Test di Osservazione | Ciò che vedi prima svela chi sei veramente

Con questo test di osservazione ti permetteremo di analizzare meglio che mai alcuni tratti della tua personalità che non emergono spesso.

Nell’immaginario collettivo le donne sono di solito molto aggressive o molto timide, difficilmente si concepisce una via di mezzo. Per questo motivo nella maggior parte dei casi tendiamo a nascondere il lato dominante del nostro carattere per evitare di essere “bollate” come persone di un certo tipo.

Nonostante i nostri sforzi però è completamente impossibile nascondere a lungo la personalità di qualcuno, soprattutto se si tratta di caratteristiche profondamente connaturate nella nostra personalità.

Oggi cercheremo di capire qual è il tratto della tua personalità che tendi a nascondere perché temi che possa essere giudicato male dalle persone che ti circondano.

Test di Osservazione della Personalità

Per eseguire questo test di chiediamo semplicemente di osservare per qualche istante l’immagine che ti proponiamo. Sicuramente ti renderai conto che l’immagine nasconde diversi elementi e che hai notato uno di essi prima degli altri. Per fare questo test dovrai semplicemente leggere il profilo corrispondente a ciò che hai notato prima. Ti svelerà quale tratto della tua personalità è meno visibile agli altri.

1 – Il Gatto Bianco

Il gatto è da sempre considerato un simbolo di forza, grazia e fascino. Per quanto siamo abituati a considerarlo un animale innocuo e domestico, si tratta pur sempre di un predatore in miniatura, capace di seguire e catturare le sue prede con grande abilità.

Se la prima cosa che hai notato nell’immagine è il gatto bianco che guarda in basso significa che hai un carattere forte e dominante e tendi a essere estremamente seducente.

Nonostante questo tendi a mostrare il meno possibile la tua forza per evitare di indispettire determinate persone (per lo più gli uomini) e tendi a nascondere la tua capacità di sedurre per non farti nemiche le altre donne.

Ti invitiamo solo a riflettere su un dettaglio: la forza e il carisma sono qualcosa di cui vergognarsi? Assolutamente no, ammesso che vengano mostrati nel rispetto degli altri e nelle situazioni appropriate.

Il nostro consiglio è tentare di manifestare il più possibile il tuo vero io, mantenendoti sempre “nei limiti” e senza strafare. In questo modo sarai più fedele a te stessa e più felice, inoltre avrai meno problemi a ottenere quello che vuoi.

2 – Il Topo Azzurro

Il topino azzurro è di dimensioni minori rispetto al gatto bianco e si trova nella parte inferiore dell’immagine. Sta guardando verso l’alto, come se tentasse di controllare i movimenti del gatto e tutto il suo atteggiamento suggerisce una condizione di timore e di inferiorità.

Se la prima cosa che hai notato è il topolino azzurro che guarda verso l’alto significa che sei una persona molto timorosa e spesso sperimenti stati d’ansia.

Purtroppo, molto spesso temi di non essere all’altezza delle situazioni e temi anche che le persone possano giudicarti molto male proprio a causa del tuo “non essere all’altezza”.

Per questo motivo tendi a nascondere le tue insicurezze per fare in modo che le altre persone non ti vedano come una persona debole e incapace. Il problema è che questo atteggiamento tende a rovinare la tua autostima.

Il nostro consiglio è di metterti in gioco piuttosto che nasconderti: soltanto provando a fare le cose e a cimentarti in nuove sfide scoprirai quanto sei brava a fare determinate cose. Se eviti il confronto a prescindere non saprai mai se sei migliorata!

3 – I Cuoricini

Se hai notato i due piccoli cuoricini presenti nell’immagine, e che costituiscono gli occhietti del gattino e del topo significa che hai un’anima molto dolce ma tendi a nasconderla.

Probabilmente, infatti, hai avuto l’impressione che le persone intorno a te considerino la gentilezza come una debolezza, qualcosa di cui i malintenzionati potrebbero approfittarsi. Non ti mentiremo: è proprio così.

Nonostante questo non bisognerebbe mai tentare di nascondere la propria gentilezza e la propria capacità di vedere il buono e il bello in qualunque cosa. Si tratta di caratteristiche più uniche che rare al giorno d’oggi, che andrebbero mostrate e difese, non certo nascoste!

Prendi il coraggio a due mani e fai brillare la tua luminosa interiorità: se riuscirai a farlo davvero il mondo sarà un posto migliore.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.