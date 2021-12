Ma questa è una strada o una faccia? Scopri quanto sei affidabile!

Sei pronto a metterti alla prova con il test dell’affidabilità? Scopriamo quanto gli altri possono contare su di te: cosa vedi nel disegno?

Credi che gli altri pensino a te come ad una spalla su cui piangere o come ad un macigno da spingere sul fianco di una montagna?

Ehi, di certo non ci siamo presi del tempo per introdurre l’argomento del test di personalità di oggi ma siamo andati dritti al punto.

Vogliamo solo scoprire quanto sei affidabile e come ti recepiscono gli altri: che ne dici, te la senti di provare questo test oggi?

Allora dovrai solo dirci che cosa vedi nell’immagine!

Test dell’affidabilità: scopri quanto si fidano di te gli altri grazie al test della personalità di oggi

Cosa vedi nell’immagine che trovi qui sotto?

Questa è una domanda che, se segui spesso i test di CheDonna.it, hai imparato a conoscere e ad apprezzare: sai bene che la tua risposta ci rivelerà qualcosa di te che ancora non immaginavi!

Quella che abbiamo scelto oggi è un’illustrazione creata dall’artista Alessandro Gottardi e, come puoi ben immaginare, racconta molto di più di quello che sembra.

Tu dovrai solo dirci che cosa vedi o che cosa hai notato per primo in questo disegno e noi, grazie al test dell’affidabilità, ti sveleremo come ti vedono gli altri o chi sei veramente.

Non male come scambio, non trovi?

Bene, allora mettiamoci subito all’opera: hai visto una tranquilla strada di sera, con i lampioni che illuminano il marciapiede oppure… una faccia?

hai visto prima la faccia: dai, è innegabile che ci sia una faccia nascosta in questo disegno! Non è palese come in tante altre immagini ma sapientemente “suggerita” dall’artista.

All’interno dei due fasci di luce del lampione, infatti, ci sono due pupille e quelle bocchette sul marciapiede ricordano proprio due narici. Ehi, c’è un viso!

Per te la visione di questo volto è stata subitanea: l’hai notato immediatamente, ti ha catturato e non sei più riuscito a liberartene!

Beh, la buona notizia è che l test dell’affidabilità ci dice che sei una persona particolarmente vista di buon occhio dagli altri.

Il fatto di saper individuare un volto in questo disegno, infatti, ci fa capire come tu sia una persona estremamente empatica. Hai sempre un occhio di riguardo per gli altri e per i loro sentimenti e proprio per questo vieni considerato estremamente affidabile! Sei una persona su cui molti scaricano i propri problemi e le proprie ansie: riesci in qualche maniera a sentire i casi degli altri senza lasciare che ti abbattano. Sei un ottimo amico: complimenti!

hai visto prima la strada vuota di notte: per te nel disegno non c’è molto di più che quello che si vede in superfice.

Una strada di notte, pacifica anche, vuota: ci sei solo tu e i lampioni, non ci sono indicazioni e non sappiamo dove siamo. Insomma, niente di terribile ma anche una gran solitudine!

Se hai visto prima (o solo) questo elemento, possiamo assolutamente dire che sei una persona che sta passando un periodo difficile.

Per questo motivo, forse, gli altri adesso non ti credono molto affidabile o, comunque non ti vogliono caricare dei loro problemi.

Potresti sembrare smarrito o poco speranzoso agli occhi degli altri: non c’è niente di male in questo, ognuno ha diritto ad un momento no nella vita!

Evidentemente, oggi, il test dell’affidabilità ci dice che hai qualche problema a risultare una roccia nei confronti degli altri.

Che cosa è successo, nella tua vita, per farti reputare poco forte? Non preoccuparti del giudizio altrui ma cerca di stare bene; soprattutto, non farti carico di pesi che adesso non puoi portare!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.