo

Per eseguire questo test basta scegliere tra le immagini qui sotto individuando qual è il dolce che si mangia più spesso e con maggior piacere.

Una singola scelta sarà ciò che serve a conoscersi meglio e a capire chi si è nel profondo.

1 – La torta

Se ciò che ami di più in assoluto sono le torte, sei una persona che ama vivere la vita godendone a pieno e che ha l’abitudine di buttarsi a fondo in ogni situazione possibile. Amante di tutto ciò che è bello, ti piace circondarti solo di persone che sono nelle tue corde. E questo, a volte, può portarti a rinunciare a delle novità che seppur apparentemente scomode potrebbero offrirti delle sorprese importanti.

Sul lavoro sei una persona che appare spesso distratta ma che è anche in grado di concentrarsi ogni qual volta serve. Ciò ti rende spesso imprevedibile, sopratutto sul tuo rendimento. E per questo motivo sei sempre in grado di garantire grandi sorprese a chi ti sta intorno.

Con gli altri hai un rapporto sempre piacevole e disteso. E questo anche se a volte puoi andare incontro a discussioni, sopratutto quando si toccano argomenti ai quali tieni in modo particolare. In amore sei invece molto romantica ma molto più riservata di quanto non ti dimostri con gli altri. Un aspetto che ti dona un certo fascino ma solo se non esageri. Lavorarci un po’ su potrebbe rendere più semplici le tue relazioni.

2 – La crostata

Sei un’amante della crostata? Allora sei una persona che ama letteralmente prendere a morsi la vita. Per te ogni attimo ha un valore inestimabile e per questo motivo cerchi sempre di vivere ogni situazione con la massima concentrazione e al meglio delle tue energie. Un aspetto che ti rende sorprendentemente vitale ed in grado di apprezzare aspetti della vita che altri neppure noterebbero.

Il lavoro deve essere per te fonte di gioia. In caso contrario fai davvero fatica ad impegnarti al meglio. Per rendere devi infatti riuscire ad amare ciò che fai e ciò ti spinge ad impegnarti sempre al meglio. Creative come poche altre, sei ovviamente portata per tutto ciò che richiede fantasia ed elasticità. Qualità con le quali rendi al meglio.

Le tue amicizie sono sempre importanti e particolarmente sentite. Fai infatti una certa fatica a stringere con persone che non ti piacciono o che senti lontane dal tuo modo di essere. Anche in questo caso, però, ti mantieni sempre di mente aperta, offrendo almeno una possibilità a tutti. Cosa che fai anche in amore, aprendoti così a tante possibilità tra le quali sei solitamente in grado di individuare quella più adatta a te.

3 – I pasticcini

Se tra le tante possibilità adori i pasticcini, sei una persona che ama variare e che nella vita adora fare tante esperienze per poi approfondire solo in un secondo momento con quelle che sente più affini. Allegra e spensierata, a volte pecchi un po’ di ingenuità ma sei sempre in grado di risolvere eventuali pasticci e di rimetterti in carreggiata.

Il lavoro è per te molto importante, sopratutto se stai seguendo la strada per il successo. In tal caso sei infatti così concentrata su te stessa da dimenticare tutto il resto. E ciò è senza alcun dubbio un punto a tuo favore. Ciò che conta è imparare a trovare un tuo equilibrio.

Quanto al rapporto con gli altri, questo è spesso formale e per questo motivo hai spesso bisogno di entrare in confidenza prima di arrivare ad un vero e proprio rapporto. Quando ci riesci, però, sei anche in grado di costruire relazioni importanti. Cosa che sai fare anche in amore, ammesso però di trovare qualcuno che sia in grado di lasciarti i tuoi spazi.

4 – Il gelato

I dolci ti piacciono ma il tuo preferito rimane sempre il gelato? Sei una persona sicuramente piena di energia e con tanta voglia di fare. La vita è per te come un’avventura che, in quanto tale, va vissuta al meglio delle tue possibilità. Cosa che, tra le altre cose, sai fare anche bene.

Quando lavori cerchi sempre di impegnarti al massimo ma la verità è che preferisci concentrarti sui tuoi hobby e su tutto ciò che senti adatto per te. Per questo motivo, a volte, puoi apparire distratta o con la testa altrove. Cosa che in effetti è spesso vera. Per fortuna sai anche quando restare fissa sui tuoi obiettivi. E quando lo fai, riesci facilmente ad ottenere grandi successi.

Il tuo rapporto con le altre persone è abbastanza tranquillo. Ti piace stare con gli altri ma non sempre in modo costante. Hai diversi giri tra i quali ti piace muoverti in base alle tue esigenze. Un aspetto che ha a che fare anche con l’amore dove hai bisogno di conoscere bene l’altra persona prima di capire cosa vuoi veramente. Un aspetto davvero importante sul quale lavorare al fine di trovare l’equilibrio perfetto ed in grado di farti sentire finalmente appagata.

Questi test della personalità devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.