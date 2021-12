Non puoi mai contare su questi 4 segni zodiacali, fattene una ragione!

Abbiamo tutti bisogno di sostegno. Gli astri ti svelano su quali segni zodiacali faresti meglio a non fare mai affidamento.

La vita è come un banco di scuola, negli anni ci insegna molte cose, facciamo tesoro di molte esperienze e ci troviamo a dover superare molte prove. Alcune di esse sono particolarmente difficili e un aiuto esterno, una persona sulla quale contare potrebbe rivelarsi decisivo. Se hai bisogno di aiuto ricordati di non rivolgerti a questi 4 segni zodiacali.

Per via dei loro bisogni personali alcune persone non possono essere totalmente affidabili. Scopri su quali segni faresti meglio a non fare affidamento. Sono persone speciali e con molte qualità ma hanno il difetto di essere troppo sfuggenti.

Su chi non dovresti mai contare in base al segno zodiacale

Ogni segno zodiacale ha una personalità propria e distinta. Il segno conferisce pregi e difetti e mentre alcuni segni sono mentalmente forti e sanno come affrontare la vita con positività, ce ne sono altri che si abbattono facilmente e che hanno spesso bisogno di aiuto. Allo stesso modo ci sono segni che sono particolarmente affidabili ed altri che non lo sono affatto. Ecco 4 segni dello zodiaco sui quali non puoi mai contare:

Cancro

Le persone del Cancro sono governate dalle loro emozioni e si irritano con molta facilità. Il Cancro spesso soffre di bassa autostima, sbalzi d’umore e periodi di malinconia. Chi circonda un Cancro sa bene quanto sia complicato stargli accanto ma sa anche che vale la pena perchè è un segno in grado di dare molto e ha una energia contagiosa quando è nel pieno del suo ottimismo.

Il Cancro è anche il segno più empatico dell’oroscopo e nessuno come lui è in grado di comprendere gli altri. Dati i suoi sforzi di ricreare una sintonia con se stesso contare su di lui non è sempre facile, se è in un momento in cui ricerca il suo equilibrio non è nelle condizioni di essere affidabile.

Bilancia

Per l’uomo Bilancia, l’equilibrio è fondamentale. Per mantenere questo equilibrio fa molta fatica e necessita di convogliare energie e concentrazione. Questo lo rende inaffidabile. Se sta tentando di ripristinare il suo equilibrio, non può essere d’aiuto a nessuno anche perché è in uno stato emotivo indefinito.

Pesci

Il segno del Pesci è un segno arrendevole e si fa prendere dalle emozioni che prova. Capita spesso che questo segno tocchi il fondo e gli serve per rinascere e ritrovare la sua stabilità emotiva. E’ come se facesse un reset. Questo è il motivo per il quale non puoi contare su di lui, potresti trovarlo spesso nella sua fase reset. Quando avviene la sua rinascita è una persona con qualità uniche e la cui compagnia ha un valore inestimabile.

Vergine

I nati sotto il segno della Vergine sono emotivamente deboli, questo li rende molto incoerenti. Dipendentemente dal loro umore reagiscono in modo diverso alle situazioni. La gioia di oggi potrebbe tramutarsi in rabbia e frustrazione il giorno seguente. Chi convive con un Vergine non capisce molto bene questi repentini cambi di umore e si sente destabilizzato. Non puoi contare su una Vergine perché quello che dice e promette non è una certezza, tutto dipende dal livello della sua ansia che di solito è molto alta. Quando è in vena è molto divertente, ha un senso dell’umorismo unico e sa come rendere felice le persone che ama.